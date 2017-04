Örjans Vall, 2017-04-27 19:00

Halmstads BK - Djurgården

0-1



Magnus Eriksson gjorde matchens enda mål efter att Badji hade fått med sig en straff.

En seger är alltid en seger oavsett hur den ser ut

Djurgården behövde studsa tillbaks efter förlusten mot Malmö senast. Resultatmässigt gjorde man det efter att Magnus Eriksson slagit in 0–1 på straff i slutminuterna. Men spelmässigt var det långt ifrån bra.

Första halvlek

Djurgården hade en förlust med sig i från Malmömatchen och skulle studsa tillbaka mot Halmstad på Örjans vall under torsdagskvällen. Det blev tre fina poäng utan att imponera spelmässigt.



Precis innan matchstart ändrade DIF i startelvan, Jonas Olsson kom in istället för Niklas Gunnarsson. Men det visade sig vara ett fel beslut, redan i mitten av den första halvleken började Olsson att stretcha och i halvtid blev han utbytt och in kom Gunnarsson.



I den första halvleken kom inte Djurgården någonstans på planen, Halmstad låg bra i deras positioner och täckte ytorna. DIF hade stora bekymmer med att hitta spelvägar genom Halmstads försvar. Istället var det Halmstad som var det bättre laget och spelade bättre än DIF.



Det var för dålig rörelse framåt och för dålig kvalité på passningarna. Djurgården slog bort mycket passningar, det var framförallt offensiven som inte fungerade idag för DIF.



– Det finns inget riv i oss i dag. Vi måste etablera längre anfall. Variera oss. Komma in centralt. Ha bättre rörelse. Vara lite, lite aggressivare, sa Özcan till C More i paus.



Andra halvlek.

Djurgården skulle komma ut och spela betydligt bättre i den andra halvleken men riktigt så blev det inte. Istället skapade Halmstad betydligt fler chanser än de hade gjort i den första. Men antingen missade HBK-spelarna precis mål eller så var Isaksson i vägen, förövrigt en av få spelare i DIF som får godkänt efter prestationen mot HBK.



DIF fick inte ordning på något spel och man skapade knappt någonting. Enda gången det fanns lite spelalternativ var när bollen kom ut på högerkanten, Felix Beijmo var den enda utespelaren i Djurgårn som hade lite riv i sig under 90 minuter. Han löpte konstant upp och ner längs med sin kant och var hela tiden ett spelalternativ matchen igenom.



I mitten på andra halvlek fick Kerim en smäll efter en duell med en Halmstad spelare, ett par minuter senare byttes han ut och in kom Badji. När det bara var drygt tio minuter kvar av matchen hamnade just Badji i en situation med Halmstadsspelare och ramlar, Badji blev tilldömd straff och Magnus Eriksson klev fram och sköt in den i mål. 0–1 blev sedan matchresultatet.



Efter matchen pratade Eriksson med Cmore och han var mer nöjd med resultatet än med prestationen.

– Tre otroligt viktiga poäng. Vi gör en jättebra insats i måndags i Malmö och får noll poäng. Vår insats är långt ifrån godkänd men fotboll är så ibland, sa Eriksson till C More.

2017-04-27 21:40:00

