Kerim och Kim imponerade tillsammans

Ett fall framåt när Djurgården vann

Blåränderna slog gästande Tromsö på Danderyd Arena med 3-1 efter mål av Tino Kadewere, Haruna Garba och Othman El Kabir. Övergången till 4-4-2 samt tillskotten i anfallet gav frukt, och även om en del frågetecken finns kvar så fanns det en hel del positivt att ta med sig.

Börjar vi med det offensiva så var det idag en förbättring mot tidigare och skönt att två anfallare fick skriva in sig i målprotokollet. Tino Kadewere dansade sig igenom när han gjorde 1-0 och Haruna Garba fick också göra mål, med bud på mer. Haruna såg något opolerad ut, men visade prov på snabbhet, en extrem styrka och hunger. Känslan är att Djurgården kommer skriva kontrakt med honom inom de närmaste dagarna. I övrigt var anfallsspelet ett fall framåt. 4-4-2-uppställningen renderade i ett mer rörligt och dynamiskt spel där Kim och Kerim hittade ett otroligt bra sampsel centralt i offensiven och båda stod för en väldigt bra insats. Jag kan villigt erkänna att jag varit orolig över Kerims form och tyckt att "matchotränad"-argumentet som dragits från vissa håll och kanter haltar lite när han spelat de flesta matcherna och varit i full träning sedan i oktober. Men idag fick vi smakprov på den gamla Kerim i en mer balanserad roll och det bådar ju gott inför framtiden.Däremot såg försvarsspelet stundtals ut som en hönsgård. Efter ledningsmålet i den andra minuten tog Tromsö, med Morten Gamst Pedersen i spetsen, tag i matchen och hade det oroväckande enkelt att såga sig igenom Djurgårdens mittfält till den sista tredjedelen. DIF agerade panikslaget när bollen landade i det egna straffområde och till slut skulle kvitteringen komma i den 21:a minuten när Thomas Lehne Olsen helt ostört fick dunka dit kvitterigen på volley.Det dröjde dock bara några minuter innan Garba skulle få skjuta sig allt närmare ett kontrakt, när han slet sig loss från sin Tromsöback och skapade god tid för sig i straffområdet att rulla dit bollen. Målet gav Djurgården lite andrum och man höll ledningen in till pausvilan. Känslan var tudelad då anfallsspelet såg bättre ut med två anfallare i målprotokollet, samtidigt som det kollektiva försvarsspelet brast under stora delar.Den andra halvleken var helt klart en förbättring jämfört med den första. Djurgården etablerade mer spel på offensiv planhalva och skapade många målchanser, mycket tack vare Othman El Kabir, som från att ha varit en av de sämsta spelarna på planen i den fösta halvleken växlade upp till en av planens giganter i den andra. Han skulle även få bli målskytt i den 74:e minuten när han, regelrätt (?), drog ner en Tromsöspelare, drev in i straffområdet och avslutade aktionen med att påpassligt skjuta bollen i mål från snäv vinkel.Djurgården gjorde ett par byten under de sista 25 minutera som förändrade matchens rytm en aning och inte jättemånga målchanser skapades. Inhopparen Jesper Karlström kom runt på kanten och hittade så när Aliou Badji, som i sin debut och första match på konstgräs var nära att få en tå på bollen, men så mycket mer hände inte. DIF vann med 3-1 och trots att det fortfarande finns mycket att jobba på var detta ett fall framåt med drygt två veckor till den allsvenska premiären.- Intressant med två anfallare och 4-4-2. Känns att det är den uppställningen vi går in till säsongen med. Dessvärre blir en spelare som Magnus Eriksson hämmad av formationen. Jag vet inte om det är formen eller spelsystemet, men Magnus Eriksson kommer inte rätt in i matcherna. Kämpar och sliter (jaja), men har oerhört svårt att komma till de farliga målchanserna och har inte mäktat med ett enda mål under försäsongen. Och då ska han vara en av våra starkaste anfallskrafter!