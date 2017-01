Exklusiv intervju med Kerim Mrabti

Forum1891 fick en pratstund med Kerim Mrabti i samband med det första träningspasset 2017 inne i Vinnarhallen på Bosön. Kerim berättar om hur korsbandsskadan gjort honom starkare, sina tankar om 2017 och hur mycket supportrarna betyder för honom.

- Jag älskar att spela under stor press säger den comebackande 22-åringen till Forum1891.

Djurgården har precis avslutat det första träningspasset för säsongen. Ett hundratal supportrar hade trotsat den bitande kylan och det hala väglaget för att ta sig in till värmen på Bosön och ge sitt stöd till laget. Det var matchspel under hela träningen och det syntes tydligt på spelarna att det råder lika stor abstinens från dem och tränarna som oss supportrar.När Bosse Andersson beskrev Kerim som en drömvärvning när han kom från Sirius 2015 var det många som höjde på ögonbrynen. För de flesta var han okänd men han blev snabbt ett namn i fotbollssverige. Seniorkarriären började i Enköping i division 2 och han har sedan dess gått igenom seriesystemet. Under resans gång har målet alltid varit hans barndomsdröm: att få spela i Djurgården. Efter första succéåret 2015 prisades Kerim med det mest hedersamma Djurgårdspriset för en spelare: ”Årets Järnkamin” och på fotbollsgalan prisades han som ”Årets nykomling”. Kerims framgångar gick ingen obemärkt förbi men under januariturnén ifjol sattes framfarten stopp när han drabbades av en korsbandsskada. Nu är han tillbaka i full träning och ser fram emot 2017.- Jag har spenderat semestern i Thailand. Det har varit skönt att koppla bort fotbollen helt och hållet, det var bara egentligen under ”Boxing day” som jag längtade litegrann till fotbollen. Det svenska vädret gör det inte heller så lockande att snöra på sig fotbollsskorna även fast vi har tillgång till Bosön som idag. Men jag är bra att koppla bort fotbollen och det tror jag man behöver göra också så man kommer ur fotbollsbubblan.- Att kunna bygga upp sig och förbereda sig till säsongen. Det är inte det allra roligaste för en fotbollsspelare att göra men för mig som tillbringat ett år som skadad kunnat bygga upp mig så känns det skönt att jag är i väldigt bra form. Sen är det väldigt kul med de första träningsmatcherna. Det är imorgon ett år sedan jag slet av korsbandet så det är något jag verkligen sett fram emot att spela matcher. Trots att det är väldigt skönt att vara tillbaka och att kunna träna för fullt så är det ju matcherna man ser mest fram emot.- Jag har tränat väldigt hårt, faktiskt mer än de andra i laget och att stå ut med att gå till gymmet i sex månader varje dag bara för fotbollens skull har gjort mig mentalt mycket starkare. Jag har dock inte bara tränat för min rehab utan även haft utrymme att träna upp andra muskelgrupper som jag behövt bygga upp. Sen så har jag pratat med väldigt mycket folk och fått en otrolig uppbackning. Men jag skulle framförallt säga den mentala delen.- Allt ifrån övningar man fått till egna övningar som man försöker utveckla och sen när man kommer in på fotbollsplanen jobba med snabba fötter, överflyttningar, touch och riktningsförändringar.Kerims explosivitet och våghalsighet på planen gjorde honom till en snabb publikfavorit bland Djurgårdarna men trots en korsbandsskada känner han ingen rädsla att kliva in i dueller och ta smällar.- Faktiskt ingen rädsla trots min skada. Det är någonting jag har tränat väldigt mycket på att inte vara rädd på planen. Rädslan kanske finns där någonstans längst in i hjärnan men ju mer man kommer in i dueller, ju fler smällar man får och känner att man klarar av det så blir det inga problem. Nu är man dessutom så bra tränad och ifall jag hade varit rädd hade det inte varit någon idé för mig att spela fotboll.- Det kan nog bli lite annorlunda. Under 2015 spelade jag på väldigt många olika positioner, nu blir det nog förhoppningsvis en och samma position vilket kommer tydligare bevisa vem jag är som spelare. Jag ser mig som tia, vilket är där jag vill spela för det är där jag kan bryta mönstret genom att löpa mig igenom med min löpkapacitet och fina teknik.När Mrabti gästade 08 fotboll berättade han att under sitt första derby i DIF-tröjan mot Hammarby , förlust 1-2, fick han spela på fyra olika positioner vilket naturligtvis inte var något Kerim tyckte var bra men det har sina fördelar också.- Klart att flyttas runt på fyra olika positioner i en match inte är optimalt, men samtidigt spelar man ju för lagets bästa. Just i den matchen funkade det inte för att vi förlorade men tar vi AIK-matchen en månad senare som exempel fick jag inte mycket att stämma under den första halvleken som anfallare, vi låg under med 0-2 och i den andra halvleken klev jag ut på vänsterkanten och då fullkomligt exploderade jag och gjorde två mål som räddade en poäng till laget. Ibland handlar det bara om att man inte hittar in i matchen och då är det bra att jag är så flexibel och behärskar flera positioner.Kerim efter ett av sina mål mot AIK under 2015Özcan Melkemichel gjorde sitt första träningspass idag och Kerim tror att Özcan är rätt man på tränarposten.