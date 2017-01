Djurgårdens sportchef Bosse Andersson har hittat en forward.

Aliou Badji klar för Djurgården

Bosse Andersson bjöd på stor show och kupade till sig allt intresse under deadline day när det blev klart att Kim Källström lämnar schweiziska Grasshoppers. Källström presenterades inte, men det gjorde dock den 19-årige senegalesen, Aliou Badji.





Avtalet med Badji är på fyra år, mer info följer inom kort! Aliou Badji är en 19-årig anfallare som ansluter från Senegal och Casa Sports. Badji kommer att representera Senegals U-20 landslag i de afrikanska U20-mästerskapen och ansluter till Blåränderna i slutet av februari.Avtalet med Badji är på fyra år, mer info följer inom kort!

0 KOMMENTARER 1127 VISNINGAR 0 KOMMENTARER1127 VISNINGAR JOHN AVESKÄR

2017-01-31 21:33:25

