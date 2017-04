Edward Chilufya: "glad över att få träna med dessa människor"

Djurgården har haft besök av provspelaren Edward Chilufya mellan den 12:e-17:e april och i måndags var Forum 1891 ute på Kaknäs och fick en pratstund med 17-åringen som nu ska spela U20-VM i Sydkorea för sitt Zambia.

Vid sidan av strålkastarljuset innanför de svenska arenorna har Edward Chilufya fått bekanta sig med Djurgården och Kaknäs i några dagar innan han i måndags för den här gången tog sitt pick och pack och återvände till Zambia för att förbereda sig för U20-VM som går av stapeln i slutet av maj. För drygt en månad sedan fick Chilufya med sitt Zambia triumfera när man vann det afrikanska U20-mästerskapet efter att ha slagit Aliou Badjis Senegal i finalen och den unga anfallaren vann hela turneringens skytteliga med fyra gjorda mål. När Forum 1891 fick några minuter med honom bara timmar innan hemfärd berättar han att tanken är att han ska återvända till Djurgården.

- Jag lämnar idag (måndag) sen är tanken att jag ska komma tillbaka om tre månader efter att jag spelat VM för U20-landslaget.



Hur har det varit att träna med Djurgården?

- Jag har varit glad över att få träna med dessa människor. Jag är från Zambia och i Zambia spelar vi fotboll bara för att det är kul medan i Sverige spelar man för det är kul men med högre krav.



Vad ser du för möjligheter att få spela i Djurgården framöver?

- Ja vill få ett kontrakt med Djurgården. Mitt mål är att spela på en hög nivå, det här är första gången jag spelar i Europa, men jag hoppas naturligtvis på fler chanser.



Han berättar att han var på plats på Stockholmsarenan när Djurgården vann mot Elfsborg och fått ett bra intryck av spelarna.



- De är alla bra spelare med bra vinnarskallar och det behövs när man ska vinna matcher.



Nu ska du med ditt Zambia resa till Sydkorea och spela U20-VM, vad är dina tankar kring turneringen?

- Målet är att vinna turneringen och bli utsedd till turneringens spelare.



Bosse Andersson nämner i en intervju till Expessen att anfallaren är av intresse för Djurgården men att en övergång i sånt fall är aktuell först nästa säsong men att det finns konkurrens utomlands.

- Han är spelskicklig och en välutbildad fotbollsspelare. Han är jävligt rörlig och har en snabbhet, i det mindre formatet. Det har vi en klar bild av och det verifierades tydligt under mästerskapet. Det som ligger närmast för honom är att fokusera på U20-VM i Sydkorea, men det återstår att se vart Edward Chilufya spelar fotboll någonstans. Det kanske blir Djurgården eller någon annan klubb. Han kommer inte sakna intresse i varje fall.



Vad vill Djurgården? Är ni intresserade av att värva honom?

- Ja, i sådana fall får han komma hit över en längre tid, om han tycker att Djurgården är en bra plattform. Vi får se hur det blir framöver, men vi pratar om nästa år här, om det blir aktuellt, säger han till Expressen.



och fortsätter..



- Vi vet att det är en väldigt duktig fotbollsspelare. Jag vet om att det finns ett stort intresse för honom från andra klubbar. Vi hade möjligheten att ta hit honom, han var så pass nyfiken på Djurgården att han valde att komma hit och känna på det och bekanta sig med klubben. Men sedan har han ett val att ta.

- Man gör viktiga val som fotbollsspelare. Vi kan inte konkurrera med europeiska toppklubbar, det är omöjligt. Men vi vet om att vi har en god verksamhet, som är en bra bas att komma till, säger sportchefen till Expressen.









FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-04-21 19:31:00