- Otroligt kul med Augustinsson som gjorde ett prickfritt inhopp och det börjar mer och mer kännas som en tidsfråga innan han petar Elliott Käck.- Högerbackspositionen är sanslöst svag och Kebbas insats idag var inte ett undantag. Pest eller kolera, Björkström eller Kebba, men jag tror att jag i dagsläget föredrar Björkström till den allsvenska starten, faktiskt.- Othman El Kabirs andra halvlek var väldigt bra! Blandar fortfarande mellan högt och lågt men ständigt ett hot när han utmanar. Kan bli bättre på att värdera situationerna när det är läge och inte men helt klart ett fall framåt från tidigare insatser.- Kul att Garba gjorde mål. Hans insats? Okej, har bud på fler mål men visar prov på kvaliteter. Behöver bevisa sig mer innan han känns pålitlig men känslan är att han han kommer skriva på.- Trots att Tromsö fick enkelt komma igenom Djurgårdens mittfält och hota mittbackarna visade Jacob Une Larsson prov på mycket bra mittbacksspel. Följsam och aggressiv. Lyfter backlinjen idag!- Fyra (!) innermittfätare gick före Kevin Walker idag. Har Özcan gjort valet att han inte kommer satsa på honom?Djurgården-Tromsö 3-1 (2-1)(4) 1-0 Tino Kadewere(21) 1-1 Thomas Lhene Olsen(24) 2-1 Haruna Garba(75) 3-1 Othman El KabirVarningar, DIF: Haruna Garba, Niklas Gunnarsson, Kim KällströmDomare: Jonas KarlssonDjurgårdens lag: Andreas Isaksson – Kebba Ceesay, Niklas Gunnarsson, Jacob Une Larsson, Elliot Käck – Magnus Eriksson, Kim Källström, Kerim Mrabti, Othman El Kabir – Tino Kadewere, Haruna GarbaErsättare: Vaiho (mv), Kone, Berntsen, Ceesay, Karlström, Sabovic, Walker, Jawo, Badji Besvikelsen efter cup-debaclet har lagt sig och nu har vi vänt blad. Efter en spelledig helg har förmodligen laget gjort detsamma. Det är drygt två veckor kvar till allsvenska premiären och för att förbereda sig återstår två träningsmatcher. I morgon när Tromsö står som motståndare kommer Özcan äntligen ha flera alternativ på anfallet till sitt förfogande och nu vill vi få indikationer på hur temperaturen är på såväl truppen som på det spelmässiga.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Forum1891 åkte till Kaknäs för att bekanta sig med Djurgårdens nyförvärv Aliou Badji.Turerna har varit många kring Engvall som varit "så gott som klar" sedan mitten av februari. Nu står det klart att anfallaren återkallas av engelsmännen då ytterligare en skada har uppstått.Blåränderna gick in i Svenska Cupens grupp 6 som storfavoriter till ett avancemang, men redan efter två omgångar stod det klart att Brommapojkarna eller Degerfors skulle göra upp om en plats i kvartsfinalerna. Nu ger Forum 1891:s Fabian Ahlstrand, Gustaf Franz, Mikael Udén Heyman och John Aveskär sin syn läget i DIF, där de försöker svara på några av de frågor som har diskuterats livligt i Djurgårdskretsar.Idag gjorde Gustav Engvall sitt första träningspass med Djurgården. På sidan av planen satt en annan anfallare, nämligen den 23-årige provspelaren Haruna Zambuk Garba och inspekterade sin potentiella framtida klubb. Forum1891 pratade med nigerianen efter träningen som fått en bra uppfattning av Djurgården efter den korta tiden han spenderat i huvudstaden. - Det är ett välkomnande och bra lag. Av träningen att döma så har laget en bra fysik och bra sammanhållning."Jag är övertygad om att missväxtåren är förbi", skriver Gustaf Franz i en krönika om att äntligen blicka framåt - på allvar.Forum 1891 var på plats under Gustav Engvalls första träning med Djurgården och fick en intervju med anfallaren som lånas in från Bristol City.