Djurgården - IK Sirius 0-2: Ett antiklimax som hette duga

Den allsvenska premiären var äntligen här under måndagskvällen då IK Sirius gästade Stockholmsarenan under hemmapremiären inför 26 648 åskådare. I Djurgården kom man till matchen med lätta fötter efter ett starkt transferfönster, men efter 90 minuters spel stod det klart att en hel del jobb kvarstår för Özcan Melkemichel och hans ledarstab.





Vidare till matchen. Efter genrepet mot Viking skedde en hel del förändringar i truppen där Tim Björkström och Daniel Berntsen lämnade samtidigt som



Andreas Isaksson



Felix Beijmo -











Jämn halvlek med ett litet Djurgårdsgrepp

Gästerna från Uppsala sparkade igång matchen, men det var Djurgården som skulle inleda piggast. Sirius låg rätt i sina positioner och stängde ytor så gott det gick, något som behövdes när Blåränderna inledde med ett högt tempo. Den första målchansen skulle Djurgården skapa efter ett inlägg från högerkanten. Gustav Engvall stormade in i straffområdet, men ett försvarande ben räddade gästerna. I den 22:a minuten skulle DIF skapa sin farligaste målchans i matchen efter ett längre anfall, där Tino Kadewere skulle få chansen att ge Blåränderna ledningen. Efter att ha tryckt ned Sirius i sitt egna straffområde hamnade bollen tillslut hos högerbacken Felix Beijmo som spelade bollen in i straffområdet. Kadeweres avslut var dock tyvärr allt annat än distinkt, och trots att Magnus Eriksson styrde avslutet med en klack så blev det inga större bekymmer för Josh Wicks i Siriusmålet. Spelmässigt hade Djurgården ett klart grepp under den första halvtimmen innan Sirius skulle komma in i matchen och få ett större bollinnehav. Upplänningarna skapade dock inga större målchanser, utan det farligaste var ett skott från ghananen Kingsley Sarfo som blev plockpotatis för Isaksson. 0-0 i den första halvleken där Djurgården hade ett litet grepp om matchbilden, även om Sirius spelade upp sig mot slutet.

– Jag är nöjd med den första halvleken förutom med spelet den sista tredjedelen. Vi ska klara av att skapa bättre möjligheter än vad vi gjorde, summerade Özcan Melchemichel efter de första 45 minuterna.



Andra halvlek - en mardröm

DIF inledde även den andra halvleken piggt, men under två mardrömslika minuter skulle man åka på två käftsmällar. I den 54:e minuten sysselsatte Kingsley Sarfo den Blårandiga backlinjen ordentligt, och efter en misslyckad rensning från Felix Beijmo uppstod kalabalik i straffområdet. Bollen kom till slut fram till Sarfo, vars första avslut parrerades av Isaksson, men returen kunde "Isak" inte göra mycket på. 0-1 till Sirius och tungt för Djurgården, men det skulle bli värre. Minuten senare spelade Kerim Mrabti bollen fel och gästerna slog snabbt om till en kontring. Elliot Käck försökte få stopp på framrusande Siriusspelare, men misslyckades och gästerna kunde komma tre mot två. Stefano Vecchia spelade till slut bollen till den tidigare nämnda Sarfo, vars avslut satt distinkt vid den bortre stolpen bakom Andreas Isaksson. 0-2, och all form av organisation och struktur försvann helt från Djurgårdens spel. Gustav Engvall fick ett fint läge på nick efter ett inlägg från Elliot Käck med drygt tio minuter kvar av matchen, men Blåränderna skulle inte klara av att resa sig utan förlorade hemmapremiären mot Sirius.

– Efter målen tycker jag att vi tappar det mesta och rent organisatoriskt ser det inte bra ut. Det är ufft att förlora premiärmatch hemma. Vi har en jättefin publik och en härlig inramning. Vi får gräva ned oss idag och komma igen, summerade en besviken Djurgårdstränare efter matchen.



Matchfakta

Slutresultat: 0-2 (0-0)

Publik: 26 648

Domare: Mohamed Al-Hakim, Köping

Varningar DIF: Jacob Une Larsson, Kerim Mrabti,



Djurgårdens lag och byten: Andreas Isaksson - Felix Beijmo, Jacob Une Larsson, Jonas Olsson, Elliot Käck - Magnus Eriksson, Kerim Mrabti (

Ej inbytta spelare: Niklas Gunnarsson,











2017-04-03 23:54:53

Det blåser positiva vindar runt Djurgården och efter ett starkt transferfönster har en del tippat DIF högt i tabellen. Truppen har en fin mix av rutin och talang, föreningens ekonomi är stark och intresset är skyhögt!