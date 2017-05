Exklusiv intervju med Özcan Melkemichel: ”Bara perfekt om folk tror att det är en slump”

Forum 1891 har träffat Özcan Melkemichel ute på Kaknäs för en längre intervju om säsongsinledning, spelet, truppen och framtiden.

- Veckan som kommer kan bli avgörande för säsongens utveckling, säger Melkemichel.

Efter många sena nyförvärv intill seriestarten av allsvenskan fick Djurgården en mardrömsstart när man föll hemma mot Sirius med 0-2. Men efter den matchen har Djurgården höjt sig, stått för flera bra prestationer och med formtoppade spelare som tungan på vågen placerar man sig för tillfället på en andraplats sex poäng bakom MFF, i en oerhört jämn allsvensk tabell.



- Prestationsmässigt tycker jag att vi har blivit bättre och bättre. Poängmässigt tycker jag att vi borde ha haft ett par poäng till utefter vad vi har presterat. Men med tanke på att vi fick in många nya spelare ganska tätt inpå seriestarten så tycker jag ändå att det är godkänt, säger Melkemichel.



När vi pratade inför premiären sa du att ni inte riktigt var där du ville att ni skulle vara och du nämnde att med tanke på att nya spelare tillkom ganska sent i truppen så skulle det ta tid innan spelet satte sig. Hur långt tycker du att ni har kommit så här sju matcher in på säsongen?

- Mycket bättre! Fortfarande finns det saker som vi definitivt kan bli bättre på och det ser jag bara som en investering för framtiden. Det vore konstigt om allt var på plats och perfekt så här sju omgångar in på säsongen.



De finns fortfarande de som tycker att spelet förlitar sig på individerna, att spelet saknar tydliga riktlinjer. Köper du det resonemanget?

- Absolut inte. De som säger så kan ingenting om fotboll, tycker jag. Riktlinjer är något man börjar jobba med tidigt och när du får spelare som går in i startelvan så sent som vi fick så tar det tid att få allt att stämma. Men att spelet förlitar sig på individerna, visst vi har väldigt skickliga spelare, det ingår i spelet men tittar du på försvarsspelet, hur vi jobbar och hur vi agerar så stämmer inte det resonemanget. Vi har hållit i nollan i tre av sju matcher och hur många gånger gjorde höll Djurgården det förra säsongen? Tre, max fyra? Så nog fan finns det andra saker än att det hänger på individerna, säger Özcan med bestämdhet.

- Offensivt anfaller vi på ett sätt som Djurgår´n aldrig gjort tidigare. Vi har en bra variation i vårt anfallsspel och jag är ingen tränare som de så kallade fotbollsexperterna tror att ”det ska vara si, det ska vara så”, utan jag vill ha en fotboll som ingen kan scouta. Jag vill att vi spelar ett anfallsspel där vi är svåra att hantera, där vi ska ha många anfallssätt och vapen. Då kan det lätt se ut så, i en icke kunnig fotbollsexperts ögon, att det mesta händer av en slump, men det är ingen slump. Det finns ytor vi vill komma i, vad vi vill göra i den ytan och vad vi vill göra på kanterna. Det viktiga är att vi vet, sen är det bara perfekt om folk tror att allt är en slump.



Hur ser du annars på spelarna som just nu är formtoppade. Jag tänker på Magnus Eriksson, Kerim Mrabti och inte minst Gustav Engvall. Är du förvånad?

- Nej inte alls faktiskt. Det sa jag tidigt, att jag inte var orolig, för jag visste att det skulle komma. Jag ser ju dem på varje träning och allting handlar om att lära känna varandra och i början var det inte så. Nu har vi lagt mycket tid och kraft på anfallsspelet, vilket har resulterat i att spelarna vet hur de ska löpa, hur de ska hantera olika situationer, hur man ska utnyttja varandras kvaliteter och det gör vi väldigt bra. Vi har lärt känna varandra bättre och vi har jobbat mycket med anfallsspelet. Som jag ser det handlar det om hårt arbete i kombination med spelarnas individuella skickligheter.



Gustav Engvall har fått en flygande start på sin Djurgårdssejour med fem mål som gör att han delar den allsvenska skytteligan med Magnus Eriksson. I senaste matchen mot Örebro blev det "proppen ur" när han slog till med ett hat-trick. Men som smolk i glädjebägaren gäller lånet bara fram till den 16:e juli och om inte Bosse Andersson trollar med korten igen kommer Ölandssonen flytta tillbaka till England och till sitt Bristol. Özcan menar att om nu Engvall försvinner behöver han ersättas av en spelare som i dagsläget inte finns i truppen.



- Gustav har gjort det jättebra och det är så kul att han kom hit och började prestera och producera direkt, det är vi väldigt stolta över. Sen är det klart att vi vet om förutsättningarna att han är på ett lån i första hand fram till den 16:e juli men att förutsättningarna kan förändras efter det. Jag är tacksam över att han är här, att vi har fått jobba med honom och det han har gjort för klubben och fram till det hoppas jag att han fortsätter producera. Sen är det klart att vi vill ha kvar honom, det vore det ultimata, men är han inte kvar får vi jobba vidare.



