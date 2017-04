Vinst i premiären mot Syrianska

Degerfors slog till med något så ovanligt som en vinst i premiären av årets Superettan.

Degerfors tog sig an Syrianska FC i premiären av årets Superettan. Enligt förhandstipsen en viktig match i de nedre regionerna av serien. Inför matchen var det oklart om Jonas Olsson skulle komma till spel och då matchen startade konstaterades att Degerfors återigen tvingats till en rockade i backlinjen. Ny för dagen var ytterspringaren Marcud de Bruin som fick starta centralt i trebackslinjen tillsammans med Erik Sach och Christoffer Wiktorsson. Det var också den nämnde de Bruin som stod för en bra insats som skulle dämpa stämningen på Södertälje Arena redan i inledningsminuterna. För matchen hade knappt börjat innan Degerfors tog ledningen. En frispark från Sebastian Olsson hittade fram till Marcus som nickade in säsongen första mål redan i den 3 minuten. Kan nog tänka mig att de flesta av de 2877 personer på Södertälje Fotbollsarena satte kaffet i halsen av den inledningen. Hemmalaget spelade upp sig och kvitterade cirka 20 minuter senare genom Mattias Mete (22 minuten). När Mattias Genc i 72 minuten gjorde 2 - 1 verkade ordningen återställd för Syrianska. Men Degerfors ville annat denna dagen. Strax efter 2 - 1 målet kvitterade Degerfors genom Sargon Abraham (78 minuten) och när Sphetim Hasani sedan nådde högst på ett inlägg i 92:a minuten var ställningen 3 -2 till Degerfors. Ett resultat som stod sig tiden ut och Degerfors gjorde nått så ovanligt som att vinnan en premiär. Som flera gånger på försäsongen så stod Oskar Klasson återigen för en högklasig insats och när DIF visade effektivitet framför hemmalagets målvakt så slutade matchen med vinst för våra rödvita. Värt att notera är att samtliga mål kom till efter inlägg eller inspel från kanterna och det kan mycket väl tänkas vara den melodin som DIF återigen ska hitta tillbaks till efter förra årets knakiga offensiv som ofta tog stopp centralt.



Höjdpunkerna från matchen ser hos Fotbollskanalen --->

LINUS HÄRENSTAM

2017-04-03 15:54:38

