Djurgården - Viking Stavanger 2-0: DIF stadigast på ett blåsigt Grimsta IP

Den stora snackisen inför det Allsvenska genrepet mot norska Viking Stavanger stavades Jonas Olsson, och trots att mittbacken endast hunnit med ett träningspass med DIF så kastades Olsson in i startelvan omgående. Trots en svagare första halvlek kunde Djurgården resa sig och vinna med 2-0 efter mål av Magnus Eriksson och Daniel Berntsen.

2017-03-25 18:24:12

Djurgården saknade en del tongivande spelare i form av t.ex. Kerim Mrabti och Jacob Une Larsson som båda var uttagna till U21-landslaget. Sverige förlorade igår mot Serbien med 2-0 där Une Larsson startade och Mrabti fick hoppa in efter en dryg timme. Landslagsspelet innebar dock givetvis att man missade Djurgårdens genrep mot Viking Stavanger på Grimsta IP, och det gjorde även lagkaptenen Kim Källström. Källström vilades på grund av en mindre känning i hälen, vilket innebar att tränarteamet inte ville ta några risker. Ett starkt tillskott tillkom dock i Jonas Olsson, som blev klar för DIF i torsdags tillsammans med den spännande anfallaren Haruna Garba. Özcan Melkemichel valde därmed att formera följande elva:Andreas IsakssonTim Björkström - Niklas Gunnarsson - Jonas Olsson - Jonathan Augustinsson Magnus Eriksson (C) - Kevin Walker - Jesper Karlström - Othman El KabirHaruna Garba - Tino Kadewere Bänk: Tommi Vaiho , Souleymane Kone, Elliot Käck, Daniel Berntsen, Joseph Ceesay, Aliou Badji Matchen sparkades igång på ett Grimsta IP med en fin vårsol och stark blåst. Norrmännen verkade trivas bäst med förutsättningarna inledningsvis och tog omgående ett kommandot i bollinnehavet. Men trots bollinnehavet skulle DIF skapa de första målchanserna, mycket tack vare Jonas Olssons backlinje som städade riktigt fint stundtals. Efter drygt tio minuter tunnlade Othman El Kabir Vikings högerback och tog sig fram mot norrmännens mål. El Kabir valde att avsluta ur en snäv vinkel, och även om avslutet var klurigt så tog det tyvärr i burgaveln. Djurgården skulle dock få chansen igen några minuter senare då Magnus Eriksson hittade Tino Kadewere med ett inlägg. Kadewere lyckades, trots hård uppvaktning, få till en nick som tyvärr saknade kraft, utan istället blev plockpotatis för norrmännens målvakt Armund Wichne.Trots sitt bollinnehav så hade Viking svårt att skapa de riktigt heta målchanserna, vilket var fallet fram till den 40:e minuten. Efter en mindre inläggskavalkad blev det tillslut riktigt svettigt där bollen damp ned framför fötterna på Vikings anfallare Kwesi Appiah. Appiahs avslut avstyrdes dock av Andreas Isaksson som fick visa upp fina reflexer och håll Djurgårdens 0:a intakt. En halvtråkig första halvlek, där Djurgården hade det fruktansvärt svårt med bollinnehavet.– Vi har mycket att jobba på. En typisk träningsmatch där båda lagen inte går på max. Vi måste försöka hitta ett spel, det blir mycket långa bollar och vi etablerar inte några bra anfall, sa Niklas som fick jobba en del med att stoppa Appiah på topp, sade Niklas Gunnarsson i halvtidsvilan.Blåränderna inledde den andra halvleken piggt och tog snabbt över kommandot i matchen. Redan i de inledande minuterna skulle Magnus Eriksson serveras ett bra läge efter en fin krossboll från Jonas Olsson, men Wichne i Vikingmålet var på tårna och kunde avstyra. Djurgården började få igång sitt spel och kunde framför allt få till längre, etablerade anfall. Något som tillslut skulle resultera i ett mål för Blåränderna.I den 58:e minuten tryckte DIF tillbaka Viking ordentligt och tillslut kunde Othman El Kabir hitta Magnus Eriksson som drog till med ett skott som via en försvarares ben gick i en båge över den norske målvakten Armund Wichne och in i mål. 1-0 till