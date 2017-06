Exklusiv intervju med Felix Beijmo

Forum 1891 tog ett långt snack med Felix Beijmo om säsongsinledningen, derbyt på söndag, kost och återhämtning och vad han ställde för ultimatum till Bosse innan han skrev på kontraktet.

- Jag kan ju säga det att det första jag sa till Bosse när han ville värva mig var att "ni måste värva två-tre nya högkvalitativa spelare och gå för toppen", säger 19-åringen.

Felix Beijmo har varit en av Djurgårdens stora utropstecken under inledningen av säsongen och fyllt det tomrum som varit på högerbacksplatsen i två senaste åren. Han har startat varje match, varit tongivande och senast mot AFC var han planens bästa spelare.

- För min egen del har det varit en ganska bra vårsäsong. Med tanke på att jag spelade division 1 förra året måste jag säga att det varit ett steg upp tempomässigt, även fast jag visste att jag var redo för detta. Jag tycker att jag gjort det bra i nästan alla matcher, jag har cementerat en startplats i ett bra allsvenskt lag och det får man ändå vara nöjd med. Sen gjorde jag mtt första poäng i lördags, det hade kanske kunnat vara några fler men det kommer, säger Beijmo.



Men trots Beijmos framfart har det mesta kretsat kring Andreas Isakssons, Kim Källströms och Jonas Olssons inflytande naturligtvis. Tre spelare som bidragit på plan såväl som utanför.

- De betyder väldigt mycket! På planen kanske man inte ser jättemycket utöver deras kvaliteter, man ser kanske inte hur mycket de betyder för oss andra spelare. Det måste jag verkligen säga att utanför planen har alla tre betytt väldigt mycket, inte minst för mig personligen. Till exempel efter derbyförlusten mot AIK sa Kim till oss alla att han sköter snacket med media och han tar kontroll över situationerna. Samma sak gällde vid den inställda matchen mellan IFK Göteborg och AIK. Då var media intresserade och hörde av sig till oss och Kim klev då längst fram i ledet och ansvarade för ett uttalande för hela truppen och sa till oss att ta det lugnt bara och inte prata. De tar ansvar vilket betyder mycket för oss andra och vi kan enbart fokusera på att utvecklas som fotbollsspelare och vinna matcher. Det är jävligt skönt att ha sådana spelare i truppen.



"Äter bara knäckebröd"



Djurgårdens vårsäsong har i mångt och mycket varit bra. Utöver plumpen i premiären mot Sirius och förlusten i derbyt har Djurgården hållit en jämn nivå som hittintills resulterat i en tredjeplats. På söndag avslutar DIF vårsäsongen med ett mycket viktigt derby mot Hammarby.

- Det är skönt att det kommer en ny derbymatch så här tätt inpå förra derbyt mot AIK. Det är klart att det var tufft att förlora mot gnaget men jag tycker att det var mycket som vi gjorde väldigt bra i den matchen. Istället för att älta förlusten försökte vi fokusera och bygga vidare på det vi gjorde bra. Vi fick en bra match mot AFC och nu har vi chans att ta revansch på oss själva i derbyt mot Hammarby.



AIK var ditt första derby. Var det svårt att hitta den rätta anspänningen inför?

- Det är klart det är en extra anspänning, man är mer laddad än inför de så kallade vanliga matcherna. Däremot håller man det på en bra nivå, man försöker tänka att det är en fotbollsmatch och hur många matcher har man inte spelat under sina dagar? Men om jag var nervös? Nej, det skulle jag inte säga. Den enda matchen jag känt mig nervös inför var premiärmatchen mot Sirius. Efter det har jag kommit in i det bra, jag vet vad jag är bra på.



Vad skiljer derbyt från en så kallad vanlig match?

- På planen skiljer det inte så mycket, det är tre poäng som gäller, det mesta ligger runt omkring dagarna innan. Man laddar upp lite mer speciellt, supportrarna är taggade och media är på plats. Det blir ju annorlunda, det är mer tryck, men det är bara kul med mer uppståndelse.



Ladda upp mer speciellt sa du. I en intervju till DIFTV berättade du att du är noggrann med din kosthållning. Kan du berätta mer?

