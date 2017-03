Exklusiv intervju med Besard Sabovic: "Jag behöver känna ett förtroende"

Forum 1891 träffade Besard Sabovic ute på Kaknäs för en längre intervju om hans självförtroende, förtroende och framtiden.

- Jag behöver känna ett förtroende, säger den unga mittfältaren.

Det är torsdag, solen ligger på och det är sju grader i luften. Jag har bestämt träff med Besard Sabovic klockan 12:30 ute på det pittoreska Kaknäs. Jag är där några minuter innan planerad tid. Laget är och tränar på Tele2 Arena och ska anlända vilken sekund som helst. Jag knackar på dörren för att kolla om någon är där och vet statusen på spelarna. Öppnar dörren gör ingen mindre än Kerim Mrabti, som med ett omplåstrat knä har avstått träningen av säkerhetsskäl.Det dröjer en kvart innan bilarna intar Kaknäs och sist av dem alla kommer Besard. Laget hade tränat lite längre än vad det egentligen var planerat vilket gjorde att intervjun blev en halvtimme försenad men jag tillåter Besard ta sin tid att duscha och äta innan det är dags att börja.- Kan jag äta innan?- Ja visst kan du det, jag har all tid i världen.Det hade jag egentligen inte, men Besard var snabb att duscha och äta och vi fick gott om tid innan det var dags för videogenomgång för spelarna.Djurgården har sällan kunnat stoltsera över egna talanger som avancerar från juniorleden ända upp till A-laget. Philip Hellquist är undantaget under senaste åren men spelet i A-laget lossnade aldrig och 2014 lämnade han klubben för att testa vingarna nere i Österrike. Däremot har Djurgården de senaste åren varit lyckosamma med att förädla talanger vars utveckling gått i stå i andra föreningar. Det tydligaste exemplet är Brommapojkarna där både Emil Bergström och Simon Tibbling anslöt ifrån. Utvecklingskurvan tog fart i Djurgården och efter flera år som tongivande spelare i klubben tog de båda steget ut i Europa.Nu är förhoppningen att Besard Sabovic, som anslöt från just BP för två år sedan, ska ta ytterliga kliv i sin utveckling den här säsongen och gå i samma fotspår som Simon Tibbling och Emil Bergström så småningom.- Jag hade det lite tufft i BP, av olika anledningar. Bland annat blev jag inte uppflyttad till A-laget och hade lite problem med tränare. Jag var lite i samma fas som när Tibbling anslöt till Djurgården. Han hade det lite tufft i BP, kom till Djurgården och då släppte allt. Det är klart att det är inspirerande att ha exempel som Tibbling och bara för att det inte går bra i en klubb beyder det inte att det inte ska gå i en annan.Besard fick precis den utvecklingen och start som han och klubben hade hoppats på.- Jag fick ett U21-kontrakt till en början, då var det upp till bevis och det gick verkligen jättebra för min del. Efter ett halvår blev jag uppflyttad till att träna med A-laget hela tiden och satt på bänken någon gång sen under vintern blev jag belönad ett A-lagskontrakt. Vi vann ju U21-guld och gick till final i U19. Utvecklingen i U19/U21 var verkligen super, vi hade ett väldigt bra lag och allt bara satt på plats.Väl i A-laget gick det fort för Besard. Han fick hoppa in mot Malmö och Östersund i allsvenskt sammanhang innan det var dags för hans första 90 minuter mot Göteborg. Skador gjorde att han fick chansen och Besard tackade för förtroendet med att göra mål och startade även derbyt mot AIK veckan därpå i maj förra året.- Jag tycker själv att jag hade bevisat att jag skulle få starta i Allsvenskan men att jag fick starta mot Göteborg var på grund av skador och då var det bara att kliva in och bevisa att jag förtjänade chansen. Jag tycker jag gjorde en bra match mot Göteborg och även en ganska bra match i derbyt mot AIK. Därefter gick det tungt, det blev ett tränarbyte och jag fick inte spela så mycket. Men jag kände mig i bra form, visade hur bra jag var på träningarna och under de U21-matcher som jag spelade. Det enda var bara att jag skulle få känna att jag hade det där förtroendet, som jag ännu inte känner att jag fått. Det är många i laget som har det förtroendet att, till exempel dom vågar och även om de misslyckas så känner de att de har tränarens fulla förtroende. De kan misslyckas utan att bli utbytta.Besard pratar mycket om förtroende. Något som fick mig att tänka på träningsmatchen mot Vålerengen när Besard var en av få ljusglimtar under den annars dåliga insatsen av laget. Sen kom det ett kontringsläge i början av den andra halvleken där Besard hade bollen, tappade den och en minut senare var han utbytt och efter det har Besard inte fått någon speltid alls.