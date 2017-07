Djurgården - Kalmar 4-1: En bra Djurgårdskväll slutade med tre poäng

Uppehållstristessen är över, äntligen spelar Djurgården allsvenska matcher igen! Omstarten blev en riktig målfest för DIF, som i slutändan kunde vinna komfortabelt mot Kalmar hemma på Stockholmsarenan inför 11 730 åskådare.

Efter genrepet mot Örebro fanns det en hel del frågetecken kring en del spelares medverkan mot KFF samt den svagare prestationen som Blåränderna stod för i Närke. Efter måndagens match skulle dock de flesta frågetecken bli utropstecken och Özcan Melkemichel hade betydligt fler valmöjligheter då endast Felix Beijmo Jonathan Augustinsson och Tino Kadewere tvingades lämna återbud. Det största glädjeämnet var dock tydligt; Haris gör allsvensk comeback!Özcan och ledarteamet valde att mönstra följande elva:Andreas IsakssonFelix Beijmo - Jacob Une Larsson - Jonas Olsson - Elliot Käck Magnus Eriksson - Kevin Walker - Kim Källström (K) - Othman El KabirKerim Mrabti - Gustav Engvall Blåränderna sparkade igång matchen som inleddes med ett relativt lågt tempo, troligtvis för att göra sig kvitt från den lilla ringrostighet som ett uppehåll orsakar. Djurgården skulle dock driva upp tempot, och med det skulle målchanserna komma. Efter drygt tio minuter hittade Kerim Mrabti fram till Gustav Engvall, men en Kalmar fot räddade smålänningarna i sista stund. I den 13:e minuten skulle det vara nära mål på nytt för Stockholms stolthet, när Kim Källström hittade en framrusande Elliot Käck på vänsterkanten. Käck drev bollen framåt och spelade snett-inåt-bakåt till Othman El Kabir som drog till med ett direktskott. Kalmarmålvakten Ole Söderberg var dock vaken och kunde avstyra El Kabirs avslut till en hörna med en fin räddning.Djurgården kontrollerade tillställningen, och skulle fortsätta rada upp fina målchanser. I den 25:e minuten var det Kerim Mrabtis tur, då Djurgårdens 10:a fick mycket ytor framför Kalmars straffområde. Mrabti drev bollen framåt och avslutade med ett tungt skott som tvingade Ole Söderberg till en ny svettig räddning som resulterade i en hörna. DIF skulle få 14 hörnor under matchens gång, och närmast ett mål kom Gustav Engvall som skött strax utanför efter en del kalabalik i smålänningarnas straffområde. Men i den 37:e minuten skulle Blåränderna få hål på Kalmar, som tillslut inte orkade stå emot hemmalagets offensiv.Jacob Une Larsson var aggresiv och vann bollen på offensiv planhalva. Mittbacken spelade fram Magnus Eriksson som vred och vände innan han distinkt placerade in 1-0 bakom Ole Söderberg via målvaktens högra stolpe. Djurgården gick därmed in i halvtidsvilan med en rättvis ledning, ett statement som kan understödjas med statistik. Kalmar fick inte iväg ett enda avslut, bollinnehavet var 62-38% till Blårändernas favör samt hörnstatistiken som slutade 8-0 efter de inledande 45 minuterna. En målande bild över Blårändernas kontroll av den första halvleken.De flesta Djurgårdare satt nog med en riktigt bra känsla under halvtidsvilan, men den andra halvlekens inledningen skulle sprida en del frustration och nervositet. Blåränderna var väldigt passiva, och gästerna skulle få sin bästa period i matchen. Redan i den 49:e minuten skulle Djurgårdens passivitet straffa sig, bokstavligt talat. Kalmars vänsterback Markus Thorbjörnsson drev fram på sin vänsterkant och slog ett inlägg som Magnus Eriksson täckte med sina händer i straffområdet. Domaren Kristoffer Karlsson tvekade inte och pekade på straffpunkten, en straff som brassen Romario placerade in säkert bakom Andreas Isaksson.Kvitteringen skulle dock väcka Djurgården, och efter några minuter skulle man ta tillbaka initiativet i matchen. I den 63:e minuten skulle man även återta ledningen, och man skulle göra det på ett väldigt elegant vis. Djurgårdsförsvaret erövrade bollen högt upp i planen och Jonas Olsson spelade snabbt upp bollen till Kerim Mrabti. Mrabti spelade ut bollen till Othman El Kabir som kunde curla in bollen i krysset bakom en chanslös Ole Söderberg i Kalmarkassen. Ett oerhört snyggt mål som lättade tyngden från Djurgårdsspelarnas axlar, samtidigt som Kalmarspelarna fick gamnackar. Djurgården skulle fortsätta trycka på och i den 72:a minuten var det dags igen. Othman El Kabir utmande högerbacken Emin Nouri med stort självförtroende, och kunde tillslut hitta två framrusande Djurgårdare i Gustav Engvall samt Magnus Eriksson med ett inlägg. Engvall nådde inte riktigt bollen utan istället höll sig Magnus Eriksson framme vid den bortre stolpen och placerade in 3-1 från nära håll. Eriksson tvåmålsskytt, och Kalmar var ett slaget lag.Djurgården dominerade den sista halvtimmen av matchen, och gästerna fick knappt låna bollen. Kerim Mrabti var nära att utöka ledningen till 4-1 efter ett inlägg från Gustav Engvall i den 80:e minuten, men duon fick ingen nätkänning den gången. I den 84:e minuten skulle man dock lyckas, men då skulle rollerna som framspelare och avslutare vara ombytta. Kerim Mrabti fick bollen på studs framför Kalmars backlinje och lobbade fram bollen till en fri Gustav Engvall som kunde placera in 4-1. De återstående minuterna blev en riktig fest för alla Djurgårdare och körsbäret på glassen blev Haris Radetinac , som ersatte Magnus Eriksson i den 85:e minuten. Radetinac visade upp sin kvalité direkt och det råder inga tivel om att fotbollen finns kvar i fötterna hos yttermittfältaren. Han såg otroligt spelsugen ut och gjorde ett riktigt bra inhopp, något som är väldigt lovande för framtiden och det är så otroligt roligt att Haris äntligen är tillbaka!Slutresultat: 4-1 (1-0)Målskyttar DIF: Magnus Eriksson 2, Othman El Kabir, Gustav EngvallPublik: 11 730Domare: Kristoffer Karlsson, HöganäsAndreas Isaksson - Niklas Gunnarsson , Jacob Une Larsson, Jonas Olsson, Elliot Käck - Magnus Eriksson (Haris Radetinac, 86), Kevin Walker, Kim Källström (Jesper Karlström, 80), Othman El Kabir - Kerim Mrabti, Gustav Engvall ( Marcus Hansson , 86)Ej inbytta spelare: Tommi Vaiho