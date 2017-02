DIF avslutade med seger på straffar i Atlantic Cup

Matcherna under träningsturnén i Portugal läggs nu till handlingarna. Djurgården avslutade med en oavgjord och mållös tillställning vid fulltid mot AaB Ålborg och matchen fick avgöras på straffar där Djurgården var 100-procentiga och vann.





Motståndaren

Dagens motståndare Ålborg är, precis som förra motståndaren Rijeka, inne i sin säsong och inför omstarten placerar sig laget på en åttondeplats i den danska ligan. Klubben har vunnit ligan fyra gånger, senaste gången var 2014. Även 2008 vann de ligan, då med vår guldhjälte



Matchen

I en intervju med Cmore efter förlusten mot Rijeka var Özcan allt annat än nöjd med lagets prestation. Han kritiserade passiviteten i försvarsspelet och naiviteten i anfallsspelet. Till matchen mot Ålborg efterlyste han ett tydligare presspel och mer beslutsamhet i anfallet.



Özcans ord verkade dock inte ge någon effekt till en början. DIF inledde visserligen med intensiv press, men likväl var pressen osynkroniserad och något virrig vilket ledde till att Ålborg enkelt kunde spela sig förbi Djurgårdens lagdelar, samtidigt som laget nerifrån slarvade med passningsspelet. Lyckligtvis var inte Ålborg lika bollskickliga som Rijeka och DIF lyckades snabbt få ordning på problemen i försvarsspelet. Efter drygt tio minuter började DIF också hitta positionerna samtidigt som man började äga bollen allt mer. Trots ett stabilt försvarsspel anförda av dagens lagkapten



DIF tog tag i taktpinnen i den andra halvleken och det spelmässiga övertaget varade i en kvart. I den 56:e matchminuten skapade El Kabir sin farligaste målchans när han fick på ett bra skott en meter utanför straffområdet som tvingade Ålborgs målvakt till en kvalificerad räddning. Försvarsspelet fortsatte i den andra halvleken se solitt ut. Man ger understöd till varandra, är resoluta och är inte rädda att kliva på när motståndarna spelar bollen hemåt. Özcan fick med andra ord utdelning på det han efterlyste i försvarsspelet inför matchen.

I den 80:e minuten skulle inhopparen Joseph Ceesay skapa DIF:s och hela matchens farligaste målchans när han vek in från kanten och sköt ett skott som skarvade ribban. Mer farligheter skapades inte åt något av hållen och matchen slutade 0-0. Ett straffavgörande fick skilja lagen åt och från elva meter drog DIF det längsta strået efter mål av Walker, Eriksson, Augustinsson och Gunnarsson. Extra cred till Tommi Vaiho som tog två straffar.



- Att avsluta med vinst i lägret är skönt, sade en glad Vaiho till Cmore



När vi konkluderar matcherna i Atlantic cup med målskillnaden 1-1 rimmar det väl med Özcans prioritering av försvarsspelet under sin inledande tid som djurgårdstränare. För att uttrycka sig i klyschiga fotbollstermer har han metodiskt byggt laget bakifrån och efter lägret tycker jag man kan se att laget tagit till sig mycket av hans taktik. Imponerande är att i den här matchen så skapar Ålborg inte en enda målchans och extra beröm till Niklas Gunnarsson som bar kaptensbindeln med ackuratess.



På söndag väntar premiären på stockholmsarenan mot Vålerengen. Köp biljett!



Startelvan

Tommi Vaiho

Tim Björkström, Niklas Gunnarsson,

Marcus Hansson,

Daniel Berntsen (Junior Zindoga 88), Kerim Mrabti (

Magnus Eriksson



Bänk: Andreas Isaksson, Jonathan Augustinsson, Joseph Ceesay, Marcus Enström, Amadou Jawo, Souleymane Kone, Wilhelm Loeper,

Icke aktuella spelare:



Aab Ålborg - Djurgården



Resultat: 0-0 (1-4 efter straffar)



2017-02-06 23:17:00