- Jag är väldigt strikt med vad jag äter. Jag äter inget mjukt bröd, utan bara knäckebröd. Det är bara onödigt för mig att få i en massa mjukt bröd i magen. Jag får i mig det jag behöver med knäckebröd. Sen så äter jag alltid fisk matchdag. Det är lättast för kroppen och magen att smälta. Jag äter antingen lax eller fiskbullar timmarna innan match och kombinerar det alltid med ris. Däremot äter jag pasta dagen innan match.



Och vad jag har förstått är du något av en träningsnarkoman och väldigt noggrann med din återhämtning?

- Jag kör stenhårt och startar faktiskt försäsongen innan lagen börjar så jag blir väldigt stark och skaffar mig en bra grund. När säsongen senare är igång försöker jag bara bibehålla fysiken som jag byggt upp. Det gäller att hålla sig i form med tanke på att jag löper väldigt mycket och har en spelstil som bygger mycket på fysiken.

- Nu när det varit ett ganska hektiskt spelschema under våren så har jag nästan strypt all extraträning och istället bara fokuserat på att hålla mig fräsch för att prestera när det gäller. Men under försäsongen, innan jag kom till Djurgår´n, körde jag extra individuellt med egna fystränare och extra löpträning för att få ett bra steg och kondition.



Vad har du för knep för att maximera din återhämntning?

- Haha, ska jag vara ärlig så tar jag till mig alla knep jag får. Men framförallt använder jag mig av mina återhämntningsbyxor. Det var via Ludwig Augustinsson (FC Köpenhamn, Jonathan Augustinssons bror) som jag fick tipset av. Han spelade 60 matcher under en säsong och sa att det var mycket tack vare återhämtningsbyxorna som han orkade.



Hur ofta använder du byxorna?

- Jag kör med de fyra-fem gånger i veckan i 30 minuter när jag sitter framför TV:n. Det är lufttryck och lite som massage och gör lite ont men det är bra! Men jag lämnar inget åt slumpen så utöver det kör jag isbad också. Har jag match på lördag och känner mig lite seg i benen så sitter jag tjugo minuter i isbad och sedan tar jag på mig återhämtningsbyxorna. Det här är mitt jobb, jag vill prestera vecka ut och vecka in och då får man lägga ner den tid som krävs. Isbad och återhämtningsbyxorna fyller ungefär samma funktion men jag ser inga problem med att kombinera.



Vi pratar vidare och kommer åter till derbyt på söndag. Förutsättningarna är att Hammarby kommer till matchen med ett decimerat lag, framförallt på grund av skador och bland annat storstjärnan Jiloan Hamad riskerar att missa matchen. Enda frågetecknet i Djurgår´n är Jonas Olsson som återigen fick bekänna konstgräsets färg mot AFC och utgick minuten innan halvtid. Vinner Djurgården derbyt tar man inte bara död på en lång och dyster derbysvit, utan skaffar sig grymma förutsättningar inför hösten.

- Tar vi tre poäng på söndag så är vi med där uppe när vi går på uppehåll. Sen har vi ju ett, på pappret, lättare spelschema under sommaren. Därför känns det extremt viktigt att vi vinner och skapar oss själva bra förutsättningar.

- Djurgården har haft några tunga år. Nu känns det som vi fått den start som krävs för att vara med i toppen och vi har en trupp som behövs för att vara med och tampas om topplaceringar. Jag valde inte klubb enbart utifrån vad klubbens ambitioner är men jag är en spelare som vill vara i ett topplag. Jag kan ju säga det att det första jag sa till Bosse när han ville värva mig var att "ni måste värva två-tre nya högkvalitativa spelare och gå för toppen". Bosse svarade: "Felix, nu satsar vi!" Klubben har lagt ner pengar för att satsa och gjort lite extra uppoffringar för att nå tillbaka till dit man vill vara och tidigare har varit.



Vad kan vi förvänta oss för matchbild?

- Jag har sett de spelat en del och såg de senast mot Jönköping. Förra året var jag inte alls imponerad av dem men Michelsen verkar ha fått ihop det bra och de har ju gjort hyfsat bra resultat. Sedan har de ju inte spelat den bästa fotbollen men på något sätt lyckas de alltid göra mål och komma till lägen. Ni kan nog dock förvänta er att vi blir det bollförande laget och att de kommer slå mycket långa bollar på Paulsen och försöka hitta ett djupledsspel och satsa på kontringar.

