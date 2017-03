fin mittfältsduo

Drömelva DIF 2000-talet

Som trogen Offside-prenumerant var ”Bästa vinnarlagen på 2000-talet i allsvenskan”-artikeln i senaste numret en trevlig läsning för oss djurgårdare där självklart DIF:s lag från 2003 stod som segrare. Jag blev inspirerad och har därmed satt ihop en drömelva av DIF-spelare under 2000-talet som med ett SM-guld hade stått sig bra i den listan.

4 KOMMENTARER 990 VISNINGAR 4 KOMMENTARER990 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-03-27 10:02:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-03-27 10:02:00

Djurgården

2017-03-26 19:10:00

Djurgården

2017-03-25 18:24:00

Djurgården

2017-03-25 17:27:34

Djurgården

2017-03-24 21:05:00

Djurgården

2017-03-24 18:27:00

Djurgården

2017-03-24 18:12:06

Djurgården

2017-03-24 13:00:00

Djurgården

2017-03-24 08:00:00

Djurgården

2017-03-23 20:43:00

ANNONS:

(4-3-3)Målvakt: Andreas Isaksson (2001-2004/2016-). Matcher/mål i DIF: 82/0Kommentar: Guldhjälte, landslagssmålvakt, hemvändare. Ett självklart val!Högerback: Peter Nymann Mikkelsen (2011-2013) 70/4Kommentar: En personlig favorit. Lite underskattad i min mening men är tveklöst topp fem bästa djurgårdsspelare under de tunga åren mellan 2008-idag.Mittback: Markus Karlsson (bild saknas) (1996-2004) 165 matcherKommentar: En av de absolut största spelarna i modern tid. Var med på hela resan från att vi åkte ut 1999 till gulden 2002 och 2003 där han var lagkapten. En järnkamin personifierad.Mittback: Daniel Amartey (2013-2014) 34/0Kommentar: Daniel Amartey tar plats bredvid Markus Karlsson. Det dröjer nog många år innan vi få se en så stor talang i djurgårdsströjan igen och har tagit de kliv i sin utveckling som man kunde förvänta sig.Vänsterback: Mikael Dorsin (ingen bild) (1999-2003) 85/6Kommentar: Stockholmare, urdjurgårdare, guldhjälte och utlandsproffs. Man glömmer ofta att Dorsin bara var 22 år när han lämnade DIF i mitten av 2003 för redan då var han en ledare. Känns fortfarande bittert att den "väntade comebacken" i den blårandiga tröjan uteblev och han avslutade istället karriären i Rosenborg 2016.Mittfältare: Kim Källström (2002-2003/2017-) 48/26Kommentar: Här behövs egentligen ingen kommentar. Mellan 2002-2003 26 mål på 48 matcher. Allsvenskans bästa spelare på 2000-talet och nu hemvändare med 131 landskamper. Legend!Mittfältare: Stefan Rehn (1984-1989/2000-2002) 186/49Kommentar: Gjorde en sensationell comeback i DIF när vi hade åkt ur allsvenskan och var en av de ledande spelarna i DIF vid klivet tillbaka och guldet 2002. Kim berättar ofta hur viktig Rehn var för honom och för laget med sina egenskaper på plan såväl som utanför. Att denna bollvirtous med utlandsäventyr och VM-brons 94 i bagaget fick avsluta karriären med ett SM-guld 2002 var oerhört välförtjänt och vackert!Offensiv mittfältare: Andreas Johansson (2000-2004/2013-2014) 172/49Kommentar: Var med och förde upp Djurgården från superettan och var en stor motor under guldåren. Sällan skådad en så målfarlig mittfältare i Allsvenskan och med sin produktivitet en av våra viktigaste spelare. Gjorde många matchvinnande mål, inte minst i guldmatcherna. Lite synd att "Adde" gjorde comeback lite på ålderns höst och inte några år tidigare men man ska inte heller glömma att han var väldigt 2013 innan det gick tyngre sista säsongen.Vänsterytter: Tobias Hysen (2004-2006) 65/17Kommentar: Magisk i dubbelmötet mot Juventus och stod för ett