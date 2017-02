Efterlängtat mål för Jawo

Amadou Jawo: "Jag har grävt ner mig"

Amaodu Jawo, ifrågasatt och uträknad bland supportrarna fick ikväll äntligen bryta sin två år långa måltorka när han tryckte dit kvitteringsmålet mot Degerfors, assisterad av Kim Källström.

- Det var två säsonger sedan, nu inne på tredje jag gjorde mål senast så givetvis var det skönt att få göra mål, jag har inte haft mycket speltid men det var tråkigt att de praktiskt taget gör mål direkt efter, säger Jawo i den mixade zonen efter matchen.





- Vi var jättenära 2-1 när ”Jake” (



Hur var det själv att göra mål och höra ramsan om dig?

- Väldigt skönt. Det kändes hopplöst efter första halvlek och jag kände att jag behövde ett enkelt mål och höra supportrarnas ramsa. Nu hoppas jag att jag även kan göra de svåra målen, och även fortsätta att göra de ”enkla” målen. Det känns samtidigt väldigt tungt att vi återigen får en tung start på cupen för tredje året i rad, det är inte acceptabelt, även fast jag tycker vi står för en bättre prestation idag.



Det fortsätts prata om Jawos uteblivna målproduktion och hans självförtroende.

- Det är klart det varit jobbigt. Det finns inte mycket att göra, ingenting kommer gratis och ingen kommer tycka synd om mig, utan ”här får du spela” och ”nu får du göra mål”. Det är värre om man gräver ner sig och det kan jag säga att jag gjort. Jag har haft väldigt tunga perioder med lite speltid

och inga mål. Det har varit mer mentalt än det fotbollsmässiga för mig och idag fick jag ett mål men är fortfarande inte alls på den nivå jag vill vara på.



Efter att Gustav Engvalls övergång till Djurgården har skjutits upp eller spruckit står Djurgården

fortfarande utan den spjutspetsen längst fram som man skriker efter men för Jawos ser han detta

snarare som en chans att stärka sina aktier.

- Det gäller att ta chansen när man får den och göra mål. I den första halvleken kommer jag mer in i

spelet än i den andra halvleken där jag dock gör mål och som anfallare är det viktigast att göra mål.



Trots kritiken från supportrarna känner Jawo ett förtroende från Özcan och påpekar att deras dialog har varit bra.

- Han har pushat mig och han vet att det är väldigt mycket mentalt som gjort att det låst sig för mig. Han vill bara få fram det jag kan, det jag bevisat förut och att jag ska sluta tänka för mycket på det

förflutna, vilket jag gjorde idag.



Anfallsspelet under matchen byggde mycket på inläggsspel och med tanke på dagens uppställning med ingen direkt boxspelare så var det inget som passade er, eller vad tycker du?

- Ja, fast boxspelare och boxspelare. Jag tycker vi snarare prioriterade fel. Istället för att lägga inlägg

efter backen slog vi långa och höga inlägg vilket inte är optimalt med tanke på att vi inte har en lång huvudspelare där framme. Vi får ta tag i oss själva för jag tycker att man ska kunna hitta andra vägar i inläggsspelet att göra mål på. Det handlar om rörlighet i boxen och det är dit vi måste komma.

Kanske satt det i ryggmärgen hos vissa då vi hade Michael Olunga och Mathias Ranégie under fjolåret som är långa.



Jawo berättar även om sin syn angående det nya 4-2-3-1

- Det blir mycket spring för min del och man kommer inte så mycket med i spelet, för om jag går ner och möter blir vi baktunga utan någon spets längst fram. Men samtidigt ger det mig vinklar för när jag får bollen har jag flera alternativ att passa rättvända spelare framför mig.



Vad säger du annars om matchen?

