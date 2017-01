DIF-bloggen: Förstår ni vilka affärer Djurgården gjort?

Under onsdagen blev det officiellt klart att Michael Olunga säljs till den kinesiska klubben Guizhou Hengfeng Zhicheng för ca 40 miljoner kronor. Djurgårdens största affär någonsin som är grädden på moset efter flera succéförsäljningar.





* Daniel Amartey värvades för en okänd summa och såldes för 20 miljoner kronor

* Sam Johnson värvades för en okänd summa och såldes för ca 25 miljoner kronor

* Omar Colley värvades gratis och såldes för ca 20 miljoner kronor

* Michael Olunga värvades för ca 1,2 miljoner kronor och såldes för 40 miljoner kronor



Dessa värvningar ledde till försäljningar på sammanlagt ca 105 miljoner kronor. Man ska dock ha klart för sig att alla pengar inte hamnar på Djurgårdens konto då det finns vidareförsäljningsklausuler hos klubbarna man värvade spelarna från, agentarvode och liknande. Men det är ändå makalöst bra jobbat. Det är svårslaget.



Hur lyckades man värva sådana guldklimpar? Bra scouting, goda kontakter, vassa förhandlingar och en gnutta tur skulle jag säga är nyckeln till dessa framgångar.



Vad säger det här för framtiden? Att Djurgården rent ekonomiskt mår väldigt bra och kan rusta upp sig väl inför kommande säsonger. Att man måste fortsätta scouta unga spelare i lovande fotbollsländer i Afrika. Och att Bosse Andersson är hyffsat viktig för klubben.



2017-01-26 13:50:00