Måste ni leta efter ersättare utifrån eller finns ersättarna i truppen?

- Vi har några som på sikt kan bli ersättare, men som kanske inte är där idag. Om du frågar mig så anser jag att vi behöver hitta förstärkningar utifrån. Någon som liknar honom i spelstilen, för det har vi inte just nu i truppen.



En spelare du kanske tänker ska ersätta på sikt är Aliou Badji, som sett intressant ut i de U21-matcher och de få minuter han gjort för A-laget. Det är många som undrar varför han inte fått mer speltid?

- U21, det är en sak. Det är ungefär som att säga att ”gå och kolla på en division 2-match”. Det går inte att värdesätta på det sättet, jag ser honom varje dag på träning och vet att han har potential att bli en bra fotbollsspelare, dock inte där än. Men han är i alla fall en bra investering för framtiden.



Är det mer det taktiska, i presspel t ex där du tycker att han brister?

- Ja, det är mer sådana grejer. Rent offensivt skulle han kunna gå in och han har det individuellt men jag behöver sätta in honom i ett perspektiv: hur vi ska agera i 90 minuter, att det finns förståelse och samarbete. Det kommer att ta lite tid, men han blir bättre och bättre och på sikt kommer han vara en tillgång.



Vad har Tino för roll, sedan han kom har han i stort sett spelat på alla positioner förutom i backlinjen?

- Jag vet inte vad han har gjort tidigare men för mig är han en forward alternativt en ytter, det är på de positionerna som jag ser honom.



Annars så gör Haris Radetinac stora framsteg och matchas nu i U21. När tror du han är redo för Allsvenskan?

- Jag tycker inte vi ska stressa med Haris. Nu börjar han gå in i full träning, det har han inte varit så länge och nu har han börjat spela matcher med U21. Men som sa jag sa, det är en jävla stor skillnad på nivån och vi ska inte ha bråttom. Jag räknar kanske med något inhopp innan uppehållet. Sen kanske det går fortare, vi får se.



"Har vi en bra vecka här med lite vinster så ger det oss rå i ryggen att vara med hela vägen"

För Djurgårdens del väntar en ny tuff vecka med tre matcher på sju dagar med matcher mot Göteborg, Jönköping och AIK, vilket blir Özcans första derby som huvudtränare för Djurgården. Och enligt Özcan kan resultaten i den veckan ha stor betydelse för utvecklingen av säsongen.



- Det är en mycket viktig vecka! Det gäller för alla lagen, alla har samma förutsättningar. Vi har tuffa matcher men samtidigt väldigt inspirerande matcher. Jag känner så här: vi har inga specifika mål som vi ska förhålla oss till utan vårt mål är att gå ut till varje match med inställningen att vinna. Har vi tillräckligt bra prestationer i matcherna som vi haft nu med en bra harmoni i laget, där alla jobbar hårt för varandra där man verkligen känner på planen att vi kan slå alla. Vi börjar förstå varandra bättre och vi kommer bli farliga och resultaten i dessa tre matcher kommer avgöra mycket. Har vi en bra vecka här med lite vinster så ger det oss råg i ryggen till att vara med hela vägen.



Hela djurgårdsfamiljen har fått råg i ryggen och DIF har blivit laget på allas läppar. Äntligen känns det som att vi har tagit oss igenom de tunga åren och blickar mot framtiden med en oerhörd optimism. Kan du ta in och njuta över de enormt positiva vindarna som blåser kring DIF just nu eller lever du i en bubbla där allt handlar om att ha is i magen och koppla ifrån allt som händer utanför de vitkritade linjerna?

- Om jag ska vara ärlig så vet vi att i fotboll går det väldigt fort. Mitt viktigaste jobb är att se till att vi behåller fötterna på jorden och att jobba väldigt hårt för vi vet att det kan vända lika snabbt. Det är fantastiskt att vi har fått med folk som tycker att DIF spelar väldigt roligt, att det är kul att se att det finns ett stort intresse för klubben.

- Ta bortamatcherna som exempel. Mot Häcken var det 2500 bortasupportrar, mot Malmö hade vi grymt stöd på en vardag, samma sak med Halmstad och senast mot Örebro var det fantastiskt. På hemmaplan har det varit underbart. Senaste matchen mot Norrköping var det fantastiskt och då kan man faktiskt ta in och njuta av det. Gruppen mår bra av det och jag hoppas att det fortsätter så det blir ännu bättre tryck kring Djurgår`n.



Till sist, den episka bilden på dig hemma sittandes i soffan. Hur många personer rymmer den?

- Haha, det var en jävla fråga. Den är gjord för åtta-nio personer i alla fall.