Jag tycker det är två skitmål de gör. Sen tycker jag att vi har bra koll på dem, de får inte direkt mycket tid på vår planhalva och vi skapar många halvchanser men bollen studsar fel och det är många felträffar från vår sida. Vad ska man säga, man vinner inga matcher på målchanser utan det gäller att göra mål och sedan inte slarva i försvarsspelet. Amadou Jawo har inte haft en rolig tid i Djurgården efter succén från 2013 då han gjorde 12 mål under den allsvenska säsongen. Efter succéåret skrev Jawo på ett femårskontrakt och då var tanken att Jawo skulle växa in i djurgårdskostymen ytterligare och utvecklas till en ikon och Djurgårdsambassadör. Så blev inte fallet. Efter de sex allsvenska målen som Amadou Jawo mäktade med 2014 har det endast blivit ett tävlingsmål på två hela säsonger och det kom mot Norrby, då i division 1, i Svenska cupen för två år sedan. Så för Jawos del var det här målet oerhört efterlängtat och att få äntligen höra publiken skandera hans namn igen. Dock hjälpte målet föga, för bara minuter efter Jawos kvitteringsmål kunde Degerfors återigen ta kommandot i matchen genom Shpëtim Hasanis avgörande mål.- Vi var jättenära 2-1 när ”Jake” ( Jacob Une Larsson ) kommer bakifrån och spelar in den till mig och jag är bara centimeter från att göra mål. Sen blir det ju en lucka i försvaret när han är på väg tillbaka och även misskommunikation försvaret. Det är tillfälligheter. Gör vi 2-1 där blir matchen helt annorlunda men efter deras mål förändras matchbilden vilket passar dem väldigt bra när de får backa hem och kontra. Det är ganska tufft att komma igenom men vi skapar några chanser, framförallt Magnus Eriksson s frispark i stolpen och därpå många halvchanser.- Väldigt skönt. Det kändes hopplöst efter första halvlek och jag kände att jag behövde ett enkelt mål och höra supportrarnas ramsa. Nu hoppas jag att jag även kan göra de svåra målen, och även fortsätta att göra de ”enkla” målen. Det känns samtidigt väldigt tungt att vi återigen får en tung start på cupen för tredje året i rad, det är inte acceptabelt, även fast jag tycker vi står för en bättre prestation idag.Det fortsätts prata om Jawos uteblivna målproduktion och hans självförtroende.- Det är klart det varit jobbigt. Det finns inte mycket att göra, ingenting kommer gratis och ingen kommer tycka synd om mig, utan ”här får du spela” och ”nu får du göra mål”. Det är värre om man gräver ner sig och det kan jag säga att jag gjort. Jag har haft väldigt tunga perioder med lite speltidoch inga mål. Det har varit mer mentalt än det fotbollsmässiga för mig och idag fick jag ett mål men är fortfarande inte alls på den nivå jag vill vara på.Efter att Gustav Engvalls övergång till Djurgården har skjutits upp eller spruckit står Djurgårdenfortfarande utan den spjutspetsen längst fram som man skriker efter men för Jawos ser han dettasnarare som en chans att stärka sina aktier.- Det gäller att ta chansen när man får den och göra mål. I den första halvleken kommer jag mer in ispelet än i den andra halvleken där jag dock gör mål och som anfallare är det viktigast att göra mål.Trots kritiken från supportrarna känner Jawo ett förtroende från Özcan och påpekar att deras dialog har varit bra.- Han har pushat mig och han vet att det är väldigt mycket mentalt som gjort att det låst sig för mig. Han vill bara få fram det jag kan, det jag bevisat förut och att jag ska sluta tänka för mycket på detförflutna, vilket jag gjorde idag.- Ja, fast boxspelare och boxspelare. Jag tycker vi snarare prioriterade fel. Istället för att lägga inläggefter backen slog vi långa och höga inlägg vilket inte är optimalt med tanke på att vi inte har en lång huvudspelare där framme. Vi får ta tag i oss själva för jag tycker att man ska kunna hitta andra vägar i inläggsspelet att göra mål på. Det handlar om rörlighet i boxen och det är dit vi måste komma.Kanske satt det i ryggmärgen hos vissa då vi hade Michael Olunga och Mathias Ranégie under fjolåret som är långa.Jawo berättar även om sin syn angående det nya 4-2-3-1- Det blir mycket spring för min del och man kommer inte så mycket med i spelet, för om jag går ner och möter blir vi baktunga utan någon spets längst fram. Men samtidigt ger det mig vinklar för när jag får bollen har jag flera alternativ att passa rättvända spelare framför mig.Jag tycker det är två skitmål de gör. Sen tycker jag att vi har bra koll på dem, de får inte direkt mycket tid på vår planhalva och vi skapar många halvchanser men bollen studsar fel och det är många felträffar från vår sida. Vad ska man säga, man vinner inga matcher på målchanser utan det gäller att göra mål och sedan inte slarva i försvarsspelet.

FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-02-21 08:00:00

