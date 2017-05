Vinst mot Dalkurd

Degerfors besegrade Dalkurd med 3 -1 på hemmaplan på Stora Valla inför 1870 personer i publiken.

Degerfors kom till matchen mot Dalkurd med två raka förluster och funderingarna var många om hur laget skulle ta sig an förhandsfavoriten Dalkurd. Förhandsstrategin att ligga lågt och försvara sig visade sig vara rätt medicin. I den 14:e matchminuten kombinerade sig DIF fram på ett föredömligt sätt på högerkanten och Erik Lindell hittade som så många gånger tidigare fram till Sphetim Hasani i straffområdet med ett precist inlägg. Den sistnämnde gjorde inget misstag och 1 - 0 till DIF kunde skrivas upp på resultattavlan. Resultatet höll i sig halvleken ut. I 50:e minuten kvitterade Dalkurd efter taffligt försvarsspel av DIF. Målskytt blev snipern Rikard Yarusuat. Men DIF ville mer den här kvällen. I 66:e matchminuten vände Sargon Abraham elegant bort sin försvarare och med ett distinkavslut hade DIF återigen tagit ledningen. När effektivt högerkantsspel återigen oroade gjordes Erik Lindell ner i straffområdet och från straffpunkten gjorde Sphetim Hasani inget misstag. Även om Dalkurdmålvakten gick åt rätt håll och var på bollen. Mål blev det och 3 -1 blev också slutresultatet. Resultatet innebär att DIF hänger med i toppstriden och placerar sig på en fjärdeplats efter den 6:e omgången. I nästa omgång möter DIF femteplacerade Östers IF. Forza rö´vitt!

0 KOMMENTARER 133 VISNINGAR 0 KOMMENTARER133 VISNINGAR LINUS HÄRENSTAM

2017-05-09 10:17:25

ANNONS:

Fler artiklar om Degerfors

Degerfors

2017-05-09 11:00:00

Degerfors

2017-05-09 10:17:25

Degerfors

2017-05-05 15:00:00

Degerfors

2017-05-02 09:44:19

Degerfors

2017-04-30 13:00:00

Degerfors

2017-04-23 09:07:14

Degerfors

2017-04-21 12:00:00

Degerfors

2017-04-19 10:21:29

Degerfors

2017-04-15 11:00:00

Degerfors

2017-04-09 09:31:45

ANNONS:

I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.Degerfors besegrade Dalkurd med 3 -1 på hemmaplan på Stora Valla inför 1870 personer i publiken.Årets stora favoriter i Superettan - Dalkurd FF - kommer på besök till Stora Valla.3-0 i röven och en målvakt som åkte på ett brutet ben. 1a maj kunde blivit en mer lyckad helgdag för Degerfors IF, men tyvärr så slutade dagen i mörker, framförallt för Oskar Klasson som istället för att rikta in sig på U21-EM får sikta in sig på minst 4 månader med rehab.Då var det dags för förra årets allsvenskingar HIF, som vi redan besökt under året - då i Svenska Cupen - vilket slutade med bortaseger för Degerfors! Nu hoppas vi på en repris.Efter tre raka matcher med poäng så var det dags att ta emot Värnamo på hemmaplan. Tyvärr slutade matchen i moll, då bortalaget lyckades göra mål på matchens sista nick(!) och avgöra.Dags för toppmöte på Stora Valla! Årets andra hemmamatch spelas mot ett nytänt IFK Värnamo där bland annat nuvarande skytteligaledaren Pär Cederqvist leder sina trupper.DIF klev in på det gröna gräset på Falcon Alkoholfri arena med två raka segrar och tog emot det gulklädda laget från havet som hittills inte vunnit i Superettan. Matchen borde vunnits av ett välspelande rödvitt lag, men istället kvitterades ledningen under de sista femton minutrarna och lagen fick varsin poäng.Nu är det dags för ett besök på Falcon Alkoholfri Arena i Falkenberg! En ny bekantskap för DIF i arenasammanhang, men en gammal bekant i Superettan-sammanhang.Degerfors tog sig an nykomlingen Norrby på hemmaplan och vann matchen med 2 - 0.