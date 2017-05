Tele2 Arena, 2017-05-22 19:00

Djurgården - AIK

0-1



Djurgården - AIK: Derbyspöket lever vidare

Inför kvällens derby hade Djurgården inte slagit AIK på tio matcher. En dyster svit som igår skulle förlängas ytterligare efter ett tidigt segermål av Simon Thern.

Lagen kom till matchen med olika förutsättningar. Djurgården hade i princip en full trupp att tillgå, utan skador och avstängningar. För AIK var läget inför matchen mer kritiskt. Utöver turbulensen kring Göteborgsmatchen blev konsekvensen att målvakten Oscar Linnérs och Daniel Sundgrens avstängningar till den matchen blev framflyttade till derbyt. Istället skickades Kenny Stamatopoulos in mellan stolparna för första gången i allsvenskt sammanhang sedan sommaren 2015. Inför matchen skiljde det endast en poäng mellan lagen, till Djurgårdens fördel.



Första halvlek

Som om inte AIK:s problem inför matchen var nog skulle AIK tvingas till ett byte redan efter 20 minuter. Mittbacken Per Karlsson tvingades lämna planen och ersattes av Simon Thern som knappt hann komma in på planen förrän han skulle ge AIK ledningen och vad som sedan skulle visa sig bli det avgörande målet.



I en halvlek där annars Djurgården var det lag som höll i taktpinnen, men som hade svårt att skapa de ypperliga målchanserna. Gustav Engvalls gyllene chans några minuter innan halvtidsvilan var det närmaste Blåränderna kom en kvittering.



Andra halvlek

Djurgården gick ut och gjorde en bra andra halvlek i jakten på en kvittering. Bollinnehavet var stort, men likt i den första, saknade Djurgården både kvalitet och flyt främst i den sista tredjedelen. Ett antal för långa inlägg, få marginaler på sin sida och ineffektivitet i de avgörande momenten gjorde att DIF inte kunde få hål på ett solitt AIK-försvar. Trots en slutforcering med Haruna Garba och Jonas Olsson på topp så ville det sig inte.



Det är lätt att stirra sig blint på vårt usla och osannolika derbyfacit och konstatera att allt är katastrof efter ytterligare en förlust, men Djurgården gör ingen dålig match och ett 1-1-resultat hade inte varit orättvist. AIK:s tämligen tidiga mål och trygga försvarsspel var vinstgivande denna afton och Blåränderna får nu vänta knappt två veckor tills nästa chans att besegra det så förnedrande derbyspöket när Hammarby står som motståndare.



Men innan dess, redan nu på lördag gästas vi av seriens i särklass sämsta lag, AFC Eskilstuna. Nu gäller det för laget, för oss supportrar och hela föreningen att knyta näven och avsluta vårsäsongen snyggt innan vi går på sommaruppehåll och inte låta en derbyförlust ta kål på oss, bana väg till ytterligare poängtapp och förlora mark till toppen. För det finns ändå så mycket som talar för att det blir en bra säsong där vi är med och slåss om topplaceringar och igår fanns trots allt, både karaktären och modet hos spelarna. Men just nu, morgonen efter en ytterligare derbytorsk, är det en föga tröst.

Djurgården-AIK Andreas Isaksson

Felix Beijmo

Jacob Larsson

Jonas Olsson

Elliot Kack

Magnus Eriksson

Kevin Walker

Kim Kallstrom

Othman El Kabir

Gustav Engvall

Kerim Mrabti



Avbytare

Jonathan Augustinsson

Haruna Garba

Niklas Gunnarsson

Marcus Hansson

Amadou Jawo

Jesper Karlstrom

Tommi Vaiho

Kenny Stamatopoulos

Sauli Vaisanen

Jesper Nyholm

Per Karlsson

Nils-Eric Johansson

Johan Blomberg

Kristoffer Olsson

Amin Affane

Stipe Vrdoljak

Eero Markkanen

Stefan Ishizaki



Avbytare

Denni Avdic

Sulejman Krpic

Daniel Mushitu Mwinkeu

Gustav Nyberg

Nebiyou Perry

Anton Saletros

Simon Thern



2017-05-23 09:00:00