Djurgården, och ett väldigt välbehövligt mål för Eriksson som har sett formsvag ut större delen av försäsongen.DIF trummade på, och ett fint frisparksskott från Othman El Kabir testade Wichne ännu en gång, men tyvärr hann Vikingspelare fram först till returen. Blåränderna skulle även punktera matchen, men det blev inte genom Tino Kadewere som fick ett superläge i den 80:e minuten efter att ha snappat upp en felpassning, men försvararen Michael Ledger hann täcka skott i den sista sekunden.Istället skulle den nyinbytta trion Aliou Badji, Joseph Ceesay och Daniel Berntsen få chansen att briljera i ett mönsteranfall. I slutminuterna fick Aliou Badji bollen vid mittlinjen. Senegalesen utmanade både en, två och tre försvarare innan han spelade fram bollen till en framrusande Joseph Ceesay. Ceesay hittade i sin tur in till Daniel Berntsen i boxen, som kyligt rullade in 2-0 bakom en chanslös Wichne i Vikingmålet. 2-0 till Djurgården, som stod sig matchen ut.– Det var skönt att få en full match. Jag har inte spelat sedan slutet av januari så det var bra med en 90-minutare i benen. Jag försöker vara aktiv där bak men det är också en balans när man kommer in i en ny grupp där man får ta det steg för steg. Man kan vara både auktoritär men också ödmjuk. Så jag förser leda på ett bra sätt där bak, sa Jonas som också kom upp mer på de fasta situationerna i andra halvlek, summerade Jonas Olsson sin insats och den första tiden i Djurgården efter slutsignalen.Slutresultat: 2-0 (0-0)Målskyttar: Magnus Eriksson (Othman El Kabir), Daniel Berntsen (Joseph Ceesay)Domare: Jim PetterssonPublik: Uppskattningsvis runt 1000-1500Andreas Isaksson - Tim Björkström, Niklas Gunnarsson, Jonas Olsson, Jonathan Augustinsson (Elliot Käck, 45) - Magnus Eriksson, Kevin Walker, Jesper Karlström, Othman El Kabir (Joseph Ceesay, 88) - Haruna Garba (Aliou Badji, 78), Tino Kadewere (Daniel Berntsen, 88)Tommi Vaiho, Souleymane Kone, Amadou Jawo Trots en svagare första halvlek kunde Djurgården resa sig och vinna med 2-0 efter mål av Magnus Eriksson och Daniel Berntsen.Jonas Olsson debuterade i den blårandiga tröjan på ett blåsigt Grimsta IP, och han fick inleda med en vinst. Trots en knackig första halvlek reste sig Djurgården i den andra och vann tillslut med 2-0. Målskyttar blev Magnus Eriksson och Daniel Berntsen.I morgon genrepar Djurgården mot Viking Stavanger på Grimsta IP. Ett genrep brukar vara en match som ger lite indikationer på vad laget står, men i morgon saknar matchen udd. Flera spelare är borta på landslagsuppdrag och nog kan vi förvänta oss minst ett nyförvärv till innan serien startar vilket innebär att vi inte kommer kunna dra några större slutsatser av elvan i morgon.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Den nigerianske anfallaren Haruna Garba har skrivit på ett treårsavtal med Djurgården.Enligt uppgifter till Forum 1891 satsar Djurgården på ett stort anfallsnamn och ett alternativ är Emir Kujovic.Bosse Andersson kommenterar värvningen av Jonas Olsson och arbetet de sista dagarna på transferfönstret - Jag kan inte nog säga vilken respekt jag har för West Bromwichs arbete.Jonas Olsson är klar för Djurgården. 34-åringen har skrivit på ett avtal som sträcker sig två år framöver. En fantastisk värvning på alla vis. Forum1891 var på plats på Kaknäs för att höra vad nyförvärvet hade att säga om att komma till sin nya klubb. - Sedan jag för första gången tänkte över min situation i England så har Djurgården varit nummer ett, säger en glad Olsson.Djurgården har officiellt presenterat mittbacken Jonas Olsson som värvas från Premier League-klubben West Bromwich.Forum1891 pratade med en av gårdagens målskyttar Othman El Kabir om matchen och den egna formen.