- Spelet i derbyna har ju ändrats senaste åren och det har ju med konstgräset att göra. Nu senast mot AIK var det en fotbollsmässig match snarare än en klassisk derbymatch med mycket kamp som det var förr i tiden. Dessutom spelar vi en snabbare fotboll som bidrar också till att det blir mindre närkampsspel.



I vissa matcher har ni haft svårt att komma till farliga lägen mot lag som backar hem och ligger lågt, som senaste derbyt till exempel. Känslan är ju också att Bajen kommer köra på samma taktik.

- Det kan jag hålla med om! Vi tränade mer på det efter derbyt då vi visste att AFC skulle satsa på kontringar och vi gjorde ändå fyra mål, om än mot ett sämre lag. Nu har vi en vecka som vi kan träna ytterligare på det inför Hammarby-matchen. Det gäller att få mycket rörelse och hitta kombinationer och utnyttja det vi är bra på och det är att spela en snabb fotboll.



Södra kortsidan är helt slutsåld inför derbyt på söndag och under säsongsinledningen har det varit ett väldigt bra drag kring Djurgår´n, med en väldigt bra uppslutning och stämning kring matcherna, något som varit en omställning för Felix från tiden i Brommapojkarna.

- Våra supportrar har varit helt fantastiska. Jag visste att Djurgården hade extremt bra supportrar när jag kom hit men jag har ändå blivit positivt överraskad över hur bra de har varit. Personligen har jag fått mycket beröm av supportrarna och de är alltid på plats, hemma som borta. Det blir ju så också med värvningarna som Kim och Olsson, de bidrar till extra drag, media hakar på och det blir roligare att gå på matcherna.



Din spelstil har fångat många och du har blivit lite av en publikfavorit, inte minst på sociala medier där du får mycket positiv kritik efter matcherna. Hur mycket läser du recensioner från matcherna och om dig själv och hur mycket påverkas du?

- Jag läser inte jättemycket. Jag känner ganska bra själv när jag gjort en bra match. Sedan är det ju samtidigt svårt att helt ignorera, man är ju aktiv på sociala medier och då märker man ju när folk skriver om en. Om jag läser och ser att någon gett mycket beröm blir jag glad och positiv så klart, det bygger på ens självförtroende. Om jag ser kritik blir jag, inte irriterad, men tänker ”vilken idiot” om man får uttrycka sig så. Men även om jag gjort en dålig match så tänker jag bara ”vem fan är han/hon" liksom. Jag är dock ganska bra på att skala bort sånt och jag tänker att det kommer alltid finnas kritiker och då gäller det bara ignorera det och fokusera på det väsentliga.



Du och Mange verkar komplettera varandra bra, vad tycker du själv?

- Det känns jättebra men Mange. Senaste matchen kändes det väldigt bra och vi blir en bra kombination med hans vänsterfot som han gärna kliver in i banan med och det öppnar upp för mig att fylla på bakom.



I en intervju med Magnus Eriksson i Sportexpressen för någon månad sedan framkom det att han har varit initiativtagare till "skjortfredag" som innebär att alla spelare i laget ska bära skjorta på fredagar. En regel som Felix inte gillar.

- Ja, man måste ha skjorta på fredagar, annars blir det böter. Har ingen aning vem som infört det men jag gillar det inte. Jag bär inte skjorta särskilt ofta men fick pallra mig iväg och köpa två stycken för det här. Sedan jag kom för två månader sedan har jag kört med samma skjorta varje vecka.



Några som åkt på böter?

- Ja, det är en del. Joseph Ceesay gjorde en fuling och hängde upp en skjorta i omklädningsrummet men kom till träningen i vanlig outfit. Men när de gick runt och kollade så hängde skjortan där, avslutar Beijmo med ett skratt.



Vi tackar Beijmo för pratstunden och önskar honom och laget all lycka till på söndag!



OBS! Intervjun skedde innan uttagningen till U19-landslaget.





