- Det är det jag känner. Det där med förtroendet. Jag tycker att i Portugal där jag fick starta kände jag förtroende, glänste inte på något vis, men tycker jag var en av de bättre. Sen kom vi hem, vi mötte Vålerengen och vi stod för en dålig första halvlek där jag ändå känner att jag spelade ganska bra. Sen börjar andra halvlek och i början av den var det ett kontringsläge där jag hade bollen och tappar den, blev lite sur på mig själv och sedan blir jag utbytt. Det jag säger är att man har mindre tålamod på oss yngre och gör vi misstag blir vi ofta utbytta till skillnad från de äldre.Vi återgår sedan tillbaka till matcherna han fick spela under våren 2016. Något som slog mig och säkerligen flera andra Djurgårdare var att Besard visade inga nerver utan direkt klev in och spelade med en härlig karaktär och sprudlande självförtroende, någonting man saknat bland yngre spelare i Djurgården genom åren.- Ja, så är det! Det är väldigt viktigt. Det finns faktiskt vissa i laget som stör sig lite på mitt självförtroende och de tycker att jag tar för mig lite för mycket ibland, men det är så det är. Till exempel så anser jag mig vara en väldigt bra frisparksskytt och om det är frispark i match och jag känner att de äldre har skjutit mycket och det har inte hänt något kliver jag gärna in där och säger att jag vill ta den nästa. Men återigen, det handlar om det där förtroendet och att bygga relationer med de äldre. Som vi tror på dem, ska de tro på oss.Och han fortsätter....- Jag snackar mycket med de yngre, som är lika unga som jag, att man måste våga ta för sig. Jag brukar säga så här: ”Om du gör fel och de andra skriker, säg inte förlåt”. Jag vet vad jag kan, om jag vet att jag kan slå en långboll men den gick inte fram, men jag vet att jag har det i mig, då kommer jag göra det igen. Mitt självförtroende bygger på mina höga tro om mig själv.Men efter matcherna mot AIK och Göteborg blev det inte så mycket mer. Tränarbytet Pelle Olsson mot Mark Dempsey blev bra för klubben, men för Besards del fick tränarbytet en sämre effekt.- Det är klart jag blev besviken när Pelle fick gå. Men klubben behövde en ändring då vi var på väg ner och jag hoppades naturligtvis att bytet skulle ge mig speltid, men det blev ju helt tvärtom. Jag tror jag fick spela minst av alla till och med men jag fick spela de två sista matcherna mot Häcken och Sundsvall. Mot Häcken blev det mest spring men mot Sundsvall gick det verkligen jättebra för min del.- Mark var väldigt impulsiv, det var några matcher jag inte var på bänken, sen nästa träning säger han att jag skulle starta nästa match, men så blev aldrig fallet och dessutom att jag skulle hoppa in i vissa matcher och så blev det inte heller. Det var en del tomma löften och det är klart att det var jobbigt men det som var skönt var att det gick väldigt bra i landslaget under den perioden och att det gick okej i U21-matcherna.Sabovic firar sitt första mål i Allsvenskan.- Nja, alltså glad vet jag inte. Det är klart det är bra med ändringar ibland. Jag tycker Mark var en väldigt bra tränare faktiskt. Vi tog ju väldigt mycket poäng med honom. Han kom ju med en uppgift och det var att hålla oss kvar i Allsvenskan, vilket han lyckades med.Drygt en månad efter Mark tackade nej till erbjudandet om en förlängning så blev Özcan Melkemichel den som fick förtroendet att leda Djurgården.- Jag gillar hans spelidé. Det ska gå snabbt, via marken och att vi alltid ska vara det bollförande laget. Min typ av fotboll kan man säga. Hitintills har det dock inte lossnat, vi har inte fått ut det vi vill.- Det är många faktorer. Självförtroende är en anledning och att vi inte har hittat kemin är en annan.- Absolut! Jag förstår dem till hundraprocent. Det är väldigt dåligt av oss. Vi fick tre hemmamatcher mot tre superettanlag i cupen och det ska vara tre segrar rakt av. Man kan skylla på spelarna, man kan skylla på tränarna, man kan egentligen skylla på allt men vi ska bara gå vidare, så är det.Ett av få glädjeämnen med försäsongen är att vår allas drömvärvning Kim Källström är tillbaka i den blårandiga tröjan, vilket innebär tuffare konkurrens för Besard som dock känner mest glädje över värvningen.- Det är mer glädje än inte glädje. Jag är väldigt glad att Kim är tillbaka. Jag kan lära mig hur mycket som helst av honom. Han är en jättestor fotbollsspelare och människa. Jag tänker snarare att jag ska ta platsen bredvid honom. Jag tror inte han kommer bli bänkad speciellt enkelt, haha. Det är bara kriga varje dag och bevisa att jag är värd en plats bredvid honom.- Jo men så är det ju. Till exempel i Portugal när jag spelade i ”samma roll” och skulle gå ner och hämta boll i backlinjen skrek Özcan på mig att jag istället skulle ligga högre upp. Det är ju skillnad dock om Kim går ner, han får andra instruktioner. Det är så klart det blir lite annorlunda. Vi får anpassa oss mer till hans kvaliteter.