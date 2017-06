Blårandig proffskoll - aktuell för Premier League

Omar Colley är aktuell för Premier League, Nyasha Mushekwi fortsätter leverera mål och Philip Hellquist är redo för ett nytt äventyr. Forum 1891 ger svar på hur det har gått och går för våra tidigare blåränder utomlands.

Till skillnad från svenskarna som hamnat i Belgien så har Omar Colley gjort starkt avtryck ifrån sig. Han har varit självskriven i backlinjen under sin första säsong Genk som tog sig till åttondelsfinal i Europa League. Har kopplats ihop med Premier League-klubbarna Watford och Southampton för sina fina insatser i Genk-tröjan.En av kvalhjältarna från 2009 har gjort en intressant, men kanske inte den hetaste karriären. Efter att han lämnade DIF 2013 har han hunnit med två sejourer i Aris Limassol där han befinner sig just nu och en i Tyskland och Hansa Rostock.Värvades in från FC Köpenhamn vintern 2015/2016 och fick vara med och ta den legendariska Premier League-titeln, men fick se det mesta från sidan. Under inledningen av den här säsongen fick Amartey mer förtroende, men dessvärre lyckades inte Amartey komma upp till någon hög nivå och långt ifrån att fylla det tomrum som N´golo Kanté lämnade efter sig. Detta gjorde att Leicester värvade in Wilfred Ndidi och under våren blev det allt mindre speltid för Amartey.Trots att han bara är 27 år har han hunnit med och spelat för elva proffsklubbar och efter att han lämnade DIF 2014 för Boluspor har han hunnit med ytterligare två klubbyten. Trots många klubbyten har Prijovic fått fart på karriären. Förra säsongen slog han bland annat till med två mål för sin dåvarande klubb Legia Warzawa mot Borussia Dortmund i Champions Leagues gruppspel och efter flytten till PAOK i vintras har han fortsatt leverera. Målen har inte gått obemärkt förbi och i maj debuterade han för Serbien i en en träningslandskamp mot Wales som slutade 1-1.Säsongen 2016/2017 var 23-åringens svagaste säsong i Groningen hitintills. Han missade de inledande omgångarna på grund av förra sommarens OS och har fått spela mycket på kanten den här säsongen. Totalt blev det 1877 minuter (till skillnad från säsongen innan då han spelade 2632 min). Tibbling startade 22/34 matcher, blev utbytt i sju av dessa och startade på bänken i nio matcher. Det är kanske lite hårt att säga att karriären har stagnerat för Tibbling, för under U21-mästerskapet bevisade han vilka fantastiska kvaliteter som finns. Men om han ska ta sig vidare till toppligorna i Europa behöver han göra mer än ett mål under en säsong och återta sin plats centralt för att optimera chanserna.Efter gräl med DIF lämnade han klubben med svansen mellan benen sommaren 2010. Sju år senare hittar vi honom som sporadisk startspelare för den Italienska klubben Fiorentina - som vänsterback. Förra säsongen blev det 16 matcher från start och totalt sett 17 framträdanden. Har även hunnit med sex landskamper för Kroatien.Föga förvånande blev det inte en enda minut för Ranégie sedan han återvände till Italien och Udinese. Nu har kontraktet löpt ut och anfallaren är klubblös. Aktuell för en comeback i DIF.Sedan han lämnade Djurgården för den Kinesiska andraligan har han fortsatt ösa in mål. För Dalian Yifang har det blivit 20 mål på 30 matcher. Fyller 30 år i år och har sin tjej här hemma i Sverige. Självklart vore det fantastiskt att få hem Nyasha så småningom.Har efter en imponerande resa från division 1 i Frej till Djurgården gått vidare och nu fortsätter han att göra mål i Wuhan Zall i den kinesiska andraligan. Sedan han lämnade DIF har han noterats för sex mål på elva matcher.Rekordvärvningen lämnade Djurgården i vintras efter en sanslös höst men i Kina har det inte sprakat lika mycket för "ingenjören". Ett mål på åtta matcher har han noterats för.Lagkamrat med Sam Johnson. Trots att han aldrig riktigt lyckades ta en ordinarie tröja i DIF var han en publikfavorit och gick under epitetet "Järnkamin". Lämnade