- Jag träffade honom när han presenterades och några dagar senare i samband med basketderbyt mot AIK fick jag lära känna honom lite mer som person. Jag tycker han är en härlig person med tydliga ambitioner. Han vill att vi ska brösta upp oss, få fram individuella kvaliteter och även det taktiska där vi förra året gjorde många mål men dessvärre släppte in för många.- Vi har väldigt många individuellt skickliga spelare som jag tror han kommer kunna få igång på rätt sätt. Med Mark och Pelle slog vi mycket långt på våra anfallare, vilket blev mer ett duellspel än det tekniska men nu tror jag att vi kommer få friare roller på planen.Det låter som att det kommer passa dig utmärkt.- Jo exakt, det är så jag känner. Jag hade en liten sådan roll under Pelle men nu tror jag att det blir fler som kommer ta för sig och visa sig mer från sin bästa sida.- Det håller jag helt med om. Bara auran när man kliver in i gruppen och när man träffar Özcan så känns det direkt att det här är något riktigt intressant på gång. Vi har ett väldigt bra lag nu och det senaste året har det varit spelare in och ut, likaså tränare så det blir någon form av en nystart och med Özcans tidigare satsningar så kommer det här bli väldigt bra.- Svårt att säga just nu. Jag trivs väldigt bra i klubben och jag kände att jag inte var klar med DIF efter 2015, trots ett bra år, kände att jag ville göra ett bra 2016 för att sedan kunna gå vidare. Nu blev det förstört på grund av skada, så vi får se var 2017 leder. Jag har ett väldigt intressant år med U21- EM också. För mig är huvudfokus att klubben ska göra en väldigt bra säsong. Vi har revansch att utkräva med cupen där vi misslyckats två år i rad och i Allsvenskan ska vi höja oss med några tabellplaceringar och spela en fotboll som både vi och supportrarna kan stoltsera med.- Svårt att svara på. Mer att klubben ska få minst tio poäng fler än ifjol men ska jag säga rent individuellt så vill jag göra fler poäng, så säg tio mål och tio assist, det är ett högt krav men det hoppas jag på.Tio mål och tio assist är något som säkerligen skulle locka flera klubbar för Kerims signatur och på frågan var han vill spela i framtiden är svaret glasklart likaså anledningen.- Kina är inget som lockar, säger Kerim med ett leende!- Haha, inte än i alla fall, faktisk helt sjukt vilka pengar det har blivit. Men jag vill till en liga med bra supportrar och då ligger Tyskland i framkant.- Det var en dröm när man var mindre. Jag hade en plan att gå dit när jag var liten och via Holland ta nästa steg till de större ligorna. Man har sett svenska spelare på senare tid som gått till Italien och Tyskland, Emil Forsberg är det bästa exemplet, som gjorde ett väldigt bra val att gå till Tyskland och det skulle jag också kunna tänka mig. Tyskland är en liga som är intressant med bra supportrar.- Ja men så är det ju. Djurgår´n är den största klubben jag spelat för och med de supportrarna vi har så är det en bra uppvärmning till de större ligorna, inte för att DIF:s supportrar är sämre än i Tyskland eller något annat lag men man känner verkligen hur stort det är att spela framför så grymma supportrar som vi har. Man har ju varit och kollat på Liverpool och Manchester United och ska man vara ärlig så är det ju ingen superstämning precis. Tänk tanken att sätta in 75 000 Djurgårdare inne på Old Trafford så hade vi vunnit bara på det.- Nej absolut inte. Jag känner själv att man tar de stegen man tar. Jag fyller 23 i år och skadan jag fick känner jag har förlängt min karriär ett år snarare än gjort karriären ett år kortare.- Jag måste säga AIK-derbyt när jag fick göra mina första mål för klubben. Jag har fortfarande en blackout efter 2-2-målet, men när man ser videorna i efterhand så fattar man vilken känsla det var.Målen mot AIK och Kerims säsong överlag lade grund för priset ”Årets Järnkamin” och på fotbollsgalan prisade han som ”Årets nykomling” i fotbollssverige.- Det är inte superviktigt för mig att vinna individuella priser som ”Årets Järnkamin” till exempel, det ger snarare en boost och väldigt hedersamt att det bekräftas att mina insatser på och utanför planen uppmärksammas av supportrarna.- Jag sätter ingen press på mig själv men älskar att leva under press och att människor utifrån ställer krav.- Det gör jag på tio mål.- Haha, ett före Olunga som gör nio mål. Besard Sabovic och Jesper Karlström.- Under alla år jag har spelat så har jag alltid ogillat att möta Gefle på Strömvallen. De har alltid varit taktiska och disciplinerade. Jag har alltid varit en spelare som älskat att spela under tryck från supportrar så jag måste säga Gefle. Annars är Östersund jobbiga för deras fina fotboll trots att jag inte mött dem och självklart Malmö för att de är bra.- De största matcherna med publiktryck det vill säga derbyna mot AIK. Bajen värderar jag inte lika högt. Haris Radetinac . Får träna mot honom väldigt ofta och jag ska vara glad att jag får spela med honom under matcherna i Allsvenskan.- Jag tycket att det är kul, det är ett lag som hör hemma i Allsvenskan. Stor stad och det var bara en fråga om när de skulle upp i Allsvenskan och jag tror de kommer klara sig bra.