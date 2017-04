Dagen efter Häcken: En poäng med bitter eftersmak

Djurgården åkte hem från Bravida Arena och matchen mot Häcken återigen mållösa men med en poäng med sig, en poäng som dagen efter känns ganska bitter.

Skulle någon komma fram till mig för två-tre veckor sedan och säga att Djurgården skulle få med sig en pinne från Bravida Arena hade jag, liksom majoriteten av Djurgården naturligtvis tagit det. Och inte desto mindre efter premiären då vi efter matchen mot Sirius efterlyste stabilitet i spelet och arbetsro för Özcan och laget efter flera intensiva veckor av sena nyförvärv och lite bittra tongångar efter förra veckans antilimax.



Och visst fick vi det! Laget uppträde aggressivt med en annan stabilitet över hela planen och klev in till matchen som om Sirius-matchen helt var preskriberad. När domaren hade blåst av matchen lämnade vi supportrar, som precis hade levererat den bästa stämningen på en bortapremiär, och spelarna Bravida Arena med huvudet högt och konstaterade att detta var ett fall framåt.



Men så här dagen efter börjar det gro i mig att det här var en match vi borde ha vunnit. "Skönt att domaren blåste av" sa Mikael Stahre efter matchen då han syftade på den förryckta matchbilden där främst Häcken blev drabbade av tre (!) skador samt Kari Arkivuo som tvingades genomlida sista 20 minuterna skadad, samtidigt som Stahre tvingades sätta ner Paulinho på en vänsterbacksposition. Ett fragmenterat Häcken som DIF borde utnyttjat och jag tycker det var en liten coachmiss av Özcan att inte byta kant på Magnus Eriksson och Othman El Kabir för att skapa ett större hot på högerkanten med El Kabirs en-mot-en-spel.



Annars föll Özcans val att byta till 4-2-3-1 väl ut, det var mycket som var positivt. Det kollektiva försvarsspelet var bättre över hela banan och rent spelmässigt klev Kevin Walker in på ett Walker-vis och avlastade Kim på ett bra sätt, Kerim Mrabti visade under första halvlek glimtar av den gamla Kerim Mrabti och Othman El Kabir tacklade kritiken från förra veckans match mot Sirius med en bra insats.



Men det bästa med gårdagen var tveklöst supportrarnas insats. Allt från de fina scenerna innan avspark adresserat till det tragiska som hände i fredags till den höga ljudkuliss matchen igenom.







0 KOMMENTARER 69 VISNINGAR 0 KOMMENTARER69 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-04-10 17:05:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-04-10 17:05:00

Djurgården

2017-04-09 22:20:42

Djurgården

2017-04-09 22:07:00

Djurgården

2017-04-08 20:15:00

Djurgården

2017-04-08 08:00:00

Djurgården

2017-04-04 11:06:00

Djurgården

2017-04-03 23:54:53

Djurgården

2017-04-03 02:15:59

Djurgården

2017-04-02 20:44:00

Djurgården

2017-04-02 17:00:00

ANNONS:

Djurgården åkte hem från Bravida Arena och matchen mot Häcken återigen mållösa men med en poäng med sig, en poäng som dagen efter känns ganska bitter.Efter en helg där fotbollen har känts sekundär gästade Djurgården Bravida Arena och BK Häcken i Blårändernas bortapremiär. 2000 Djurgårdare reste till Göteborg och bidrog till en stämning som fick en att undra om man verkligen spelade på bortaplan. Utöver en härlig atmosfär så fick åskådarna se ett fysiskt spel, en hel del gula kort samt en del olyckliga situationer som resulterade i befarade skador.Djurgården spelade 0–0 borta mot BK Häcken under söndagseftermiddagen. Det var en tuff match där hela fem spelare skadade sig allvarligt under matchen.Forum 1891 var under lördagen på plats på Kaknäs för att följa det sista träningspasset innan matchen mot BK Häcken och passade även på att snacka upp matchen med Gustav Engvall.Inför bortamatchen mot Häcken på söndag kommer Özcan genomföra ett formationsbyte till 4-2-3-1 samt några intressanta förändringar i startelvan.Det som skulle ha blivit champagne blev istället till gravöl. Men en premiärmatch är alltid en premiärmatch, och en sådan kommer aldrig att betyda mer än vad vi tillåter den att betyda. Det viktigaste just nu är därför att ha lite tålamod. För det kommer att bli bättre.Den allsvenska premiären var äntligen här under måndagskvällen då IK Sirius gästade Stockholmsarenan under hemmapremiären inför 26 648 åskådare. I Djurgården kom man till matchen med lätta fötter efter ett starkt transferfönster, men efter 90 minuters spel stod det klart att en hel del jobb kvarstår för Özcan Melkemichel och hans ledarstab.Det blåser positiva vindar runt Djurgården och efter ett starkt transferfönster har en del tippat DIF högt i tabellen. Truppen har en fin mix av rutin och talang, föreningens ekonomi är stark och intresset är skyhögt! John Aveskär skriver i sin inför säsongen-krönika om en förening som är påväg framåt!Nu är det äntligen dags. Efter en lång försäsong med ett fantastisk transferfönster av Bosse som toppen på berget och debaclet i Svenska Cupen som djupaste dal. Summa summarum har försäsongen med alla värvningar givit otroliga förhoppningar och med tanke på haussen till i morgon har matchen potential att bli den bästa premiären, tamejfan någonsin!Efter sju sorger till placeringar och åtta bedrövelser. DIF kan äntligen blicka framåt mot en ny tid i klubbens historia. Gustaf Franz skriver i sin inför säsongen-krönika om en cirkel som är sluten.