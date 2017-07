Djurgårdens senaste skyttekung

Magnus Erikssons två mål under gårdagen mot Kalmar innebar skytteligaledning, och "Mange" utmanar om titeln som Allsvensk skyttekung 2017. Det har funnits många målsprutor genom åren men för att hitta den senaste skyttekungen får vi backa till 1978 då en av Djurgårdens största legendarer genom tiderna, Tommy "Baloo" Berggren, tog Allsvenskan med storm.





Foto: dif.se



70-talet blev en del upp och ner för Djurgården, där 3:e platser varvades med mittenplaceringar. Målskyttar saknades dock inte då spelare som Anders Ahlström, Anders Grönhagen och Harry Svensson blev interna skytteligavinnare några av åren i mitten av 70-talet, där Harry Svensson var närmast skytteligavinsten 1973 med 16 gjorda mål. Vinnaren då var Östers Jan Mattsson, som var



Foto: dif.se



Med en anfallskedja bestående av "Baloo" som center samt Anders Grönhagen och Håkan Stenbäck som yttrar bildade man Allsvenskans vassaste offensiv. Trion stod för 37 av Djurgårdens 50 mål i Allsvenskan 1978, och även om laget slutade på en femteplats så gjorde man flest mål i serien. Tommy Berggren stod för 19 kassar, och drygt hälften av dessa gjordes på huvudet. Ett typiskt "Baloo-mål" var ett inlägg från Stenbäck eller Grönhagen där en framstormade Berggren nickade in bollen med distinkt kraft, ofta efter att ha gett en motståndarförsvarare en ordentlig bröstvärmare. Succén resulterade i en uttagning till landslaget, där det blev tre matcher i den blågula dressen med ett mål mot Danmark.



Foto: aftonbladet.se



Den mest omskrivna matchen för "Baloos" del var mot



Foto: aftonbladet.se



Livet efter karriären blev tufft för järnkaminen, som hade problem med alkoholen. Berggren syntes däremot ofta på Stadions läktare och följde laget i sitt hjärta under resten av sitt liv. Tommy "Baloo" Berggren somnade in den 3:e december 2012, 62 år gammal, efter en tids sjukdom. Järnkaminens sista julklappsönskan var en Djurgårdsvimpel och biljetter till den sista matchen på Stadion, en match han aldrig fick se i jordelivet.



Foto: jarnkaminerna.se



– Man kan väl säga att det inte var något bra sätt att tjäna pengar på. Jag hade för mycket känslor för Djurgår’n, så jag skulle nog aldrig kunnat lira för en annan svensk klubb. När det gäller AIK och



En hjälte för Djurgårdens IF. Vi glömmer aldrig järnkaminernas järnkamin, Tommy Berggren.



Andra utmanare på skytteligatiteln efter "Baloo":



Steve Galloway - 1988: 13 mål på 26 matcher. Vinnare: Martin Dahlin (Malmö FF), 17 mål



Foto: dif.se



Mikael Martinsson - 1991: 9 mål på 28 matcher. Vinnare: Kennet Andersson (IFK Göteborg), 13 mål



Foto: aftonbladet.se



Jones Kusi-Asare - 2005: 12 mål på 26 matcher. Vinnare: Gunnar Heidar Thorvaldsson (Halmstads BK), 16 mål



Foto:

