Intervju med Kerim Mrabti: "Jag trivs bäst som 10:a"

Forum 1891 var på plats på Kaknäs under måndagen för att hylla lagets insats för segern mot Elfsborg och för ett snack med Kerim Mrabti.



Jag åkte när till ett glädjefyllt Kaknäs där spelarna som spelade under stora delar av matchen igår körde rehab inne i gymmet medan de som inte spelade samt Karlström och Augustinsson som bara fick fåtal minuter på planen, var med och tränade för fullt. Jesper Karlström stod, enligt egen utsago, för nio av nio mål (!) när de äldre slog de yngre i matchspel. Efter träningen fick jag en pratstund med en av målskyttarna Kerim Mrabti som stod för en riktigt bra insats igår, vilket belönades med ett toppbetyg av Forum 1891:s John Aveskär.



Vad säger du om matchen?

- En bra match från vår sida! Vi fick ju en kanonstart med "Gurras" (Gustav Engvall) mål direkt och bara några minuter senare får jag göra 2-0. Elfsborg har ett riktigt bra läge i den första halvleken där Isaksson gör en fantastisk räddning men annars har de ingenting medan vi skapar mycket, bland annat Othman har ett bra läge och överhuvudtaget tycker jag vi har bra kontroll på det. Sen i andra får de ju ett jätteläge direkt men efter det får vi in 3-0 ganska snabbt och då känner man att matchen är avgjord och efter målet kontrollerar vi matchen med varierande anfallsspel och bra försvarsspel. Det är väldigt viktigt att vi fick hålla nollan också istället för ett 3-1 till exempel. Isaksson får cred och ett kvitto på att vi stått för ett bra försvarsspel också. En riktigt bra insats, något vi verkligen behövde.



Ni fick ju med er en poäng från Bravida Arena för drygt en vecka sedan. Hur mycket betydde den poängen tror du efter den tunga förlusten mot Sirius?

- Jag tror definitivt den betydde väldigt mycket. Vi var nöjda med vår prestation även fast vi kanske tyckte att vi borde gjort något mål trots att vi inte var så vassa framåt den matchen. Vi tyckte ändå att vi hade ett bra spel, vi hade mycket boll och ett bra försvarsspel där vi också fick hålla nollan så det blev en bra "boost" för oss till den här matchen och igår klev vi in och tog direkt kommandot i matchen och det lossnade för alla.



Vaför lossnade det igår då?

- Mot Sirius kom vi till många halvbra lägen men inte tillräckligt vassa i den sista tredjedelen och vi har pratat om det under de senaste två veckorna att vi behöver jobba mer på inspel och alltihopa, vilket visade sig igår. Vi kommer runt på kanterna, hittar ett bra samspel, några fina kombinationer, distansskott. Vi gör två mål på nick och det första målet kommer efter en fantastisk boll av Elliot Käck till "Gurra" så det kändes väldigt mycket mentalt också, vi kom in till matchen väldigt förberedda.



Och apropå sista tredjedelen. Att det lossnade, tror du det handlar om vad ni tränat på här ute på Kaknäs eller mer att ni har fått lära känna varandra bättre som spelare och människor?

- Jag tror mer på det sistnämnda som du säger, att vi fått lära känna varandra bättre och sen att alla fått hitta sitt eget självförtroende mer. Till exempel första matchen kastades "Gurra" och Beijmo in direkt utan att de knappt gjort en träning och det tar ju sin lilla tid. Nu har vi fått träna mer med varandra en del och det känns väldigt bra. Man hittar varandra bättre, man vet vad spelarna är bra på. Kims fot, Kevins fot, "Manges" och Othmans utmaningar på kanterna, vi hittar varandra på ett bättre sätt nu.



Hur känns det för egen del då? Det känns som du hittat din roll som 10:a nu med två bra matcher i ryggen?

- Ja, jag fick ju övergå till att spela 10:a då till skillnad från första matchen där jag spelade som sittande mittfältare och det blir lite annrolunda. Skillnaden är att som 10:a ger det mig mer utrymme att gå offensivt. Det bli ganska ensamt för Kim om jag skulle gå så offensivt när jag spelar brevid honom och nu blev det en bra balans med Kevin där bakom. Det kändes väldigt bra mot Häcken också, även fast jag inte hade lika många avslut i den matchen som igår då jag hade väl tre stycken och det är lite dit jag ska komma till från den positionen. Jag hade många fina kombinationer, jag hittade en fin roll där mellan mittfältet och anfallet i den släpande rollen.



Det är där du vill spela förmodar jag?

- Ja absolut. Alltså för mig har det blivit väldigt många positionsbyten, jag har ju spelat på alla offensiva positioner sedan jag kom. Men det är klart att det är 10:a-rollen som jag trivs bäst i där man har en lite friare roll, kunna gå ut på kanten ibland och även hitta instick och avslut från den centrala delen så det känns väldigt kul faktiskt.



