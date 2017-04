DIF-bloggen: Intressanta förändringar och farhågor

Inför bortamatchen mot Häcken på söndag kommer Özcan genomföra ett formationsbyte till 4-2-3-1 samt några intressanta förändringar i startelvan.

Vissa kanske hävdar att det är naivt, andra hävdar att det är helt rätt att Özcan ändrar formation och ett par ändringar i startelvan efter bara en match av årets allsvenska. Jag tillhör ringhörnan som anser att det är helt rätt. Kanske inte på lång sikt och inte av den anledningen att jag tycker att insatsen i måndags som helhet var katastrofal eller att jag tycker att några spelare behöver bära hundhuvudet. Utan för att jag helt enkelt tror att ett 4-2-3-1 med fler centrala spelare på banan kommer behövas för att bemöta Häckens kreatörer som Alexander Farnerud och Paulinho (om han spelar från start, hoppade in senast). Men också för Häckens fysiska spelare som Erik Friberg, kanske allsvenskans bästa balanserade mittfältare och Alexander Faltsetas, som till skillnad i DIF verkar ha fått en roll som är klippt och skuren i Häckens lagbygge.



Elvan från dagens träning:



Isaksson

Beijmo - Larsson - Olsson - Käck

Walker - Källström

Eriksson - Mrabti - El Kabir

Engvall



Det mest intressanta är att Kevin Walker kliver in bredvid Kim Källström i den här matchen, vilket jag tycker är helt rätt, trots en relativt svag försäsong från hans sida. Kevin kanske inte kommer glänsa med att vinna flest närkamper eller slå de avgörande passningarna men han kommer avlasta Kim på ett bra sätt med sin rutin, säkra passningsspel och positionssäkerhet.



Dessutom vill jag ha in honom i elvan för att flytta upp Kerim en plats högre upp i banan, en plats där han ska spela. Nog för att han är en habil central mittfältare men den Kerim vi bekantade oss med 2015, den Kerim som var en av seriens bästa spelare var en spelare som bröt mönster på offensiv planhalva, som på en tämligen osvensk stil vände bort spelare felvänd och hade en våghalsighet som det inte finns i samma utstäckning i en defensivare roll. Även fast han sett lite trubbig ut och att startstäckan efter skadan har varit längre än vad vi trodde och prestationerna ännu inte har infriat våra förhoppningar hoppas jag att han fortsättningsvis får en offensivare roll än den mot Sirius.



***



Som jag nämnde kort ovan handlar mycket om att göra det svårt för Häckens offensiva kreatörer och i offensiven inte hamna i Erik Fribergs fälla, en spelare som har en otrolig förmåga att få bort skickliga spelare ur matchbilderna (som vi tack och lov såg i matcherna mot aik). Det ska bli en mycket intressant "match i matchen" mellan Friberg och Kerim Mrabti och det skulle inte heller förvåna mig om de tidigare lagkamraterna Friberg och Magnus Eriksson hamnar i duster, då båda gillar att gnabbas.



***



Något som oroar mig är Djurgårdens oförmåga att agera som en enhet när laget hamnar i underläge. Jag vet att man inte ska dra allt för stora växlar efter bara en match i serien, men ser man tillbaka på försäsongen som matcherna mot Vålerengen och Brommapojkarna har Djurgården haft otroliga svårigheter att handskas med underlägen. En situation från Siriusmatchen som exemplifierar min oro är 0-2-målet där DIF agerade naivt och framförallt Elliot Käck som klev upp i offensiven samtidigt som ytterbackskollegan Felix Beijmo var på offensiv mark, ett av de mest fundamentala misstag som en ytterback kan göra. Käck får utstå en del kritik för sitt defensiva spel, ofta med all rätt, men jag är tämligen övertygad om att hans hjärnsläpp att kliva offensivt inte skulle ha skett i ett oavgjort läge.