Tommy Berggren föddes den 20:e april 1950 i Enskede och började spela i Djurgården 1968. Berggren var då en vänsterback, och beskrevs som ett fysiskt praktexemplar med en fantastisk spänst och en styrka som fick de hårdaste anfallarna att tveka i en närkamp. Debuten i A-laget kom säsongen 1970, då tränaren Gösta "Knivsta" Sandberg gav 20-årige Berggren förtroendet på vänsterbacken. Säsongen 1970 blev lyckad, och Djurgården slutade på en tredjeplats med Dan Brzokoupil som bäste målgörare med 9 fullträffar.Foto: dif.se70-talet blev en del upp och ner för Djurgården, där 3:e platser varvades med mittenplaceringar. Målskyttar saknades dock inte då spelare som Anders Ahlström, Anders Grönhagen och Harry Svensson blev interna skytteligavinnare några av åren i mitten av 70-talet, där Harry Svensson var närmast skytteligavinsten 1973 med 16 gjorda mål. Vinnaren då var Östers Jan Mattsson, som var Allsvenskan s vassaste målskytt 1973 med 20 nätkänningar. Tommy Berggren skulle dock visa sig ha näsa för mål redan som vänsterback, då han säsongen 1976 blev delad vinnare av Djurgårdens interna skytteliga med fem gjorda mål tillsammans med Håkan Stenbäck och Kjell Karlsson. Berggrens styrka och spänst gjorde honom otroligt farlig på fasta situationer, och att målfarligheten fanns där var det inga tvivel om. Inför säsongen 1978 skulle den dåvarande Djurgårdstränaren Bengt Persson ta beslutet att skola om Berggren, då 27 år gammal, från vänsterback till center (striker) och resten är, som man säger, Djurgårdshistoria.Foto: dif.seMed en anfallskedja bestående av "Baloo" som center samt Anders Grönhagen och Håkan Stenbäck som yttrar bildade man Allsvenskans vassaste offensiv. Trion stod för 37 av Djurgårdens 50 mål i Allsvenskan 1978, och även om laget slutade på en femteplats så gjorde man flest mål i serien. Tommy Berggren stod för 19 kassar, och drygt hälften av dessa gjordes på huvudet. Ett typiskt "Baloo-mål" var ett inlägg från Stenbäck eller Grönhagen där en framstormade Berggren nickade in bollen med distinkt kraft, ofta efter att ha gett en motståndarförsvarare en ordentlig bröstvärmare. Succén resulterade i en uttagning till landslaget, där det blev tre matcher i den blågula dressen med ett mål mot Danmark.Foto: aftonbladet.seDen mest omskrivna matchen för "Baloos" del var mot Landskrona på Stadion, den 17:e september samma år. Djurgården vann med 7-0 och Tommy Berggren gjorde fyra av målen. Fyra dagar senare reste Stockholms Stolthet till Råsunda och spöade Gnaget med 0-4. Trots den övertygande segern så minns de flesta närkampen mellan "Baloo" och en AIK-back, som knockades och låg andfådd på Råsundas gräsmatta en bra stund efter närkampen med Berggren. Målformen från säsongen 1978 skulle dock inte hålla i sig säsongerna efter, då Berggren fick en roll som han egentligen inte var gjord för. Han fick en mer spelfördelande roll, och gjorde det lite för svårt för sig själv. Trots ett stort intresse för Berggren utifrån följde han med Djurgården ned i Division 2 inför säsongen 1982, och valde att lägga skorna på hyllan samma år, 32 år gammal. Det blev sammanlagt 55 mål på 291 matcher för "Baloo", som tillbringade hela sin 14-åriga karriär i Djurgårdens IF.Foto: aftonbladet.seLivet efter karriären blev tufft för järnkaminen, som hade problem med alkoholen. Berggren syntes däremot ofta på Stadions läktare och följde laget i sitt hjärta under resten av sitt liv. Tommy "Baloo" Berggren somnade in den 3:e december 2012, 62 år gammal, efter en tids sjukdom. Järnkaminens sista julklappsönskan var en Djurgårdsvimpel och biljetter till den sista matchen på Stadion, en match han aldrig fick se i jordelivet.Foto: jarnkaminerna.se– Man kan väl säga att det inte var något bra sätt att tjäna pengar på. Jag hade för mycket känslor för Djurgår’n, så jag skulle nog aldrig kunnat lira för en annan svensk klubb. När det gäller AIK och Hammarby – absolut inte. För mig gick Djurgården före pengarna, det är kanske lite för lite sådant idag…” - Tommy "Baloo" BerggrenEn hjälte för Djurgårdens IF. Vi glömmer aldrig järnkaminernas järnkamin, Tommy Berggren.Andra utmanare på skytteligatiteln efter "Baloo":Steve Galloway - 1988: 13 mål på 26 matcher. Vinnare: Martin Dahlin (Malmö FF), 17 målFoto: dif.seMikael Martinsson - 1991: 9 mål på 28 matcher. Vinnare: Kennet Andersson (IFK Göteborg), 13 målFoto: aftonbladet.seJones Kusi-Asare - 2005: 12 mål på 26 matcher. Vinnare: Gunnar Heidar Thorvaldsson (Halmstads BK), 16 målFoto: sverige sradio.se

