Beskedet kring Engvalls skada: ”Snart tillbaka”

Gustav Engvall skadade sig i matchen mot Häcken och många har varit oroliga över hur länge anfallaren skulle vara borta från fotbollsplanen. Det första beskedet är att det inte rör sig om en allvarlig skada.

I 38:e minuten mot Häcken byttes anfallaren Gustav Engvall ut efter att ha fått en smäll på knäet. Frågan alla djurgårdare ställde sig var hur allvarlig skadan var och i dag kom ett besked från Djurgården att det rör sig om en blödning på skelettet, men att Engvall snart är tillbaka. Något exakt datum eller hur många dagar eller veckor det rör sig om är i skrivande stund oklart.

– Knäet ser okej ut och det är inget allvarligt. Det var en rejäl smäll och han har fått en liten blödning på skelettet men vi räknar med att han är tillbaka inom en snar framtid, säger Djurgårdens naprapat Christian Andersson till Djurgårdens hemsida.



Gustav Engvall själv är givetvis lättad över att det inte rör sig om en allvarlig skada.

– Det är väldigt positivt att ingenting är sönder i knäet. Allt är helt och jag känner en lättnad över att snart kunna vara tillbaka.



Gustav Engvall är på lån från Championship-klubben Bristol City fram till 16 juli.

2017-04-12 13:55:00

