Vinst mot Helsingborg

Bortamatch mot ex-allsvenska Helsingborg stod på agendan för Degerfors IF. En match som såg tuff ut på förhand, men DIF visade sig återigen vara starka och vann tillslut med 3-2 efter mål av Sargon Abraham, Marcus deBruin och Alexander 'Nutt' Andersson. Och man tog därmed hand om förstaplatsen i grupp 6 (om än tillfälligt).



Således blev startelvan följande:

O. Klasson - J. Olsson, E. Sachs, C. Wiktorsson - E. Lindell, M. deBruin - S. Ohlsson, N. Ladan - G. Haidar, S. Abraham - A. Andersson



DIF inledde återigen starkt, precis som i bortamatchen mot Djurgården, men målet kom inte riktigt lika snabbt den här gången. Istället skulle det dröja 9 minuter innan Sargon kom igenom i djupet, efter en fin pass från Haidar. Han sköt ett vänsterskott som letade sig in bakom amerikanen i HIF-buren. 1-0 innan 10 minuter var spelade alltså. DIF fortsatte på samma sätt och firade stora triumfer i sitt offensiva försvarsspel då bollen snabbt vanns tillbaka av mittfältarna. Detta ledde till att ytterligare ett mål skulle falla innan domaren blåste för halvtid. Den här gången var det den något ovane målskytten deBruin som tryckte in bollen snyggt i nättaket, framspelad av

Stefan J var mycket nöjd med hur laget genomförde första halvlek då försvarsspelet klaffade och effektiviteten framåt var bra.



Andra halvlek inleddes dock inte lika glatt, då det endast tog 17 sekunder för inbytte

Men

Nu väntar

2017-02-27 14:13:06

Bortamatch mot ex-allsvenska Helsingborg stod på agendan för Degerfors IF. En match som såg tuff ut på förhand, men DIF visade sig återigen vara starka och vann tillslut med 3-2 efter mål av Sargon Abraham, Marcus deBruin och Alexander 'Nutt' Andersson. Och man tog därmed hand om förstaplatsen i grupp 6 (om än tillfälligt).I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.Degerfors IFs ångestfyllda säsong är äntligen slut. Trots en trupp som Patrik Werner uttryckte var en av de bästa han haft att göra med så blev det ingen toppstrid, utan man fick inrikta sig på att ta tillräckligt med poäng för att klara sig undan en nervös kvalhistoria. Nu påbörjas jobbet med att göra 2017-års trupp till den bästa DIF haft i Superettan. Här samlar vi spelare som blivit klara in/ut eller som ryktas in/ut till klubben.På Tele2 Arena var det tänkt att Kim Källström skulle leda sitt nygamla Djurgårdens IF till en säker trepoängare mot Degerfors IF. Men det blev inte som stockholmarna tänkt sig, istället fick DIF åka till Värmland med tre oväntade poäng, en hjärnskakning och en ordentlig laginsats i bagaget.Här kommer det upp kortare nyheter som handlar om laget eller saker omkring laget som dykt upp.I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.2-1 i paus, 3-1 med fem minuter kvar. 3-3 när Anti Kanerva blåste av lördagens bottenkamp mellan Degerfors IF och Syrianska FC. Två mål på övertid gav båda lagen varsin poäng. Poäng som i sin tur innebär att DIFs kontrakt i Superettan är säkrat och vi kommer återse vår favoritklubb i landets nästhögsta serie även 2017.Efter fem raka matcher utan seger så kom äntligen en efterlängtad tre poängare mot Göteborgslaget GAIS. Detta efter ett frisparksmål av kapten Solberg i första halvlek. Matchens avslutning blev nervig, då målvakten Jesse Öst drog på sig en frilägesutvisning, men Oskar Klasson som kom in fortsatte hålla nollan och DIF tog sig återigen över kvalstrecket. Nu återstår fyra cupfinaler i årets Superetta.En höst fylld av ångest väntar. Fem matcher återstår, tre på hemmaplan och på två bortaplan. Nu är det dags att vi tillsammans, supportrar och spelare, visar att Degerfors IF ska tillhöra Superettan även 2017.