Djurgården - Elfsborg 3-0: DIF krossade Elfsborg och skrämde bort "spöket"

11 435 åskådare tog sig till Stockholmsarenan i snön och kylan, men för alla Djurgårdare skulle det bli en riktig påskfest! Efter två tidiga mål av Gustav Engvall och Kerim Mrabti kunde Elfsborg inte resa sig utan istället fastställde Magnus Eriksson slutresultatet 3-0 i andra halvlek. Djurgårdens första hemmaseger mot Boråslaget sedan 2007, ett spöke som man knockade bort.

Efter en stark defensiv insats mot Häcken på Hissingen var det stora frågetecken kring Djurgårdens offensiv inför mötet mot Elfsborg på påskdagen. Vilka som skulle starta samt tänkbara formationer har varit ett hett diskussionsämne bland Djurgårdare, inte minst med tanke på att Gustav Engvall s medvarkan var ytterst tveksam i början på veckan. Engvall skulle dock visa sig vara speklar, och med facit i hand får vi säga att det var en väldig tur. Özcan Melkemichel och hans tränarteam valde att formera följande elva:Andreas Isaksson Jacob Une Larsson - Jonas Olsson - Elliot Käck Magnus Eriksson - Kevin Walker - Kim Källström - Othman El KabirKerim Mrabti - Gustav EngvallDjurgården rivstartade från avspark och skulle på fem minuter göra alla frågetecken i offensiven till utropstecken. Redan efter en minut och tio sekunder hittade Elliot Käck fram till Gustav Engvall med en riktigt fin djupledsboll. Engvall sprang sig fri och placerade in 1-0 vid Kevin Stuhr Ellegaard s högra stolprot. Djurgårdsledning redan efter 70 sekunder, men det skulle inte ta slut där. I den 5:e minuten fick Magnus Eriksson en frispark till sin fördel, cirka femton meter in på Elfsborgs planhalva. Kim Källström slog en fin serve som hittade Kerim Mrabti som i sin tur mötte bollen med pannan och nickade in 2-0 till Djurgården bakom en chanslös Ellegaard i Elfsborgsmålet.Elfsborg hamnade i gungning och laget såg lika groggy ut som George Foreman i rond 8 mot Mohammed Ali. Djurgården skulle dessutom trycka på för ett 3-0 mål, och man var nära när Othman El Kabir kombinerade sig fram med Magnus Eriksson. Eriksson serverade El Kabir ett fint läge med en väggpass, men El Kabirs avslut med vänstersläggan saknade skärpa. I den 21:a minuten skulle "Mange" Eriksson servera El Kabir ett jätteläge på nytt, men denna gång med ett inlägg. Inlägget nådde El Kabir som avslutade med en volley, men bollen gick någon decimeter ovanför Ellegaards ribba.Djurgården tryckte på ordentligt för ett tredje mål, men närmast skulle Jonas Olsson komma efter en hörna från Kim Källström. Olsson nickade distinkt bollen mot målet, men västgötarnas danske målvakt Kevin Stuhr Ellegaard kunde göra en fin räddning. Räddningen skulle väcka Boråslaget, som började äta sig in i matchen efter drygt 30 minuters spel. Strax efteråt skulle även Andreas Isaksson visa varför han är Allsvenskan s bästa målvakt, då ex-gnagaren Daniel Gustavsson skulle få ett fint läge. Gustavsson frispelades av Issam Jebali, men en utrusande Isaksson stod för en svettig räddning på avslutet och kunde hålla Djurgårdens nolla intakt. Det skulle dock bli ett bittert avslut på den första halvleken, då försvarsgeneralen Jonas Olsson tvingades utgå på grund av skada i den 42:a minuten och förhoppningsvis är det ingen allvarlig skada på Olsson.– Jonas hade en liten känning i ljumsken i veckan så vi vilade honom några träningar. Men det kändes bra inför matchen så vi valde att spela honom. Sedan under matchen hamnar han i en stituation där han sträcker ut ljumsken och vi får kontrollera hur allvarligt det är nu i veckan, sa Özcan Melkemichel under halvtidsvilan.Djurgården rivstartade den första halvleken, men Elfsborg skulle vara piggast i inledningen på den andra. Redan efter några sekunder serverades engelsmannen Alex Dyer ett friläge med Isaksson, men avslutet gick över ribban. Luften skulle dock gå ur västgötarna ganska snabbt, då Othman El Kabir skulle få utdelning för sin finess. El Kabir kom runt på vänsterkanten med en elegant vändning och slog ett inlägg in i boxen som hittade Magnus Eriksson. Eriksson gjorde inga misstag och nickade distinkt in 3-0 till Blåränderna.Elfsborg började se ut som ett slaget lag efter 3-0, men man glimtade till ibland och västgötarna var långt ifrån ofarliga. Efter en dryg timmes spel skulle bollen hamna hos Issam Jebali i Djurgårdens straffområde, fri med Isaksson. Jebali, som visserligen avslutade ur en snäv vinkel, gick på kraft men Isaksson stod för en riktigt fin parad och räddade DIF återigen. Djurgården kontrollerade tillställningen och hade några lägen att utöka ledningen ytterliggare. Elfsborg stack upp vid några tillfällen, men kom inte till några hetare lägen utan det mesta blev plockpotatis för Isaksson. DIF höll undan och en riktigt fin insats bäddade för årets första trepoängare i Allsvenskan.– Självklart är jag väldigt glad och lycklig över tre poäng. Vi fick en väldigt bra start på matchen med 2-0 direkt och därefter tycker jag att vi kontrollerar matchen bra. Vi har ytterligare några bra chanser att utöka men vi ska lyfta fram Andreas Isaksson som gör en väldigt viktig räddning så att vi går in med 2-0 i halvtid. Vi pratade om att de skulle sätta hög press första femton i andra och så blev det men vi redde ut det och efter 3-0 så kontrollerar vi matchen bra. Jag är otroligt glad för killarnas och hela föreningens skull att vi får vår första trepoängare. Det var mycket som var bra som vi kan ta med oss i framtiden, konstaterade Özcan Melkemichel efter matchen.En övertygande insats av Djurgården, som visar att man är ett starkt lag. Det enda orosmolnet är statusen på Jonas Olsson, och frågan är ifall mittbacken kan medverka nästa söndag mot Malmö FF. Annars fick Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel fina svar kring offensiven, och det är viktigt att få igång de offensiva kuggarna. Nu väntar ett tufft möte med Malmö på bortaplan, se till att resa söderut och stöd DIF på plats!Slutresultat: 3-0 (2-0)Målskyttar: Gustav Engvall, Kerim Mrabti, Magnus ErikssonFramspelare: Elliot Käck, Kim Källström, Othman El KabirVarningar DIF: IngaPublik: 11 435Domare: Andreas Ekberg, BjärredAndreas Isaksson - Felix Beijmo, Jacob Une Larsson, Jonas Olsson ( Niklas Gunnarsson , 42), Elliot Käck - Magnus Eriksson, Kevin Walker, Kim Källström, Othman El Kabir - Kerim Mrabti ( Jonathan Augustinsson , 90), Gustav Engvall (Jesper Karlström, 82)Ej inbytta spelare: Tommi Vaiho