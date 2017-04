Exklusiv intervju med Felix Beijmo: ”En av de allra vackraste klubbarna”

Forum 1891 fick under fredagskvällen en längre pratstund med nyförvärvet Felix Beijmo som berättar om flytten till Djurgården, framtiden och premiären mot Sirius.

- Jag har faktiskt varit inne en del på YouTube sedan jag blev klar och kollat klipp på Djurgårdens supportrar. Jag förväntar mig en högklassig stämning på måndag!

Det är söndag och den allsvenska premiären kickade igår igång med bland annat stormötet mellan IFK Göteborg och Malmö FF. Djurgården startar säsongen i morgon med match mot Sirius där det i skrivande stund är drygt 25 000 biljetter sålda och Djurgårdsfamiljen kraftsamlar som aldrig förr.



I fredags stängde transferfönstret och för Djugårdens och Bosses del var det spännande in i det sista. En av nyförvärven är en av Sveriges största ytterbackstalanger, Felix Beijmo, som efter många turer och dragkamp med andra klubbar valde Djurgården och fyller därmed det vakuum som funnits på högerbackspositionen. En övergång som kostade Djurgården drygt tre miljoner kronor.



Varför blev det Djurgården?

- Djurgården gav mig det bästa upplägget och här finns det en plats för mig att komma in och sätta ett avtryck. Djurgården öppnade upp för mig med olika medel och jag kände att det blev rätt på det sättet.



Hur stor betydelse hade det att du får bli kvar i Stockholm med tryggheten och vad det innebär?

- Jag hade alternativ från andra klubbar utanför Stockholm också. Jag tänkte lite på det lokala men inte alls så mycket. Framförallt handlade det om vad som är bäst för min fotbollsutveckling och hade jag känt att den var någon annanstans hade jag inte haft några problem att flytta. Jag kände att jag ville spela allsvensk fotboll så tidigt som möjligt och då var Djurgården det bästa alternativet.



Du kommer till klubben med väldigt hög status bland supportrarna, inte bara för att gjort det väldigt bra i Brommapojkarna utan även för att klubben har haft stora problem på den positionen de senaste året. Känner du det själv?

- Jag känner att jag har den statusen som jag förtjänar. Jag har gjort det riktigt bra i Brommapojkarna och jag har varit med i U-landslaget och det har varit en del klubbar efter mig. Djurgården fick ju betala en stor summa för att få mig så jag vet att de ser på mig som en prestigevärvning, inte på det sättet att jag har mycket rutin, för det har jag inte, utan för att jag valde Djurgården framför klubbar som varit mer framgångsrika sportsligt under de senaste åren. Men det är klart, jag fattar ju att jag har förväntningar på mig och det tycker jag bara är bra.



När vi talade tidigare idag sa du att du skulle till Grimsta och säga adjö till dina gamla lagkamrater, hur var det? Det är ändå en klubb som du representerat väldigt länge...

- Det var ganska roligt faktiskt! Jag känner själv att det är dags att gå vidare nu och grabbarna i BP tycker bara det är roligt. Alla önskar mig lycka till, det var inga problem där.



Du genomförde ditt första träningspass redan i fredags, hur var det?

- Det var jättekul. Jag fick träffa grabbarna och känna på hur det var. Jag har inte följt Djurgården jättemycket om jag ska vara ärlig och kollar inte så mycket på allsvenskan utan kollar mest Premier League. Men lära känna spelarna var roligt. Det är många sköna spelare, bra blandning mellan äldre och yngre. "Jonis" (Jonathan Augustinsson) känner jag väldigt bra sedan tidigare och Källström med flera tog hand om mig direkt.



Var det nervöst då?

- Lite kanske, eller snarare spänt. Det var intressant att se hur träningarna var upplagda och det var inte så att jag körde mitt egna race så här första träningen utan jag höll mig ganska lugn och försökte flyta med och lära känna hur laget är och regler etc..



