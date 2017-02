BP-DIF 1–1: Ute tidigt ur cupen

Nytt år – nytt tidigt uttåg för Djurgården i Svenska Cupen.

Trots en frenetisk press i slutet fick Blåränderna bara med sig 1–1 mot Brommapojkarna.

– Första halvlek är en katastrof, säger Özcan Melkemichel efter matchen.

Första halvlek

Efter en avvaktande inledning på matchen var det Djurgården som tog kommandot "hemma" på Tele2 Arena. Seger var ett måste för att ha chans till avancemang från Svenska Cupen. I den 16:e minuten skrek också den majoritet på plats efter en straffspark när bollen tog på en BP-arm.

– Det är straff i mina ögon, säger Özcan Melkemichel efter matchen.

Drygt 20 minuter senare var det dags igen. Kebba Ceesay sköt och armen tog på en BP-spelares arm. Men även den här gången friade Johan Hamlin – domare för dagen.

– Även den tar på armen. Men jag förstår att det är svårdömt för domaren, säger Melkemichel.

Istället var det BP som skulle få med sig ett mål från den första halvlek. Ett skott från Christopher Brandebron räddades av Isaksson, som styrde bollen i stoplen. På returen höll sig pigge anfallaren Luca Polo framme och stötte in 1–0 till BP.

– Vi gör en katastrofal första havlek. Jag är väldigt missnöjd med den utan att gå in i detalj. Vi tog ett snack med spelarna i halvtid, säger Özcan.



Andra havlek

Det var också ett piggare Djurgården i andra halvlek och man fick också utdelning. I den 54:e minuten bröt sig Kerim Mrabti loss på vänsterkanten och hittade en lucka mellan stolpen och målvakten. Kvitteringen var ett faktum.

Avslutningen av matchen blev en dragkamp där lagen radade upp chanser åt båda håll. Allra närmast ett segermål var Jonatan Augustinsson när han från nära håll fick en fot på en boll framför mål – men skottet tog i ribban och ut.

Augustinsson hade även ett skott i BP-målvaktens mage i slutminuterna, men närmare än så kom aldrig Djurgården. 1–1 slutade matchen vilket betyder att DIF inte har något att spela för mot Helsingborg på lördag.



BP-DJURGÅRDEN 1-1 (1-0)



1-0 Luca Gerbino Polo (42)

1-1 Kerim Mrabti (53)



Varningar DIF: Othman El Kabir

Domare: Johan Hamlin

Laget:

Andreas Isaksson

Tim Björkström (Mayambela, 85), Kebba Ceesay, Marcus Hansson, Elliot Käck

Kevin Walker (Karlström, 57), Kim Källström

Kerim Mrabti, Magnus Eriksson, Othman El Kabir

Amadou Jawo (Augustinsson,65)



Bänk: Tommi Vaiho, Jonathan Augustinsson, Souleymane Kone, Joseph Ceesay, Jesper Karlström, Mihlali Mayambela, Besard Sabovic



Efter matchen

På plats på läktaren var Erton Fejzullahu som inte ville kommentera om han är på väg till DIF. Däremot berättade Bosse Andersson om att en lösning kan vara närstående.

På plats på läktaren var Erton Fejzullahu som inte ville kommentera om han är på väg till DIF. Däremot berättade Bosse Andersson om att en lösning kan vara närstående.

– Vi för diskussioner med Erton, säger Djurgårdens sportchef.