Du och "Mange" fick också göra mål. Hur viktigt är det att två så viktiga spelare kommer igång med målskyttet?

- Jätteviktigt för min del att få den här "boosten" och sen att det var på huvudet på en fast situation är ju ännu roligare, det är sådana mål man vill göra, att peta in bollarna hellre än distansskotten för de sker ju inte så ofta på en säsong till skillnad från när man är på rätt plats och petar in bollarna. Men det var jätteviktigt för hela laget och kanske framförallt att det fick lossna för Engvall som haft det lite tufft i Bristol och skadan i förra matchen.



Malmö om en vecka. Hur skönt är det att kliva in till den matchen med vind i seglet så att säga?

- Jag tycker att vi bevisade igår att vi kan slå vilket lag som helst i årets allsvenska och med Malmö som är i en bra form nu så känner jag att vi kommer dit med ett väldigt bra tryck från oss själva och kommer vara väldigt förberedda och det gäller att vara väldigt noggranna. Malmö är väldigt bra på gräs och starka på hemmaplan så det gäller för oss att vara starka defensivt så kan vi säkert få med oss några mål och skapa oss bra förutsättningar till att vinna.



Hur ser du på att spela på naturgräs igen? Det var ju ett tag sedan.

- Det var i Portugal under försäsongslägret som vi senast spelade på gräs och ska jag vara ärlig så är jag inte helt säker hur deras gräs är just nu men jag antar att den är i bättre skick än de flestas, som till exempel Sirius. Jag tror det ska funka för oss ändå, oftast så har det inte så stor betydelse, ändå handlar det bara att komma in i det, vi har tillgång till gräs här på Kaknäs så vi hinner känna på det och gräsplanen här är väl inte heller hundraprocentig.



Vad tycker du om stämningen under de inledande matcherna?

- Det var ju helt fantastiskt när vi mötte Sirius i premiären och publiken verkligen eldade på konstant så är det ju väldigt synd att vi inte kunna bjuda på en bättre tillställning på planen. Igår känner man ju direkt att när vi gör 1-0 och direkt 2-0 så blir det ju fantastiskt och det är små detaljer med en grym ramsa och tryck i ryggen som gör att man orkar springa den där extra löpningen offensivt och defensivt som gör att det kan bli ett avgörande mål, både framåt och bakåt.



Hur känns det då rent allmänt, nyförvärven har börjat acklimatisera sig, prestationerna och resultaten kommer?

- Väldigt bra. Vi har ju fått in väldigt mycket rutin till vårt lag, spelare som spelat på en väldigt hög nivå, även väldigt många unga duktiga spelare som verkligen går in och visar från träningar till match. Men som jag sa tidigare, ju mer vi får tid tillsammans, både på planen såväl utanför skaffar vi en större harmoni i gruppen och det blir ju naturligtvis ännu bättre när vi vinner fotbollsmatcher som vi gjorde igår. Man märker direkt på stämningen när man kommer in i omklädningsrummet, man kan skämta om allt möjligt medan dagen efter en förlust inte alls är lika roligt. Det gäller att vi tar med oss det, samtidigt som vi naturligtvis kan utveckla saker, även när vi vinner med 3-0 hemma mot Elfsborg så finns det saker att förbättra



Hur är skillnaden då, att vakna upp och åka till Kaknäs efter en vinst kontra en förlust? Hur länge sitter en förlust kvar exempelvis?

- För min del brukar jag efter matchen när jag kommer hem fundera kring mina beslut på planen jag gjort och kolla på matchen. Det blir ofta så att när vi kommer hit dagen efter match brukar vi ha ett snack om vad vi tyckte om matchen och efter det snacket glömmer vi det då. Rent stämningsmässigt är det stor skillnad. Man grubblar om varför det blev si och så, varför det blev förlust, varför vi inte kunde göra det bättre medan när man vinner så glömmer man bort de dåliga grejerna nästan totalt. Men trots det måste jag nämna att vi har en så pass stark grupp att vi aldrig grämer oss en hel träningsvecka, absolut inte.



Hur mycket kan en egen bra insats i en förlustmatch dämpa missnöjet?

- Jag brukar faktiskt glömma totalt min egen insats om vi förlorat, det sätter sig så mycket i skallen själva förlusten så det överväger den egna insatsen. Även fast det är folk som säger att man gjort en bra match så tycker jag inte det räcker, förlusten tar över så även om jag gör tre mål men förlorar med 4-3 så hjälper inte det.



Vi tackar Kerim för pratstunden och önskar han och laget all lycka i matchen mot Malmö om en vecka. Se till att vara där och stötta DIF på plats!