av 2000-talets allra mest klassiska DIF-mål mot just Juventus när han och DIF lekte med spelare sm Lillian Thuram, Gianluca Zambrotta och Pavel Nedved. Härlig fart och teknik med ett otroligt bra skott. Poängspelare!Högerytter: Johan Elmander (2002-2003) 19/12Kommentar: Kanske Johan hellre vill vara spjutsspets i den här elvan men för att få de elva bästa spelarna på planen flyttas Elmander ut till höger. Var liksom Kim för bra för allsvenskan under sin sejour i DIF. Hade varit kul att se honom i den blårandiga tröjan med Kim och Isak, men är tyvärr inte tillräckligt bra idag.Anfallare: Sören Larsen (2004-2005) 13/10Kommentar: Skadad när han kom, men när han var tillbaka 2005 behövde han inte lång tid på sig att bli såld för en jättesumma till Schalke 04. Hans målskytte bäddade upp för det sedermera vunna SM-guldet.Bänken: Rami Shaaban, Niklas Rasck, Markus Johannesson, Johan Arneng, Mattias Jonson, Fredrik Stenman.Med ett SM-guld hade den här elvan säkerligen kommit högt upp på Offsides lista som "bästa vinnarlagen". Hur ser din elva ut? Kommentera!Som trogen Offside-prenumerant var ”Bästa vinnarlagen på 2000-talet i allsvenskan”-artikeln i senaste numret en trevlig läsning för oss djurgårdare där självklart DIF:s lag från 2003 stod som segrare. Jag blev inspirerad och har därmed satt ihop en drömelva av DIF-spelare under 2000-talet som med ett SM-guld hade stått sig bra i den listan.Nu är det endast en vecka kvar till den allsvenska premiären. Resultaten och prestationerna är bättre, nyförvärven har börjat rulla in och truppen är snart klar. Från att gått runt och känts sig oroad att Djurgården inte var redo inför den allsvenska premiären har femöringen vänts och oron har förbytts till optimism och förväntan.Den stora snackisen inför det Allsvenska genrepet mot norska Viking Stavanger stavades Jonas Olsson, och trots att mittbacken endast hunnit med ett träningspass med DIF så kastades Olsson in i startelvan omgående. Trots en svagare första halvlek kunde Djurgården resa sig och vinna med 2-0 efter mål av Magnus Eriksson och Daniel Berntsen.Jonas Olsson debuterade i den blårandiga tröjan på ett blåsigt Grimsta IP, och han fick inleda med en vinst. Trots en knackig första halvlek reste sig Djurgården i den andra och vann tillslut med 2-0. Målskyttar blev Magnus Eriksson och Daniel Berntsen.I morgon genrepar Djurgården mot Viking Stavanger på Grimsta IP. Ett genrep brukar vara en match som ger lite indikationer på vad laget står, men i morgon saknar matchen udd. Flera spelare är borta på landslagsuppdrag och nog kan vi förvänta oss minst ett nyförvärv till innan serien startar vilket innebär att vi inte kommer kunna dra några större slutsatser av elvan i morgon.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Den nigerianske anfallaren Haruna Garba har skrivit på ett treårsavtal med Djurgården.Enligt uppgifter till Forum 1891 satsar Djurgården på ett stort anfallsnamn och ett alternativ är Emir Kujovic.Bosse Andersson kommenterar värvningen av Jonas Olsson och arbetet de sista dagarna på transferfönstret - Jag kan inte nog säga vilken respekt jag har för West Bromwichs arbete.Jonas Olsson är klar för Djurgården. 34-åringen har skrivit på ett avtal som sträcker sig två år framöver. En fantastisk värvning på alla vis. Forum1891 var på plats på Kaknäs för att höra vad nyförvärvet hade att säga om att komma till sin nya klubb. - Sedan jag för första gången tänkte över min situation i England så har Djurgården varit nummer ett, säger en glad Olsson.