Kevin Walker var besviken med lagets insats

Djurgården avklädda på hemmaplan: "Vi är för slarviga"

Det började i dur men slutade i moll. Dagens genrep inför det stundande svenska cupen-gruppspelet om drygt en vecka hade förutsättningar att bli en grym DIF-dag. Drygt 7200 omfamnade matchen med en härlig inramning med ett välkomnade av Kim Källström som höjdpunkt för dagen. Men DIF-spelarna svarade med en oerhört blek insats och matchen förlorades med 3-0.

- Det är svårt att analysera direkt efter matchen men vi för slarviga och tar inte vara på det bollinnehav som vi har, sade Kevin Walker.





Matchen

Özcan, som idag för första gången fick leda laget på Stockholmsarenan, sade till DIF.se inför matchen att laget gradvis höjt fokus på anfallsspelet sedan laget kom hem från Portugal, men det råder många frågetecken kring Djurgårdens anfallsspel efter tredje raka matchen utan ett enda mål. Djurgården ägde mycket boll inledningsvis, men bolltempot var lågt och Vålerengens ramstarka försvarsspel gjorde det svårt för DIF att hitta inspel mellan motståndarlagets mittfält och backlinje. Istället för en spelmässigt uppryckning var det Vålerengen som skapade de farligaste chanserna och skulle även ta ledningen i den 15:e minuten. Efter en hörna som nickades bort av



Djurgårdens första målchans skulle komma i den 23:e minuten. Efter en farligt slagen hörna av Magnus Eriksson hamnade bollen framför fötterna på Tim Björkström som dock misslyckades att få träff på bollen. Efter chansen började Djurgården ta ett litet grepp om matchen och Magnus Eriksson fick två halvbra lägen innan paus, men ineffektiviteten visade sig vara Magnus och Djurgårdens signum för dagen.



Andra halvleken hann knappt börja innan Daniel Berntsen tvingades kliva av planen med en fotskada. I hans ställe klev Joseph Ceesay in, ett byte som resulterade i ingenting, precis som DIF:s anfallsspel överlag. Spelet var osynkroniserat, det var dålig rörelse och alldeles för få spelare som tog initiativ med bollen. Det dåliga anfallsspelet skulle även göra att försvarsspelet blev virrigt. Man slutade ta hemjobbet, litade på spelaren bredvid skulle ta ansvaret och var ryggradslösa. Vålerengen var snabba på att utnyttja Djurgårdens uppgivenhet och i den 63:e minuten skulle man utöka ledningen genom Mohammed Abdellaoue.



Fyra minuter senare skulle Magnus Eriksson dra på ett bra skott som gick strax över men bara en minut senare skulle Vålerengen sätta spiken i kistan när Abdellaoue gjorde sitt andra mål för matchen. Resten av matchen var en transportsträcka, Vålerengen drog ner på tempot vilket öppnade för att DIF kunde skapa ett antal målchanser. En boll på mållinjen och ett ribbskott från inhoppande Augustinsson fick bli det farligaste DIF skapade i en överlag bedrövlig insats.



Kevin Walker summerar matchen:

-Vi startar hyfsat. De gör ett snöpligt mål sen tar de över och vi får gnugga för att ta tillbaka kommandot men de gör två till och det blir svårt att resa för vår del.



Hur mycket har ni hunnit fokusera på anfallsspelet?

- Vi har försökt börja med offensiven. Den fungerar inte som vi vill men vi får jobba på, det är svenska cupen snart och vi får ta lärdom av den här matchen och går vidare.



I detalj, vad är det som inte stämmer anser du?

- Det är svårt att analysera direkt efter. Men vi är slarviga och tar inte vara på det bollinnehav vi har.



Degerfors om en vecka, hur pass förberedda är ni?

- vi är förbredda, vi får se hur veckan ser ut här. Vi kommer ha stort fokus på den matchen.



Djurgårdens IF – Vålerengen



Andreas Isaksson

Tim Björkström,



Daniel Berntsen (Ceesay 49), Kerim Mrabti, Othman El Kabir

Magnus Eriksson (k)



Resultat: 0-3

Målskyttar: Gayas Zahid, Mohammed Abdellaoue (2)

Domare:

Publiksiffra: 7223, Tele 2 Arena

2017-02-12 18:18:20

