Djurgården - IFK Göteborg 1-0: Göteborgs parkerade buss kunde inte stoppa DIF

Klassikermötet mellan Djurgården och IFK Göteborg avslutade omgång 8 av Allsvenskan när västgötarna gästade Stockholmsarenan under måndagskvällen. 16 299 åskådare fick Jesper Karlström avgöra matchen mot gästernas parkerade buss, och med tre nya poäng hänger DIF med i toppstriden.





Özcan Melkemichel och hans tränarteam valde att mönstra följande elva:



Andreas Isaksson



Felix Beijmo - Jacob Une Larsson -



Magnus Eriksson - Kevin Walker - Kim Källström - Othman El Kabir



Kerim Mrabti - Gustav Engvall



Avbytare: Amadou Jawo, Aliou Badji



Tillknäppt första halvlek med ett litet Djurgårdsgrepp

Djurgården inledde ganska piggt och tog kommandot från start, men hade svårt att skapa några större farligheter än ett par fasta situationer. I den 15:e minuten skulle en hörna föranleda matchens första heta målchans, och det var logiskt nog Djurgården som var nära att peta in ledningsmålet bakom

Målchansen skulle väcka gästerna, som började jobba sig in i matchen. I den 20:e minuten skulle en Göteborgshörna orsaka samma kalabalik i Djurgårdens straffområde, och efter ett täckt skott kunde bollen rensas undan. Lagen delade på två identiska målchanser, men både Blåvitt och Blåränderna hade svårt att skapa de hetare lägena. Djurgården lyckades etablera anfall efter anfall, men där inspelen och inläggen oftast höll en för låg kvalitet. Blåvitt lyckades även ge Kim Källström problem, då man lät

Djurgården skulle dock skapa en del halvchanser, och de flesta kom på Othman El Kabirs vänsterkant. I den 39:e minuten kom El Kabir runt på vänsterkanten och slog ett inlägg mot Pontus Dahlbergs bortre stolpe. Vid stolpen stod Magnus Eriksson som nickade, men avslutet gick någon meter över ribban. Även Othman El Kabir skulle få till ett fint skott som gästernas målvakt Dahlberg kunde parrera. 0-0 skulle stå sig halvleken ut, och även om DIF hade ett litet grepp så hade gästerna sina perioder i matchen.



Karlström matchhjälte efter kontroversiellt förarbete

Den andra halvleken inleddes ganska försiktigt, och även om DIF hade bollinnehavet så resulterade det inte i någonting nämnvärt framåt. Kim Källström började springa ifrån sin förföljare i Mikael Boman och började röra sig längre fram i banan samt ut mot vänsterkanten. Källströms kliv framåt i banan gynnade Blårändernas offensiv, och efter en dryg timmes spel skulle Djurgården koppla ett ännu tydligare grepp om Göteborg. I samma veva valde Özcan Melkemichel att ersätta Othman El Kabir med Jesper Karlström, ett beslut som skulle visa sig vara matchavgörande. Efter drygt 70 minuters spel blev det tydligt att DIF började jobba sig närmre och närmre ett mål. Gästerna låg väldigt djupt och hade många spelare bakom bollen, där man väntade för att sticka på omställningar. Göteborg hade några halvchanser, men man kom inte mycket närmre än

Istället skulle inbytte Jesper Karlström kliva fram i den 78:e minuten. Magnus Eriksson fick en krossboll att jobba med på högerkanten och spelade in bollen till Karlström som distinkt satte 1-0 bakom Pontus Dahlberg med ett tillslag. Ett omdiskuterat mål, då Magnus Eriksson stod i tydlig offisdeposition när krossbollen slogs av Elliot Käck. Samtliga göteborgare blev, med all rätt måste man säga, rosenrasande men målet godkändes och 1-0 till DIF var ett faktum.

IFK försökte forcera men Djurgården kunde hålla undan med hjälp av inhopparna Jonas Olsson och Marcus Hansson som hjälpte laget städa undan de resterande minuterna av matchen. Djurgården vann klassikermötet mot Göteborg, och hakar nu på i toppstriden.



Djurgårdens IF - IFK Göteborg

Slutresultat: 1-0 (0-0)

Publik: 16 299

Domare: Andreas Ekberg

Målskyttar DIF: Jesper Karlström (Magnus Eriksson)

Varningar: Jacob Une Larsson



Djurgårdens lag och byten: Andreas Isaksson - Felix Beijmo, Jacob Une Larsson, Niklas Gunnarsson, Elliot Käck - Magnus Eriksson, Kevin Walker (Jonas Olsson, 85), Kim Källström, Othman El Kabir (Jesper Karlström, 64) - Kerim Mrabti, Gustav Engvall (Marcus Hansson, 90+3)

2017-05-15 23:52:20