Första intrycket av Kaknäs, tränarstaben och Bosse Andersson?

- Kaknäs är en jättefin träningsanläggning, väldigt mysig, kanske inte den modernaste men väldigt familjär och bra förutsättningar med både bra konstgräs och naturgräsplan. Özcan verkar vara en bra tränare och person. Jag fick snacka med honom lite idag och han verkar ha bra planer för Djurgården och Bosse, ja, vad ska man säga, han har ju gjort bland de sjukaste tansferfönstren någonsin.



Ja, det har han ju minst sagt gjort. Hur ser du på lagbygget nu när truppen till slut, efter alla rykten och nyförvärv och försäljningar, äntligen är spikad?

- Djurgården är ju en klubb som varit på dekis de senaste åren men jag tror att inför den här säsongen har vi, fått in lite mer spets i truppen. Det finns flera nu i laget som kan göra det där lilla extra för vad som krävs för att hänga med i toppen och det var en av anledningarna till att jag valde Djurgården. Jag ser en framtidsvision här och Bosse sa till mig att nu ska det verkligen satsas. Men jag tror framförallt det som skiljer Djurgården i år från tidigare år är att vi har spetsspelare som verkligen tillhör toppen i allsvenskan.



På måndag är det äntligen dags för premiär, hur ser du på dina chanser att spela från start?

- Jag är spelklar i alla fall. Sen är det ju upp till Özcan att ta ut laget men jag har förhoppningar om att få spela. Vi får se, det skulle vara väldigt roligt.



Men han har inte sagt eller gett några indikationer på att du ska starta?

- Nej, vi ska känna på det under helgen, sen får vi se. Jag har ju varit med U19-landslaget under veckan och spelade alla matcher där. Djurgården har ju kämpat för att få mig och har planer att spela mig i framtiden sen får vi se hur det blir på måndag.



Hur gick det för dig under landslagslägret?

- Det gick väldigt bra. Vi förlorade dock första matchen mot Belgien lite snöpligt, där jag tycker vi var det bättre laget men sen steppade vi upp och körde över Irland med 3-0 och i sista matchen slog vi Italien med 1-0. Jag spelade alla matcher 90 minuter och det gick även väldigt bra för min del.



Ni har ju ett EM-slutspel i mitten av sommaren men det kommer även spelas ett europamästerskap för U21-landslaget som är regerande mästare. Hur ser du på dina chanser att komma med där?

- Ja, alltså, när det kom upp att flera klubbar var ute efter mig så är det klart att man slängde en tanke på U21. Om man kollar på U21-landslaget nu så är det flera spelare som faktiskt är med trots att de inte är helt ordinarie i sina klubblag, så jag känner att om Djurgården får en bra start och jag får spela mycket så finns det en chans. Men samtidigt så ska det mycket till, jag måste göra det extremt bra i vår tror jag. Det blir ett EM-slutspel oavsett vad i alla fall!



På måndag smäller det äntligen i allsvenskan och laddningen inom Djurgårdsfamiljen inför premiären är hetare än någonsin. Det är drygt 24 000 biljetter sålda och kommer vara ett helt magiskt tryck inne på Stockholmsarenan. Hur mycket har du tänkt på den matchen?

- Absolut! När jag var i Belgien var det mycket samtal till Sverige angående övergången och till slut valde jag mellan två klubbar och när jag till slut valde Djurgården så var det prio att när jag landade i Sverige skulle det vara klart så jag kunde vara aktuell till premiären. Det är en så rolig match, med mycket publik som du säger och det kommer bli en riktig fest på Stockholmsarenan.



Tänk dig att du stå där i spelartunneln, betongen skakar av en ljudkuliss som saknar motstycke och marken vibrerar. Du som aldrig spelat inför så mycket publik, hur tror du att du känner då, bara minuten innan du kliver ut?