Jag förmodar att man har fokuserat och pratat mycket om detta uppenbara problem ute på Kaknäs i veckan. Jag tror att anspänningen och de sena nyförvärven som spädde på den redan så höga haussen bidrog till det panikartade spelet och de öppna ytorna som Sirius tillgavs. Men mot Häcken och mot andra spelskickliga lag, de finns många fler sådana (kanske fler än någonsin?), kommer DIF inte ha råd att agera vilset och naivt när man ligger under och noterbart är att vi i fyra av de fem kommande matcherna möter kanske allsvenskans spelskickligaste lag (Häcken, Elfsborg Malmö och Norrköping).



Det här var mina tankar kring matchen på söndag. Jag hoppas vi slipper se Djurgården i ett underläge, men om, måste jag erkänna att det skulle vara intressant att se hur laget agerar denna gång.



Nåja, svaren får vi på söndag! Ses i Göteborg!















0 KOMMENTARER 719 VISNINGAR 0 KOMMENTARER719 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-04-08 08:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-04-08 08:00:00

Djurgården

2017-04-04 11:06:00

Djurgården

2017-04-03 23:54:53

Djurgården

2017-04-03 02:15:59

Djurgården

2017-04-02 20:44:00

Djurgården

2017-04-02 17:00:00

Djurgården

2017-04-02 11:03:00

Djurgården

2017-04-01 12:05:00

Djurgården

2017-03-31 20:04:00

Djurgården

2017-03-31 19:57:00

ANNONS:

Inför bortamatchen mot Häcken på söndag kommer Özcan genomföra ett formationsbyte till 4-2-3-1 samt några intressanta förändringar i startelvan.Det som skulle ha blivit champagne blev istället till gravöl. Men en premiärmatch är alltid en premiärmatch, och en sådan kommer aldrig att betyda mer än vad vi tillåter den att betyda. Det viktigaste just nu är därför att ha lite tålamod. För det kommer att bli bättre.Den allsvenska premiären var äntligen här under måndagskvällen då IK Sirius gästade Stockholmsarenan under hemmapremiären inför 26 648 åskådare. I Djurgården kom man till matchen med lätta fötter efter ett starkt transferfönster, men efter 90 minuters spel stod det klart att en hel del jobb kvarstår för Özcan Melkemichel och hans ledarstab.Det blåser positiva vindar runt Djurgården och efter ett starkt transferfönster har en del tippat DIF högt i tabellen. Truppen har en fin mix av rutin och talang, föreningens ekonomi är stark och intresset är skyhögt! John Aveskär skriver i sin inför säsongen-krönika om en förening som är påväg framåt!Nu är det äntligen dags. Efter en lång försäsong med ett fantastisk transferfönster av Bosse som toppen på berget och debaclet i Svenska Cupen som djupaste dal. Summa summarum har försäsongen med alla värvningar givit otroliga förhoppningar och med tanke på haussen till i morgon har matchen potential att bli den bästa premiären, tamejfan någonsin!Efter sju sorger till placeringar och åtta bedrövelser. DIF kan äntligen blicka framåt mot en ny tid i klubbens historia. Gustaf Franz skriver i sin inför säsongen-krönika om en cirkel som är sluten.Forum 1891 fick under fredagskvällen en längre pratstund med nyförvärvet Felix Beijmo som berättar om flytten till Djurgården, framtiden och premiären mot Sirius. - Jag har faktiskt varit inne en del på YouTube sedan jag blev klar och kollat klipp på Djurgårdens supportrar. Jag förväntar mig en högklassig stämning på måndag!Under fredagen presenterades Gustav Engvall som klar för Djurgården och de flesta var övertygade om att alla turer med Bristol City äntligen var över. Men så är inte fallet.Djurgården är aktiva på deadline day! Gustav Engvall är presenterad, men det är även klart att några spelare får nya klubbadresser. Det är nu officiellt att Tim Björkström och Daniel Berntsen lämnar DIF.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.