0 KOMMENTARER 798 VISNINGAR 0 KOMMENTARER798 VISNINGAR JOHN AVESKÄR

2017-07-04 14:31:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-07-04 14:31:00

Djurgården

2017-07-04 10:19:00

Djurgården

2017-07-04 08:00:00

Djurgården

2017-07-04 00:23:22

Djurgården

2017-07-03 23:11:00

Djurgården

2017-07-03 22:00:00

Djurgården

2017-07-02 20:07:00

Djurgården

2017-07-01 13:00:00

Djurgården

2017-06-30 16:48:00

Djurgården

2017-06-29 10:00:00

ANNONS:

Magnus Erikssons två mål under gårdagen mot Kalmar innebar skytteligaledning, och "Mange" utmanar om titeln som Allsvensk skyttekung 2017. Det har funnits många målsprutor genom åren men för att hitta den senaste skyttekungen får vi backa till 1978 då en av Djurgårdens största legendarer genom tiderna, Tommy "Baloo" Berggren, tog Allsvenskan med storm.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller ut i Djurgårdens IF.Kerim Mrabti var planens bästa spelare i omstarten när Djurgården besegrade Kalmar FF med 4-1. Nu ryktas det att Groningen och Krasnodar är ute efter 23-åringen. - Jag vill ge tillbaka något till Djurgår´n i form av att bli såld och inte gå som free agent. Det är lite mer av en tidsfråga men jag känner att jag har ett väldigt bra fokus här just nu och det är ganska många matcher kvar innan fönstret stänger så jag vill hinna göra ganska mycket innan jag lämnar, sa Mrabti i den mixade zonen.Uppehållstristessen är över, äntligen spelar Djurgården allsvenska matcher igen! Omstarten blev en riktig målfest för DIF, som i slutändan kunde vinna komfortabelt mot Kalmar hemma på Stockholmsarenan inför 11 730 åskådare.Djurgården tog en övertygande seger mot Kalmar med 4-1 i jakten på topplaceringarna. Här kommer spelarbetygen.Djurgården vann övertygande mot Kalmar i den första matchen efter uppehållet. Målen gjordes av Magnus Eriksson (2), Othman El Kabir och Gustav Engvall.Dags för allsvensk omstart efter ett månadslångt uppehåll där Djurgården tar sig an Kalmar på Stockholmsarenan. I truppen finns både Haris Radetinac och Jonas Olsson med.Vad hände med de talangfulla 90-talisterna som med några få matcher i DIF-tröjan aldrig lyckades etablera sig i klubben? Forum 1891 har kartlagt var de dåvarande lovande talangerna tog vägen och var de befinner sig just nu efter de uteblivna framgångarna i blåränderna.Allsvenskan drar äntligen igång igen efter en månads uppehåll, och förste motståndare som väntar är Kalmar FF hemma på Stockholmsarenan. Forum 1891:s Fabian Ahlstrand och John Aveskär kommenterar läget i DIF inför omstarten, silly season och våren som gått.Här kommer en träningsrapport från gårdagens träningspass ute på ett soligt Kaknäs.