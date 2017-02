En mycket bra första halvlek bäddade för seger

Då var det dags för match nummer två. Efter mjukstarten mot Vasalund för precis en vecka sedan höjdes ikväll svårighetsgraden då ungerska storklubben Debrecen stod som motståndare i vänskapsturneringen Atlantic Cup. Efter en mycket bra första halvlek där Kevin Walker gjorde mål på straff kunde Djurgården vinna med 1-0.





Matchen då?



Djurgården kom till matchen med en snarlik startelva som mot Vasalund. Enda skillnaden var att Daniel Berntsen startade istället för

-- vi kommer rotera och sedan bestämma, sade Melkemichel till Fotbollskanalen inför matchen.



Özcan Melkemichel, som har lagt ett stort fokus på försvarsspelet under sin första tid som DIF-tränare, fick i den första halvleken utdelning då ett aggressivt Djurgården pressade över hela planen. Redan i den andra minuten blev



En riktigt bra matchinledning av Djurgården som fortsatte pumpa på, mycket hjälp av roterande och varierad anfallsfotboll på de offensiva positionerna. Kul att man redan efter två matcher tydligt kan se tecken på att Özcnas anfallsfilosofi har satt sina spår. I den 23 minuten skulle ledningsmålet komma. El Kabir, som precis som mot Vasalund spelade väldigt bra, dribblade sig loss på vänsterkanten och blev kapad i straffområdet. Domaren pekade på straffpunkten och Kevin Walker var stensäker från elva meter och 1-0 till Djurgården. Mycket rättvist efter en strålande inledning.



Efter målet fortsatte Djurgården pressa på och Debrecen svarade med att slå bollen långt och lämnade det mesta åt slumpen. Debrecen skapade ingenting under den första halvleken och tur för Isaksson att han hade valt att klä sig med långkalsonger inför matchen då han inte hade någonting att göra.

Spelet avtog sista kvarten. Debrecen hade lite mer boll och DIF orkade inte riktigt hålla uppe det höga bolltempot och presspelet från inledningen, något förståeligt med tanke på den hårda belastningen på träningarna. Men överlag så var det en mycket bra första halvlek där den offensiva trion El Kabir Berntsen och Magnus Eriksson var tungan på vågen i ett härligt anfallsspel med många fina kombinationer.



Özcan ändrade ingenting till den andra halvleken. Djurgården skapade en halvchans i inledningen då företagsamme El Kabir vek in från sin vänsterkant och avlossade ett skott som gick utanför. Men den andra halvleken var generellt inget att hänga upp i granen. Flera tekniska misstag ledde till att DIF inte lyckades bita sig fast på offensiv planhalva samtidigt som Debrecen svarade med en något bättre offensiv. Anfallen skedde mest inledningsvis genom vänsterkanten där El Kabir, matchens utropstecken fortsatte ha övertag på sin ytterback och utmanade gång på gång vid läge. I den 62 minuten gjorde Özcan sitt första byte. Marcus Hansson som inte övertygade mot Vasalund ersatte Kerim, som i den balanserade, i mitt tycke fel roll, stod för en bra insats. Debrecen åt sig mer och mer in i matchen och minuten efter DIF:s första byte skapade motståndarlaget sitt bästa läge efter farligt inspel från högerkanten. I den 67 minuten fick ”äntligen” Isaksson göra sitt första ingripande. En nick från straffpunkten som ”Isak” enkelt kunde greppa.



Under samma minut gjorde Özcan ett dubbelbyte. Matchens galjonsfigur El Kabir ersattes av



Glädjeämnen från den här matchen är att Özcans efterlysande försvarsspel såg mycket bra ut, framförallt i den första halvleken då laget uppträdde väldigt aggressivt över hela banan och kompakt jobbade man enhetligt. Även anfallsspelet kan man redan efter två matcher skönja en förändring från Pelle Olsson och Mark Dempsey och i Özcans friare anfallsspel kan spelare som Othman El Kabir, Daniel Berntsen och Magnus Eriksson utnyttja sina kreativa egenskaper och komma mer till nytta.



Startelvan (från höger):

Andreas Isaksson

Tim Björkström,

Kerim Mrabti (ut 62), Kevin Walker

Daniel Berntsen (ut 67), Magnus Eriksson, Othman El Kabir (ut 67)

Amadou Jawo (ut 70)



Bänk:



Resultat: 1-0

2017-02-01 22:47:00

