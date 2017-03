Bosse Andersson: ”Jonas är en fältherre vi behöver”

Bosse Andersson kommenterar värvningen av Jonas Olsson och arbetet de sista dagarna på transferfönstret

- Jag kan inte nog säga vilken respekt jag har för West Bromwichs arbete.

0 KOMMENTARER 1276 VISNINGAR 0 KOMMENTARER1276 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-03-24 08:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-03-24 08:00:00

Djurgården

2017-03-23 20:43:00

Djurgården

2017-03-23 13:07:00

Djurgården

2017-03-23 11:45:00

Djurgården

2017-03-19 16:47:00

Djurgården

2017-03-18 19:09:00

Djurgården

2017-03-18 17:00:26

Djurgården

2017-03-17 21:39:00

Djurgården

2017-03-16 16:29:00

Djurgården

2017-03-16 14:37:08

ANNONS:

Bosse Andersson har minst sagt haft en hektisk försäsong. Från mångmiljonförsäljningen av Michael Olunga till drömvärvningen av Kim Källström och därefter strulet kring Gustav Engvall finns det sportchefer som nog haft det lugnare. Igår presenterades Jonas Olsson, som med sin meritlista, vinnarskalle och kvaliteter ska höja Djurgårdens backlinje som under försäsongen har varit svajig.- Jonas har haft en lång framgångsrik karriär och varit omtyckt i alla klubbar han spelat för. Han är en vinnarskalle, stor och reslig och bra i försvarsspelet. Det är en fältherre som vi får in och det behöver vi.- Det är sju, åtta omgångar kvar i Premier League och West Bromwich har gjort en väldigt bra säsong och då är det väldigt osäkert om man vill bryta kontraktet. Men West Bromwich har visat en stor respekt för Jonas och de har haft en dialog som har gjort att det har blivit möjligt innan 31:a mars. Vi är jättetacksama att vi får med honom till den allsvenska premiären. Jag kan inte nog säga vilken respekt jag har för deras arbete.Många frågetecken fick nu ett svar när Jonas Olsson skrivit på och centrallinjen med Isaksson, Olsson och Källström är hela seriens hetaste. Men fortfarande återstår det pusselbitar, inte minst på anfallssidan. Bosse kommenterar slutspurten av transferperioden.- Dagarna minskar men vi jobbar efter det vi tänkt oss. Som sagt, vi har haft några hack på kurvan för att känna oss helt nöjda och jag kommer jobba till kvällen den 31:a mars och så får vi summera efter det. Det ryktas om en del spelare men vi har en klar bild om hur vi vill göra.- Vi har fört diskussioner (med Garba) och han har gjort ett väldigt starkt intryck på oss. Vi får återkomma när vi vet mer.Det är svårt att driva en fotbollsklubb. Vi hade velat göra saker tidigare men har inte lyckats med det av olika anledningar. Vi fick också en del svar som kan vara nyttiga att ha med oss till exempel att vi inte gick vidare i Svenska Cupen. Men målsättningen, vi är väldigt nöjda över vår stabilitet och ekonomin i Djurgården. Det är en förutsättning att driva en fotbollsklubb och det är jag stolt över att vi skapat oss. Vi kommer jobba stenhårt för att komma ut i Europa, sen om det blir 2017 eller 2018 det får framtiden utvisa.- Jag kan säga att vi ha inte haft någon tur eller någon marginal som vi tänkt oss. Men det är många parter, vilken övergång det än är eller vad man än gör så tar det kraft och så även med Jonas Olsson, innan man var helt säker. Gustav Engvall är den som vi började jobba med i månadsskiftet januari/februari och hade förhoppning att han skulle spela med oss i SvenskaCupen. Nu blev det inte så och det är en del av spelet. Haruna skulle vara här i januari och det är klart det blev en annan förutsättning för honom. Det var väldigt tufft i januari.- Vi är en attraktiv klubb som får många förfrågningar. Vi har några som lämnat, Mihlali Mayambela till Degerfors och Kebba Ceesay till Dalkurd. Det var en prioritering vi gjorde för att öppna upp för det här. Sedan finns det utrymme för flera spelare att lämna och även spelare in och det ger möjligheter ända fram till transferfönstret stänger.Bosse Andersson kommenterar värvningen av Jonas Olsson och arbetet de sista dagarna på transferfönstret - Jag kan inte nog säga vilken respekt jag har för West Bromwichs arbete.Jonas Olsson är klar för Djurgården. 34-åringen har skrivit på ett avtal som sträcker sig två år framöver. En fantastisk värvning på alla vis. Forum1891 var på plats på Kaknäs för att höra vad nyförvärvet hade att säga om att komma till sin nya klubb. - Sedan jag för första gången tänkte över min situation i England så har Djurgården varit nummer ett, säger en glad Olsson.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Djurgården har officiellt presenterat mittbacken Jonas Olsson som värvas från Premier League-klubben West Bromwich.Forum1891 pratade med en av gårdagens målskyttar Othman El Kabir om matchen och den egna formen.Blåränderna slog gästande Tromsö på Danderyd Arena med 3-1 efter mål av Tino Kadewere, Haruna Garba och Othman El Kabir. Övergången till 4-4-2 samt tillskotten i anfallet gav frukt, och även om en del frågetecken finns kvar så fanns det en hel del positivt att ta med sig.Blåränderna slog gästande Tromsö på Danderyd Arena med 3-1 efter mål av Tino Kadewere, Haruna Garba och Othman El Kabir. Övergången till 4-4-2 samt tillskotten i anfallet gav frukt, och även om en del frågetecken finns kvar så fanns det en hel del positivt att ta med sig.Besvikelsen efter cup-debaclet har lagt sig och nu har vi vänt blad. Efter en spelledig helg har förmodligen laget gjort detsamma. Det är drygt två veckor kvar till allsvenska premiären och för att förbereda sig återstår två träningsmatcher. I morgon när Tromsö står som motståndare kommer Özcan äntligen ha flera alternativ på anfallet till sitt förfogande och nu vill vi få indikationer på hur temperaturen är på såväl truppen som på det spelmässiga.Forum1891 åkte till Kaknäs för att bekanta sig med Djurgårdens nyförvärv Aliou Badji.Turerna har varit många kring Engvall som varit "så gott som klar" sedan mitten av februari. Nu står det klart att anfallaren återkallas av engelsmännen då ytterligare en skada har uppstått.