Djurgården - IFK Norrköping 3-3: Varsin pinne i en galen tillställning

Det var ingen tråkig fotbollsmatch som de 17 104 åskådarna på Stockholmsarenan fick bevittna när IFK Norrköping gästade Djurgården. DIF reste sig tre gånger om i en galen match som hade allt utom en vinnare efter 93 minuters spel.

Blåränderna kom till spel med självförtroendet av en vinst i ryggen. Trots att segern mot Halmstad var långt ifrån välförtjänt, så var det precis vad laget behövde efter den snöpliga förlusten i Malmö. Men huvudtränaren Özcan Melkemichel hade nog en del huvudbry inför mötet med Peking trots allt, då försvarsgeneralen Jonas Olsson saknades på grund av skada samtidigt som Othman El Kabir var avstängd till följd av tre gula kort.Özcan och hans tränarteam valde att mönstra följande elva:Andreas Isaksson Niklas Gunnarsson - Elliot Käck Magnus Eriksson - Kevin Walker - Kim Källström - Jesper KarlströmKerim Mrabti - Gustav Engvall Bänk: Tommi Vaiho Djurgården inledde matchen starkt och kopplade ett snabbt grepp om bollinnehavet. Trots en fin inledning skulle östgötarna ta ledningen redan i den femte minuten, då ytterbacken Christopher Telo höll sig framme. Bollen hamnade hos Telo i samband med en omställning, och ytterbacken kunde driva bollen mot straffområdeskanten. Telo drog till med ett skott och fick en kalasträff, då bollen dundrades in via ribban bakom Andreas Isaksson.Bortalagets mål blev dock till tändvätska, och DIF kopplade ytterliggare grepp om matchen. Närmast ett mål skulle Felix Beijmo komma, då högerbacken fick bollen i en omställning och sköt ett lurigt skott som hamnade en dryg halvmeter utanför Michael Langers högra stolpe. Gästernas farligaste läge skapades genom ett fint anfall som tillslut gav Filip Dagerstål ett skottläge i Isakssons straffområde, men avslutet gick någon decimeter utanför. Blårändernas spel skulle dock ge utdelning, då Kim Källström förvaltade en frispark i den 23:e minuten. Källströms frispark hamnade, efter en del tumult, hos Gustav Engvall som i sin tur spelade vidare till Magnus Eriksson. "Mange" tvekade inte utan rullade distinkt in kvitteringen vid den första stolpen, förbi en chanslös Michael Langer i Pekingkassen.Glädjen skulle dock bli kortvarig och på samma sätt som Pekings mål blev tändvätska för DIF, så blev Erikssons kvittering detsamma för Norrköping. I den 28:e minuten hamnde hemmaspelarna fel i en omställning och Kim Källström fällde en framstormande östgöte som resulterade i ett riktigt bra frisparksläge samt en varning (Källström är därmed avstängd nästa söndag mot Örebro). Frisparken förvaltade Niclas Eliasson på bästa sätt ur Norrköpings perspektiv. Eliasssons skott gick i en perfekt båge över Djurgårdens mur och satt distinkt intill Isakssons vänstra stolpe, otagbart för den tidigare landslagsmålvakten.1-2 till Norrköping, som hade en ganska god kontroll över matchen under den resterande tiden av den första halvleken. Gustav Engvall skulle dock med en riktigt fin soloprestation vrida, vända, klacka och kämpa sig fram till ett avslut som Langer motade med en fin räddning. Resultatet stod sig halvleken ut, och uppförsbacke väntade för DIF.Blåränderna kom ut riktigt starkt till den andra och kopplade ett tydligt grepp återigen. Kerim Mrabti flyttades ut mot vänsterkanten och fick en hel del bollar av Kim Källström, ett koncept som skulle ta DIF tillbaka in i matchen. Djurgårdens grepp blev starkare och man sköljde över Norrköping likt vågor sköljer över stranden. I den 65:e minuten skulle det tillslut ge utdelning, och det skulle återigen vara Magnus Eriksson som höll sig framme. Kim Källström hittade ut till Kerim Mrabti på vänsterkanten som utmanade. Mrabti kom förbi och slog ett inspel som styrdes via Norrköpingsback till "Mange" som dundrade in 2-2.Stor glädje i DIF, även om man märkte att det tighta spelschemat tog ut sin rätt då många spelare började se trötta ut. I den 83:e minuten tvingades Kerim Mrabti utgå (ersattes av Jonathan Augustinsson) på grund av kramp, något som i för sig inte var konstigt då Mrabti blivit bombarderad med bollar från Kim Källström under hela halvleken. Norrköping utnyttjade tillfället och började äta sig till ett tydligare kommando. Det såg länge ut att sluta 2-2, men i den 89:e minuten skulle Fru Fortuna grina Djurgården illa i ansiktet då islänningen Gudmundur Thórainsson skulle få till drömskott #3 för Norrköping. DIF blev nedtryckta efter ett längre anfall av östgötarna, och efter en del närkamper hamnade bollen hos Thórainsson. Islänningen tog emot bollen och sköt ett skott på halvvolley som gick i en perfekt båge över Isaksson. Bollen gick återigen in via ribban och matchen såg nu ut att vara avgjord.Thórainssons mål såg ut att bli nådastöten, men Djurgården skulle resa sig på nio. I slutforceringen hamnade bollen hos Magnus Eriksson som drev bollen framåt och spelade fram till inbytte Tino Kadewere i bortre delen av straffområdet. Kadeweres avslut gick via Jón Gudni Fjóluson in i mål, nära Michael Langers högra stolprot. 3-3 i den tredje tilläggsminuten och DIF kunde kriga sig till en välförtjänt poäng efter att ha hamnat i underläge tre gånger om.– Det är en jämn match med litet övertag för oss. Jag är nöjd med andra halvleken. Vi kommer ut som ett hungrigt lag, sätter press och skapar målchanser. Jag kände på mig att vi skulle göra 2-2. Efter målet sjunker vi ned. Vi har jagat och jagat för kvitteringen. Norrköping tar över när vi blir lite låga. 2-3-målet är tungt. Vi fortsätter att jobba och får kvitteringen väldigt välförtjänt. Hade vi förlorat hade jag känt en enorm besvikelse. Det var en bra allsvensk fotbollsmatch, summerade Özcan Melkemichel för Cmore efter matchen.Slutresultat: 3-3 (1-2)Målskyttar DIF: Magnus Eriksson 2, Tino KadewerePublik: 17 104Domare: Stefan Johannesson , TäbyVarningar DIF: Kim Källström (Avstängd nästa match mot Örebro SK)Andreas Isaksson - Felix Beijmo, Niklas Gunnarsson (Aliou Badji, 90), Jacob Une Larsson, Elliot Käck - Magnus Eriksson, Kevin Walker, Kim Källström, Jesper Karlström (Tino Kadewere, 60) - Kerim Mrabti (Jonathan Augustinsson, 83), Gustav EngvallEj inbytta spelare: Tommi Vaiho, Marcus Hansson, Amadou Jawo, Haruna Garba