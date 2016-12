Michael Olunga fick all anledning att jubla under hösten.

Årets helomvändning: Michael Olunga

Innan vi lägger 2016 till handlingarna har det blivit dags för redaktionen att ta upp uppmärksammade händelser från året som varit. Första delen handlar om en anfallare som efter en mållös start på säsongen gick till att bli en självklar målgörare. Efter noll mål på 15 matcher var det inte många som trodde på Michael Olunga. Men efter en remarkabel vändning med 12 mål på sina sista 12 matcher avslutade Michael Olunga säsongen som hela seriens hetaste anfallare.





Djurgården-IFK Göteborg 8:e augusti 2016

Pelle Olsson fick sedermera sparken och Mark Dempsey tillträde som ny tränare. Han fick en drömstart på sitt nya jobb med en 3-1-seger hemma mot IFK Göteborg. Två mål kom av just



Bästa avslutaren sedan Sören Larsen

Michael Olunga gjorde sedan ytterligare tio mål under säsongsavslutningen och visade otroliga kvaliteter i avslutsmomenten. Två mål som sticker ut på näthinnan är hans två mål under den så kallade ”superveckan”. Första kom mot Malmö FF när han suger ner en snygg passning av Othman El Kabir, tar emot den snyggt på en touch och klipper sedan till på andra tillslaget. Det andra målet kom mot IFK Norrköping när han återigen på pass från Kabir från kanten på ett tillslag klev förbi sin försvarare och sedan placerade bollen i mål. Olunga är den bästa avslutaren vi haft sedan Sören Larsen 2005 vågar jag påstå. Tillsammans med Mathias Ranégie, som också fick ett rejält lyft under hösten, bildade de ett av seriens hetaste anfallspar och de två var Djurgårdens bästa spelare under 2016.



Kommentera gärna om ni har ett bättre exempel, det kvittar vilken nivå vi pratar om, där en spelare gjort ett mål som haft en större betydelse på spelarens vändning under en säsong. När Sam Johnson såldes till Kinesiska Wuhan Zall var det många frågetecken kring vem som skulle ersätta Johnsons målskytte. Mathias Ranegié var oftast skadad, och när han väl spelade såg han mestadels loj ut. Olunga hade mest snubblat runt och hade varken målskyttet eller bollbehandlingen på sin sida. I takt med att Olunga fick spela förstafiolen i anfallet fortsatte målen att utebli i samma tempo som avgångsropen mot Pelle Olsson höjdes.Pelle Olsson fick sedermera sparken och Mark Dempsey tillträde som ny tränare. Han fick en drömstart på sitt nya jobb med en 3-1-seger hemma mot IFK Göteborg. Två mål kom av just Michael Olunga . Jag fascineras över hur tydligt man kan se när och var det vänder för en spelare i allmänhet och anfallare i synnerhet. Alvbåge hängde tvätt, Olunga kunde bara lägga in bollen i öppet mål och helt plötsligt hade han självbilden att han var bäst i världen. Hans två mål i matchen var förmodligen ett av de enklaste i karriären men kan inte komma på ett bättre fall där mål betydde så mycket för en anfallare. Olunga kommer för mig alltid symbolisera klyschan för en anfallare i måltorka: ”Det har låst sig för honom, han behöver ett enkelt mål för att det ska lossna”. För finns det ett större exempel i Sverige , eller ta hela fotbollsvärlden för den delen, där ett mål totalt helomvänt en hel säsong. Jag kan inte komma på något.Michael Olunga gjorde sedan ytterligare tio mål under säsongsavslutningen och visade otroliga kvaliteter i avslutsmomenten. Två mål som sticker ut på näthinnan är hans två mål under den så kallade ”superveckan”. Första kom mot Malmö FF när han suger ner en snygg passning av Othman El Kabir, tar emot den snyggt på en touch och klipper sedan till på andra tillslaget. Det andra målet kom mot IFK Norrköping när han återigen på pass från Kabir från kanten på ett tillslag klev förbi sin försvarare och sedan placerade bollen i mål. Olunga är den bästa avslutaren vi haft sedan Sören Larsen 2005 vågar jag påstå. Tillsammans med Mathias Ranégie, som också fick ett rejält lyft under hösten, bildade de ett av seriens hetaste anfallspar och de två var Djurgårdens bästa spelare under 2016.Kommentera gärna om ni har ett bättre exempel, det kvittar vilken nivå vi pratar om, där en spelare gjort ett mål som haft en större betydelse på spelarens vändning under en säsong.

0 KOMMENTARER 1218 VISNINGAR 0 KOMMENTARER1218 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2016-12-25 11:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2016-12-25 11:45:00

Djurgården

2016-12-23 13:31:03

Djurgården

2016-12-23 12:10:00

Djurgården

2016-12-22 12:25:00

Djurgården

2016-12-22 09:23:00

Djurgården

2016-12-12 08:00:00

Djurgården

2016-12-11 16:26:42

Djurgården

2016-12-09 10:12:01

Djurgården

2016-12-08 17:00:00

Djurgården

2016-12-08 12:53:00

ANNONS:

Innan vi lägger 2016 till handlingarna har det blivit dags för redaktionen att ta upp uppmärksammade händelser från året som varit. Första delen handlar om en anfallare som efter en mållös start på säsongen gick till att bli en självklar målgörare. Efter noll mål på 15 matcher var det inte många som trodde på Michael Olunga. Men efter en remarkabel vändning med 12 mål på sina sista 12 matcher avslutade Michael Olunga säsongen som hela seriens hetaste anfallare.Den ivorianske mittbacken kom först på ett provspel under snökaoset i november, och imponerade stort på Djurgårdens ledning. Nu står det klart att Djurgården bjuder på en tidig julklapp!Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Djurgården har gjort klart med Nikos Gkoulios som blir klubbens nya målvaktstränare samtidigt om Kjell Frisk slutar efter 18 år i samma tjänst.Att ha en ungdomsverksamhet som genererar A-lagsspelare är vitalt för långsiktigt framgång för en allsvensk fotbollsklubb. Rekryteringen av Ola Danhard är därför en av de bästa julklapparna vi Djurgårdare kan få.Forum 1891 har träffat nya tränaren Özcan Melkemichel för en längre intervju om bilden av honom, hans spelfilosofi och ambitionen med Djurgården.Här kommer nu del 2 av Forum 1891:s panel om läget i DIF. I denna del avhandlas transferfönstret, Djurgårdens juniorverksamhet och förväntningar på säsongen 2017. I panelen återfinns Mikael Udén Heyman, Andreas Ekström, Fabian Ahlstrand och John Aveskär.Sällan har det känts så hett med DIF som det gör just nu. Med Özcan Melkemichel har vi nu äntligen fått den där sista pusselbiten som Djurgårdsfamiljen så väl behöver. Den sista delen av vår heliga treenighet för framgång.Målvakten Tommi Vaiho är tillbaka i Djurgården. 28-åringen värvas som bosman efter att ha varit i GAIS i fyra år.Nya tränaren Özcan Melkemichel plockar in sin högra hand, Ivan Ristic, som assisterande tränare i Djurgården. Det meddelar klubben i dag via sin hemsida.