- Exakt! Ett exempel är A-landslaget med Zlatan. Absolut finns det en risk. Det är nog lite det vi borde vara rädda för att vi lämnar för mycket ansvar till honom och så får det inte bli. Vi spelar elitfotboll och är lite för bra för att det ska bli så tycker jag.- Både Kevin och Karlström är jätteerfarna. Vi brukar skämta om det att Karlström trots sin ålder har 100 matcher i Allsvenskan.- Jag har väldigt höga mål och drömmar med min fotboll. Jag vill spela alla matcher i år och att Djurgården ska vinna SM-guld, i alla fall topp 3. Sen hoppas jag att vi ska hitta ett bra spel och att jag blir såld utomlands inom snar framtid.- Varför inte!Efter att Kim Källström kom och blivit tillgänglig för spel i Djurgården har det inte blivit en enda minuts speltid för Besard på två matcher. Och senast mot BP fick både Kevin Walker och Jesper Karlström chansen före Besard.- Vi som inte spelade mot Degerfors i den första cupmatchen spelade dagen efter mot Syrianska i en träningsmatch. Det gick helt okej och om jag bara skulle göra en bra träningsvecka inför BP-matchen, vilket jag gjorde, var jag hoppfull till att kanske starta den matchen. Men jag fick inte ens speltid i den matchen och då känns det bara jobbigare och jobbigare. Jag kan inte säga att det är en lättnad att inte spela när det går dåligt, man vill ju vara med och påverka spelet och göra skillnad, bli en hjälte så man får fler ögon på sig. Sen att jag inte fick spela mot BP, min gamla klubb, är så klart än mer jobbigt.- Jättestor press! Jag har väldigt höga förväntningar på mig själv och även fast jag skulle kliva in i startelvan som den yngsta spelaren så vill jag ändå vara bäst. Jag vill alltid vara synlig och att folket efter matcherna ska tänka och snacka om mig.- Jag sa innan det här året att det kommer bli ett riktigt bra år, och det står jag fast vid. Kerim Mrabti är tillbaka. Han har gjort bra matcher men jag vet att han kan mycket bättre. Othman El Kabir är ruskigt bra, Aliou Badji tror jag kan komma in och göra ett mycket bra år, Kim som vi var inne på tidigare och Magnus Eriksson. Alla har väldigt bra individuella kvaliteter, det handlar bara om att vi kokar ihop det till ett lag.- Den är sjukt stor! Jag känner att jag varit nära för länge för jag kom ändå upp till A-laget för snart två år sedan och nu känner jag att jag måste ta nästa kliv. Jag känner absolut inte att jag är ung, förra året var jag 18 och det var första steget. Jag fick några matcher i Allsvenskan och då kände jag att jag klarade av det vilket betyder att jag inte bara ska klara av det i år, utan även göra det väldigt bra.- Nej ingen stress och ingen oro. I hans fall handlade det om förtroendet som jag pratade om innan. Han gjorde en bra match, fick nytt förtroende, gjorde mål och sedan rullade allting på. Får man förtroende från sin tränare och är en bra spelare så kommer det gå bra.- Absolut! I Allsvenskan är det inte jättemånga i min ålder som kommer fram, vilket handlar i mångt och mycket om bristande förtroendet för de yngre. Min relation med Özcan har varit lite upp och ner. Jag känner att om vi hittar en bra relation så kan det bli riktigt bra.- Nej, vi har inte gått emot varandra, han är min tränare och jag måste så klart lyssna på honom. Men det är klart, jag vill spela varje minut och det är speltiden jag är ute efter. I den fasen i min karriär som jag är just nu så är det A och O för att få spela i allsvenskan och inte bara U21.- Så är det! Om jag inte får spela här och om han känner att jag inte klarar konkurrenssituationen så är det ett alternativ.- Jag är bäst, säger Besard med ett självsäkert leende.- Jag har ganska långt till Tele 2, jag bor ute i Hässelby. Jag brukar tycka om att åka dit själv, sätta på jättehög musik och tagga till.- Just nu skulle jag välja Herenveen faktiskt.- Jag tar det mest lugnt, hänger med kompisar och spelar mycket kort här efter träningarna.- Jag kollar väldigt mycket fotboll. Jag håller på Milan och försöker kolla på de matcherna jag kan.- Milan är min favoritklubb men drömmen är att spela i Real Madrid.- Kaka, Modric och Veratti.- Så är det ju. Jag är till exempel mer imponerad av Luka Modric spel än när Cristiano Ronaldo gör två mål.- Haha, vi vann idag på träningen och de skönaste att slå är de gnälliga spelarna. ”Mange” (Magnus Eriksson) är väldigt skön att slå, ”Karlis” (Jesper Karlström) är lite grinig och även Jacob Une Larsson.Vi tackar Besard för intervjun och önskar honom all lycka den kommande säsongen och framtiden.