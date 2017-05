DIF-bloggen inför AFC: Vattendelare

Två matcher återstår för Djurgården innan sommaruppehållet. Idag tar Djurgården emot AFC Eskilstuna på Stockholmsarenan och vårsäsongen avslutas med ett derby mot Hammarby om drygt en vecka. Det kommer att krävas en bra poängutdelning för att DIF ska vara med i toppen och vid det motsatta med få poäng kommer lagets placering och vårsäsong inte summeras annat än ett fiasko. Det är upp till bevis, Djurgården!

Pelle Olssons sista match för AFC?

Vid den här tidpunkten förra året tränade Pelle Olsson Djurgården och Özcan Melkemichel AFC Eskilstuna. Idag har tränarna ombytta roller. Inför den här säsongen ersatte Olsson Özcan efter att Özcan imponerande tagit upp AFC till allsvenskan. Ett pragmatiskt val av ersättare tyckte många och menade att om det var någon som hade kapaciteten att rädda kvar AFC så var det ändå Pelle. Men hitintills har det gått åt pipsvängen och när det häromdagen kom uppgifter om att Pelle hänger extremt löst kan det mycket väl vara så att morgondagens match, vid Djurgårdsseger, blir droppen som får bägaren att rinna över. Pelle behöver få med sig flera poäng i de sista två matcherna för att behålla sitt tränaruppdrag. Dock så har man aningen ryckt upp i de två senaste matcherna då man i "krismatchen" borta mot Elfsborg var på vippen att få med sig en poäng och senast mot BK Häcken fick man faktiskt med sig ett kryss. Men man är fortfarande segerlöst, ligger sist och har fem poäng upp till säker mark. Det är med andra ord ett lag som Djurgården inte kan, får eller ska tappa poäng mot om man vill ha något med toppen att göra.



Men det finns två spelare att hålla ett öga på, Omar Eddhari och Mohamed Buya Turay. Den försnämnda var efter en fin säsong i superettan förra året ett hett namn på Djurgårdens önskelista. Anfallaren Buya Turay har också haft ögonen på sig från allsvenska klubbar efter 10 mål i superettan förra säsongen som följdes upp av stark inledning på den här säsongen med tre mål på de första tre matcherna. Därefter har målskyttet dessvärre stannat för hans del.



Måstematch för DIF?

Med tanke på att AFC har gått så tungt är det ett lag DIF bara måste slå och efter derbyförlusten behöver DIF studsa tillbaka med en seger. Skulle vi tappa poäng mot AFC kliver vi in till derbyt mot Hammarby med en oerhörd press och skulle vi tappa poäng i båda matcherna.... ja då kommer minsann de positiva tongångarna som varit bytas ut till mindre krisstämpel.



AFC lär inte vilja anfalla i onödan, utan kommer ligga lågt och vänta på sina chanser, precis som de gjort bra i de senaste två matcherna och Djurgårdens akilleshäl under säsongsinledningen har ju varit att bemästra lag med lågt stående försvar. Mot såväl Halmstad, Göteborg och senast mot AIK (lag som legat lågt mot oss) har DIF i samtliga tre matcher haft väldigt svårt att hitta lösningar, svårt att komma till klara målchanser och endast stått för två mål i dessa matcher. Nyckeln blir att tidigt få hål på motståndaren som då blir tvungna att ändra sin taktik till det mer offensiva då man är i akut behov av poäng, samtidigt som DIF kan spela mer avslappnat.



Är Othman El Kabir värd en startplats?

Frågetecknena kring El Kabirs plats i startelvan växer och växer för varje match. Han får väldigt mycket boll men skapar väldigt lite när han väl har den. På träningarna ute på Kaknäs ser man kvaliteterna och vi vet sedan tidigare att det är en Özcan-favorit från tiden tillsammans i AFC. Othman har hitintills under säsongen fått chansen i hela nio av tio matcher från start, vilket bevisar vilket förtroende Özcan har för honom, men i utbyte får han knappt någonting tillbaka. Det har kanske varit en, två, max tre matcher som El Kabir fått ut sin kapacitet sedan han anslöt till Djurgården och poängproduktionen är alldeles för svag. Vi får till sommaruppehållet hålla näsan ovanför vattenytan och hoppas att Haris Radetinac kommer komma tillbaka i gott slag när säsongen startar igång igen efter EM-uppehållet. För det kommer behövas, inte minst med tanke på hur mycket av spelet som kretsar kring kanterna.



Men El Kabir får med all sannolikhet ytterligare en chans idag att motbevisa mig, och vi kan i övrigt nog förvänta oss en likadan elva som senast. Djurgården har i princip samtliga spelare att tillgå. Enda är att Tino Kadewere och Haris Radetinac är borta på grund av skada och Aliou Badji är på U20-VM. Truppen ser ut som följer:



1. Andreas Isaksson

30. Tommi Vaiho



3. Elliot Käck

4. Jacob Une Larsson

5. Niklas Gunnarsson

12. Jonathan Augustinsson

13. Jonas Olsson

19. Marcus Hansson

22. Felix Beijmo



6. Jesper Karlström

7. Magnus Eriksson

8. Kevin Walker

10. Kerim Mrabti

16. Kim Källström

23. Joseph Ceesay

58. Othman El Kabir



11. Amadou Jawo

17. Gustav Engvall

29. Haruna Garba



När: Lördagen 27 maj kl. 16.00

Var: Tele2 Arena

Biljetter: Drygt 13 000

Domare: Bojan Pandzic





2017-05-27

