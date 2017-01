Djurgården nobbar Christian Rubio Sivodedov?

Christian Rubio Sivodedov var nära en comeback i Djurgården inför 2017, men nu har situationen förändrats och mycket talar för att den unge mittfältaren får se sig om efter andra alternativ.

– Det är tråkigt och överraskande. Jag är lika besviken som kanske andra blir, säger 19-åringen till Forum 1891.



– Det som hände är att jag träffade Djurgårn för någon månad sedan och förklarade min situation och att jag var sugen på att komma hem och jag fick positiva signaler om att man kunde lösa det. Vi har behållit kontakten och jag har träffat dem igen. Bilden har väl ändrats lite. Det är inte lika positivt som i början, vilket jag tycker är tråkigt och vilket gör att jag måste titta på andra alternativ i Sverige och Skandinavien. Det handlar ju om min framtid, säger Christian Rubio Sivodedov till Forum 1891.



– Djurgården har ju en styrelse, en sportchef och ett nytt tränarteam och de kanske inte känner till mig lika bra. De kanske har sin syn på hur de vill ha det. Det är tråkigt och överraskande. Jag är lika besviken som kanske andra blir.



Vad vill du helst?

– Jag är väldigt öppen för alternativ, det viktigaste är hitta en miljö som är utvecklande där jag får spela på seniornivå. Pengar kommer inte ens i andrahand, utan snarare i tredje- eller fjärdehand. Jag vill utvecklas och må bra.



Finns det andra allsvenska eller utländska klubbar med konkret intresse?

– Ja, det finns konkret intresse. Djurgården har varit huvudspåret och senaste kontakten var för bara fyra dagar sedan. Det finns intresse från Allsvenskan och i Skandinavien.



Hur har du utvecklats i Tyskland?

– Jag har blivit bättre fysiskt, en bättre fotbollsspelare, mer fit. Bättre koll på hur jag ska träna, speluppfattning, osv. Jag känner att jag blivit bättre och starkare. Man känner sig bättre när man stött på utmaningar och fått träna med A-laget.



Vilken position känner du är ”din” på planen?

– En central mittfältare, lite box till box. Jag gillar att vara med i uppbyggnadsspelet men också det defensiva spelet.



När tror du att saker och ting blir klara gällande din framtid?

– Det är väldigt svårt att svara på, men jag hoppas inom några veckor.



Är det uteslutet att stanna kvar i Schalke 04?

– Det är inte uteslutet med Schalke eftersom jag inte har klart med något annat, men planen är att lämna.



Finns det fortfarande en chans att det blir Djurgården?

