Djurgården - AFC Eskilstuna 4-1: DIF tvålade till den omdiskuterade nykomlingen

10 255 åskådare fick se Blåränderna köra över den kontroversiella nykomlingen på Stockholmsarenan med fyra mål mot ett. En välbehövlig trepoängare för Blåränderna som behövde hitta vinnarspåret igen, men även en symbolisk seger för föreningsdemokratin över Ryssholms franchisediktatur.

Efter den blytunga derbyförlusten i måndags var pressen stor på Djurgården att ta tre poäng för att inte bli avskurna från toppen. Lördagens motstånd i AFC Eskilstuna kom visserligen till spel med en bedrövlig form, och på tio omgångar har franchiselaget inte lyckats ta en enda trepoängare. För den vidskeplige fanns det dock oro kring ifall Pelle Olsson skulle kunna utnyttja sitt förra lags svagheter, men så skulle det inte bli. Özcan Melkemichel, som anslöt från just AFC inför denna säsong, valde att mönstra samma elva som senast i derbyt:Andreas Isaksson Jacob Une Larsson - Jonas Olsson - Elliot Käck Magnus Eriksson - Kevin Walker - Kim Källström - Othman El Kabir Gustav Engvall - Kerim MrabtiDen som förväntade sig att se ett toktaggat och revanschsuget Djurgården fick vänta en dryg kvart, då gästande AFC skulle inledda piggt. Blåränderna hade ett visst grepp om spelet, men Eskilstuna skulle skapa de första målchanserna. I den femte minuten hamnade bollen framför fötterna på Anel Rashkaj som kunde få till ett distinkt avslut från nära håll efter en dribblingsräd av Mohamed Buya Turay. Isaksson stod för en vass reflexparad, och den så tungt landslagsmeriterade "Isak" fick tidigt visa sin kapacitet.Djurgården hade ett stort bollinnehav, men det var AFC som kändes farliga i omställningarna. I den 18:e minuten kunde sånär anfallaren Mohamed Buya Turay springa sig till ett bra läge i straffområdet efter en kvick omställning. Turay ställdes mot Jonas Olsson, som tvingade Turay till en diagonal förflyttning i straffområdet vilket gav Elliot Käck tid att bryta i absolut sista stund. Blåränderna skulle dock komma in i matchen, och efter drygt 25 minuters spel skulle den första bollen gå in bakom Tim Erlandsson i AFC-målet.Kim Källströms hörna slogs in och hittade en fri Jacob Une Larsson som enkelt kunde bredsida in bollen i mål. Linjedomaren vinkade dock bort målet i vad som förklarades som offside, något som var helt omöjligt då en Eskilstunaförsvarare höll ena stolpen. Walker, Une Larsson och varenda spelare med blårandig tröja var runt en-två meter onside och frågan är om målet kan ha dömts bort på grund av ruff mot målvakten. Oklart domslut, men som tur var så var Djurgården på anfallshumör och hemmapubliken skulle inte behöva vänta länge på nästa måljubel.I den 28:e minuten kom Felix Beijmo fram på högerkanten efter en överlappning. Beijmos inlägg slogs med god precision och hittade Kevin Walkers panna som distinkt kunde nicka in 1-0 till Djurgården. Hemmalaget skulle få energi av målet, och man skulle skapa en del halvfarliga chanser. Närmast var Gustav Engvall precis innan halvtidsvilan, då Kim Källströms genomskärare gav Engvall ett riktigt bra läge med Erlandsson. Engvall kunde dock inte få till ett bättre avslut än en bredsida som Erlandsson kunde rädda utan problem, ett läge som anfallaren borde utnyttjat bättre även om gästernas backar var i hälarna och stressade. 1-0 i halvtid, men trots ledningen fanns det nog en del skruvar för Özcan Melkemichel att vrida på.Djurgården gick ut starkt i andra och det skulle inte dröja länge innan man utökade ledningen. I den 52:a minuten slog Källström en hörna på nytt, och efter en del kalabalik efter Une Larssons nick kunde Kerim Mrabti skalla in 2-0 bakom Tim Erlandsson, som hade stora problem i luftrummet. Blåränderna skulle fortsätta ösa på, men samtidigt som man började fundera på hur stora segersiffrorna skulle bli så skulle AFC slå till från ingenstans.I den 61:a minuten kom högerbacken Daniel Björnquist fram på Blårändernas vänsterkant efter ett väggspel. Björnquists inlägg hittade Omar Eddahri som på ett tillslag placerade in reduceringen vid Isakssons första stolpe. Passivt försvarsspel, och de tre poängen som kändes kassaskåpssäkra var det match om igen. Blåränderna skulle dock visa styrka, och det dröjde endast tre minuter innan man satte den sista spiken i AFC:s kista. I den 64:e minuten kom Djurgården på en omställning, ledd av en framstormande Felix Beijmo. Beijmo slog ett inlägg som via Kerim Mrabti hittade Othman El Kabir, den förre AFC United-spelaren, som visade kyla och placerade in 3-1 bakom Erlandsson.Matchen var avgjord och Eskilstuna kändes uppgivna. Närmast en reducering var Omar Eddahri som testade Isaksson med ett tungt långskott i den 69:e minuten, men "Isak" kunde mota skottet till en hörna. Blåränderna kunde spela avslappnat och i den 76:e minuten skulle man utöka ledningen. Othman El Kabir slog en fin passning som gav Kevin Walker ett kanonläge, och Walker gjorde inga misstag. Mittfältaren utnyttjade skottläget på bästa sätt och sköt in 4-1 från straffområdeskanten. Blåränderna fortsatte trumma på och hade bud på fler mål, men 4-1 skulle stå sig matchen ut. Tre poäng till Djurgården och man fick igång offensiven som har haft det motigt de senaste matcherna. Nu väntar ett tufft "bortaderby", mot Hammarby Slutresultat: 4-1 (1-0)Målskyttar DIF: Kevin Walker 2 (Felix Beijmo, Othman El Kabir), Kerim Mrabti (Kim Källström), Othman El Kabir (Kerim Mrabti / Felix Beijmo)Varningar DIF: Niklas Gunnarsson Domare: Bojan Pandzic, GöteborgPublik: 10 255Andreas Isaksson - Felix Beijmo ( Jonathan Augustinsson , 80), Jacob Une Larsson, Jonas Olsson (Niklas Gunnarsson, 46), Elliot Käck - Magnus Eriksson, Kevin Walker, Kim Källström, Othman El Kabir (Jesper Karlström, 78) - Gustav Engvall, Kerim MrabtiEj inbytta spelare: Tommi Vaiho