DIF-bloggen: femöringen är vänd - nu kör vi!

Nu är det endast en vecka kvar till den allsvenska premiären. Resultaten och prestationerna är bättre, nyförvärven har börjat rulla in och truppen är snart klar. Från att gått runt och känts sig oroad att Djurgården inte var redo inför den allsvenska premiären har femöringen vänts och oron har förbytts till optimism och förväntan.

1 KOMMENTARER 1155 VISNINGAR 1 KOMMENTARER1155 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-03-26 19:10:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-03-26 19:10:00

Djurgården

2017-03-25 18:24:00

Djurgården

2017-03-25 17:27:34

Djurgården

2017-03-24 21:05:00

Djurgården

2017-03-24 18:27:00

Djurgården

2017-03-24 18:12:06

Djurgården

2017-03-24 13:00:00

Djurgården

2017-03-24 08:00:00

Djurgården

2017-03-23 20:43:00

Djurgården

2017-03-23 11:45:00

ANNONS:

Det är dagen efter Djurgården slagit Viking Stavanger med 2-0 i genrepet. I helheten ett ganska bra genrep trots att flera tongivande spelare missade matchen av diverse anledningar. Det mest positiva var att Magnus Eriksson gjorde mål, El Kabir visar gryende form och att Aliou Badji introducerade sig på riktigt för Djurgårdsfamiljen med en fantastisk hockeyassist. För oss supportrar är det tomt i DIF-kalendern innan premiären, medan för Özcan ska de sista justeringarna fixas på Kaknäs och för Bosses del ska de sista pusselbitarna in i lagbygget.Hade jag skrivit det här inlägget för drygt en vecka sedan hade det varit andra tongångar, det fanns inte mycket att hoppas på. Spelet var stilltje - vi hade ingen anfallare som gjorde mål, försvarsspelet synkroniserade inte och Bosse hade inga marginaler på sin sida på silly-fronten. Frågetecknena växte i takt med tiden när nyförvärven, som skulle fylla det vakuum som rådde, uteblev. Trots idogt arbete av Özcan fick han inte ett lag kapabelt till att genomföra sin spelidé och nedräkningen till allsvenskan var snarare dystopisk än den entusiasm och optimism som man brukar känna. Tänkte man då.Nu när det är drygt en vecka kvar till den allsvenska säsongen har Bosse lyckats göra det omöjliga med en kanonaffär med en av landets bästa mittbackar och plockat in en ny anfallare vid namn Haruna Garba. Olsson, likt Kim och Isak, kravställare, vinnarmentalitet och fantastiska spelare som även kommer höja sina lagkamrater. Det är i särklas allsvenskans bästa centrallinje vi kliver in till säsongen med och jag har svårt att se något annat än en topp5-placering med de spelarna skadefria. Özcan har nu spelare att tillgå för sitt spelsystem och idel rykten om en ny kvalificerad anfallare i form av Kujovic och Mr.X gör nu att femöringen är vänd och nu andas jag optimism inför premiären.Djurgårdsfamiljen, gå man ur huse och var med att bidra till en oförglömlig premiärdag. Det förtjänar Kim, det förtjänar Isaksson och det förtjänar framförallt hela Djurgårdsfamiljen.För trots en märklig försäsong tror jag på ett sportsligt framgångsår, vad tror ni?Nu är det endast en vecka kvar till den allsvenska premiären. Resultaten och prestationerna är bättre, nyförvärven har börjat rulla in och truppen är snart klar. Från att gått runt och känts sig oroad att Djurgården inte var redo inför den allsvenska premiären har femöringen vänts och oron har förbytts till optimism och förväntan.Den stora snackisen inför det Allsvenska genrepet mot norska Viking Stavanger stavades Jonas Olsson, och trots att mittbacken endast hunnit med ett träningspass med DIF så kastades Olsson in i startelvan omgående. Trots en svagare första halvlek kunde Djurgården resa sig och vinna med 2-0 efter mål av Magnus Eriksson och Daniel Berntsen.Jonas Olsson debuterade i den blårandiga tröjan på ett blåsigt Grimsta IP, och han fick inleda med en vinst. Trots en knackig första halvlek reste sig Djurgården i den andra och vann tillslut med 2-0. Målskyttar blev Magnus Eriksson och Daniel Berntsen.I morgon genrepar Djurgården mot Viking Stavanger på Grimsta IP. Ett genrep brukar vara en match som ger lite indikationer på vad laget står, men i morgon saknar matchen udd. Flera spelare är borta på landslagsuppdrag och nog kan vi förvänta oss minst ett nyförvärv till innan serien startar vilket innebär att vi inte kommer kunna dra några större slutsatser av elvan i morgon.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Den nigerianske anfallaren Haruna Garba har skrivit på ett treårsavtal med Djurgården.Enligt uppgifter till Forum 1891 satsar Djurgården på ett stort anfallsnamn och ett alternativ är Emir Kujovic.Bosse Andersson kommenterar värvningen av Jonas Olsson och arbetet de sista dagarna på transferfönstret - Jag kan inte nog säga vilken respekt jag har för West Bromwichs arbete.Jonas Olsson är klar för Djurgården. 34-åringen har skrivit på ett avtal som sträcker sig två år framöver. En fantastisk värvning på alla vis. Forum1891 var på plats på Kaknäs för att höra vad nyförvärvet hade att säga om att komma till sin nya klubb. - Sedan jag för första gången tänkte över min situation i England så har Djurgården varit nummer ett, säger en glad Olsson.Djurgården har officiellt presenterat mittbacken Jonas Olsson som värvas från Premier League-klubben West Bromwich.