DIF 2008 och nu, nio år senare, kan han stoltsera med Champions League-spel för FC Köpenhamn och proffsliv i Ryssland.Har noterats för två mål sedan han något överraskande skrev på för Sarpsborg 08 i norska Tippeligan. Speltiden har inte varit den Erton nog hade hoppats på. Bara fyra matcher från start och totalt sett har det bara blivit 437 minuter för 29-åringen. Det ska dock nämnas att Sarpsborg ligger på en tredjeplats, en poäng från toppen, så det är inget brödgäng Erton hamnat i. Låneavtalet går ut nu i sommar, intressant om det blir ytterligare en flytt eller en fortsättning i Norge. Lär vara trött på att sitta på bänken. Sverige borde vara ett alternativ.Den målfarlige mittbacken som med sex mål toppade skytteligan i DIF 2011 tillsammans med Kennedy Igboananike är inne på sin fjärde säsong för sitt norska Molde, där han är ordinarie som mittback. Kommer på besök till Stadion i september när DIF spelar träningsmatch mot Molde.Än har det inte lossnat för talangen som efter drygt två år i Schalke hamnade i Strömgodset istället för DIF. Bara tre framträdanden har det blivit och totalt 157 minuter.Kasper Hämäläinen fick minst sagt ta emot en del skit när han lämnade Lech Poznan för Legia Warzawa inför säsongen 2015/2016. Övergången fick Lech Poznans huliganer att slå sönder rutorna och klottra ”du fick vad du förtjänade” på Hämäläinens bil. Men flytten har inte bara innneburit otaliga hot, utan även mindre speltid för 31-åringen. Visserligen blev det 31 matcher den här säsongen för Kasper, men 17 av dem var inhopp och 23 matcher startade han på bänken. Dock lyckades han slå till med sju mål i ligan, vilket får ses som ett imponerande facit för en mittfältare. Målskyttet som annars var något som Kasper ofta fick kritik för under sina tre säsonger i DIF.Utlandsäventyret i Rubin Kazan inleddes med mycket speltid men inför den här säsongen smalnade det av och under januarifönstret blev Emil utlånad till Kim Källströms förra klubb Grasshoppers. De hann aldrig lira boll tillsammans för den vitblåa klubben som hade en motig säsong men för Emil blev detta ett lyft. Efter flytten till spelade han samtliga minuter. Låneavtalet sträcker sig till sommaren 2018Den underskattade vänsterbacken lämnade under sommaren 2014 Blåränderna för den Holländska klubben Cambuur. Första säsongen var ett bra år men i år nummer två åkte Cambuur ur högsta serien med huvudet först. Då valde Vytas att under sommaren 2016 resa över atlanten och Portland Timbers blev hans nästa destination, Portland som året innan vann MLS. Efter en säsong i klubben har Vytas varit ordinarie och enligt MLS-experten här på SvenskaFans, Johan Dykhoff, har han gjort det bra och gjorde mål mot värsta rivalen Seattle. Samma Dykhoff har intervjuat Vytas i hans podd Afonso Alves-podden och den kan ni lyssna på här. En av flera direkt dåliga värvningar av Magnus Pehrsson var Luis Solignac. Dock minns vi gärna tillbaka till hans mål mot Malmö FF, ett mål som räddar hans eftermäle i klubben. Efter bara en säsong i DIF fick han mer kontinuitet i IFK Mariehamn och numera huserar han i Chicago Fire, som han anslöt till efter en säsong i Colorado Rapids, båda i MLS. Chicago är ett av ligans bästa lag och Luis Solignac har en startplats som högeranfallare, men poängproduktionen har dessvärre varit skral från argentinarens del. Här dock ett väldigt snyggt mål i cupen. I mars det här året berättade Philip Hellquist i en intervju till Forum 1891 om sin tid nere i Österrike, där han gjort stora framsteg sedan han lämnade DIF 2015. Intervjun kan du läsa här. Kontraktet med Wolfsberger har nu löpt ut och Philip Hellquist har öppnat för en flytt. Han har nu varit på provspel hos den serbiska storklubben Röda Stjärnan vilket möjligtvis kan bli hans nästa klubbadress.– De bjöd ner mig hit för att vi ska få känna på varandra. De är intresserade av mig och jag är intresserade av dem. Vi får se hur det blir, säger han in en intervju till FotbollDirekt.Källor: Whoscored.com, Soccerway.com Wikipedia.com