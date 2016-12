Årets Snackis: Årets Järnkamin

Det är inte lätt att vara en supporter, iallafall om man nu inte håller på något av "glory hunter-lagen" i Europa. Men för de flesta präglas supporterskapet av ett lidande, något vi Djurgårdare fick känna på under 2016. Överhängande nedflyttningshot under stora delar av säsongen, halvhjärtade insatser kryddat med fem raka derbydebacle ledde till ett beslut av Järnkaminerna att inte tilldela någon spelare eller ledare titeln "Årets Järnkamin", något som blev en stor snackis i Djurgårdskretsar.





Vi har inte saknat sådana karaktärer genom åren, men jag ska inte fördjupa mig i legender som "Baloo", Vito eller "Tjalle" utan vi håller oss till de senaste åren. Patrik Eriksson-Ohlsson, Mikael Dorsin, Markus Karlsson, Markus Johannesson, James Keene och Mattias Jonson. Inga dåliga exempel, och även om ingen av dessa var någon större poängspelare så vann de supportrarnas kärlek med ett spel som är förknippat med Djurgårdens DNA.



Året 2016 var ett speciellt år. Jag vill inte heller bespotta vår nuvarande trupp som det ena eller det andra, men faktumet kvarstår att Djurgårdens IF låg på en trettonde plats i



Jag tror att de flesta av oss känner igen vårt mönster i derbyn de senaste åren. Motståndarna gör ett mål och laget får en kollektiv ångest som till och med går att ta på, men kommer ni ihåg 2009? Ångesten var där i och med tabelläget, men jag kommer ett baklängesmål som orsakade en hel del svordomar och suckar på läktaren. Lagkaptenen Markus Johannesson tog omgående bollen för att springa till mittlinjen för att snabbt få igång spelet. "Vi har inte tid att deppa, nu jävlar kör vi!". Det är inget citat, jag var inte på planen, men det är signalen som en lagkapten, en Järnkamin, ska skicka ut!



Så var det rätt att inte dela ut priset? Frågar du mig så tycker jag nog det. Vem skulle man välja? Andreas Isaksson anslöt på sommaren, likaså



JOHN AVESKÄR

2016-12-31 13:08:53

2016-12-31 13:08:53

Det är inte lätt att vara en supporter, iallafall om man nu inte håller på något av "glory hunter-lagen" i Europa. Men för de flesta präglas supporterskapet av ett lidande, något vi Djurgårdare fick känna på under 2016. Överhängande nedflyttningshot under stora delar av säsongen, halvhjärtade insatser kryddat med fem raka derbydebacle ledde till ett beslut av Järnkaminerna att inte tilldela någon spelare eller ledare titeln "Årets Järnkamin", något som blev en stor snackis i Djurgårdskretsar.Vad är ett SMS från en förälder? För att citera Askungen om balen kan det vara dötrist, tråkig och i somliga fall alldeles, alldeles underbar. SMS:et berättade att vår guldmålvakt, vår hjälte och vår vän Andreas Isaksson var tillbaka i Djurgården efter 12 år som utlandsproffs.År 2016 går mot sitt slut och redan nu har över 1000 Djurgårdare förnyat eller tecknat nytt medlemskap i Sveriges bästa supporterförening Järnkaminerna. Texten nedan kommer från Järnkaminernas hemsida där vi förklarar varför man bör bli medlem 2017 och vad medlemsavgiften går till.När det sportsligt varit ett tungt år för DIF fortsätter läktarinsatserna vara bra och inte minst på tifofronten. Enligt mitt tycke var 2016 rent visuellt det bästa tifoåret någonsin. Med allt ifrån kaos-tifon till upphissade OH:s har det fallit väl ut i mina smaklökar. Här kommer min topp 5-lista!Redaktionen fortsätter fånga uppmärksammade händelser från året som varit och passande nog på annandagen listar vi årets baksmälla.Innan vi lägger 2016 till handlingarna har det blivit dags för redaktionen att ta upp uppmärksammade händelser från året som varit. Första delen handlar om en anfallare som efter en mållös start på säsongen gick till att bli en självklar målgörare. Efter noll mål på 15 matcher var det inte många som trodde på Michael Olunga. Men efter en remarkabel vändning med 12 mål på sina sista 12 matcher avslutade Michael Olunga säsongen som hela seriens hetaste anfallare.Den ivorianske mittbacken kom först på ett provspel under snökaoset i november, och imponerade stort på Djurgårdens ledning. Nu står det klart att Djurgården bjuder på en tidig julklapp!Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Djurgården har gjort klart med Nikos Gkoulios som blir klubbens nya målvaktstränare samtidigt om Kjell Frisk slutar efter 18 år i samma tjänst.Att ha en ungdomsverksamhet som genererar A-lagsspelare är vitalt för långsiktigt framgång för en allsvensk fotbollsklubb. Rekryteringen av Ola Danhard är därför en av de bästa julklapparna vi Djurgårdare kan få.