- Jag har faktiskt varit inne en del på YouTube sedan jag blev klar och kollat klipp på Djurgårdens supportrar. Så klart har jag sett en del live också men kollade extra på filmklipp på fina tifon och det är något man förväntar sig på måndag, en högklassig stämning. När jag tänker på det nu här så tror jag att jag kommer garva lite när jag kliver ut på Stockholmsarenan och tänka "fy fan vad det här är underbart". Sen så är det klart att det är lite nervöst då jag inte spelat inför så mycket publik men det brukar släppa när domaren blåser igång matchen. Men jag skulle tippa på ett enda stort leende på läpparna.



Jag har alltid förknippat dig som en spelartyp som oavsett yttermittfältare och ytterback du än möter har en respektlöshet och våghalsighet i ditt spel, stämmer det?

- Ja, det skulle jag väl själv säga. Jag brukar inte tänka så mycket på vem jag möter, eller det är klart jag har koll på vem det är och försöker läsa av lite innan men jag vet mina kvaliteter och måste säga att jag inte tror att det finns någon som kan mäta sig med min snabbhet och uthållighet. Vem jag än möter så tutar jag och kör och jag tror att de flesta i allsvenskan kommer få svårt att hänga med.



Vad har du för andra kvaliteter utöver din enastående fysik?

- Jag är en väldigt offensiv ytterback som älskar att följa med upp i anfallen. Kämpar mycket och varvar det med en mycket funktionell teknik och bra passningar och hårda inlägg. En ganska modern ytterback om jag får använda det uttrycket.



(Suck) Känns som att alla är moderna ytterbackar nuförtiden.

- Haha, ja det är förvisso sant.



Vad har du annars för tankar kring Siriusmatchen? Det är ju en match vi ska vinna.

- Sirius är ju ett bra lag som imponerade i Superettan förra året och gjorde det bra i Svenska Cupen, oturligt nog gick de inte vidare på grund av målskillnad. Jag tror inte att de kommer ge sig så lätt men jag hoppas att vi kan styra spelet och ta tag i taktpinnen direkt.



Du nämnde tidigare att du är redo för det här steget, men finns det någonting du är lite orolig över när du kommer till allsvenskan?

- Nej, egentligen inte. Man kan alltid utveckla saker som spelare, det kan alla göra och vad jag behöver utveckla kommer jag få hjälp med här i Djurgår´n. Det är ju ytterligare en anledning till varför jag gick hit, för att bli mer komplett och kunna ta mitt spel till högre nivåer. Så, nej, det känns som att jag är fullt redo.



Du får ju hjälp att komma in gruppen av din nära vän Augustinsson som sett väldigt bra ut på försäsongen och varit en av Djurgårdens ljusglimtar. Hur ser du på att det kanske blir du och han som tar varsin kant på måndag och under säsongen?

- Det vore väldigt kul om det blev så. Jag känner "Jonis" sedan långt tillbaka och det är en väldigt bra spelare, olyckligt nog fick han förra säsongen förstörd av skador. Annars tror jag han hade gjort ett avtryck redan då. Men som du säger, han har sett ruskigt bra ut och jag tror att om han får spela så kommer han sätta stort avtryck i Djurgår´n i år.



Det finns ju även andra, med de lite tyngre meritlistorna som Kim, Isaksson och Olsson. Hur mycket tror du att du kan lära dig av dem och vad är ditt första intryck av de som spelare och som personer?

- Jag märkte ju direkt när det var spel elva mot elva så var det just de tre som tog tag i det hela. Isaksson, Kim och Olsson, framförallt kanske de två sistnämnda lite längre fram i planen. De snackade och styrde oss andra hela tiden. Man tar in allt de säger och utöver att de är grymma fotbollsspelare verkar de också vara grymma personer.



Hur är det nu att vara Djurgårdare?

- Alltid när jag tänkt på Djurgår´n så har jag fått uppfattingen om att det är en av de allra vackraste klubbarna. Det är en stolt förening, anrik med stora framgångar, samtidigt väldigt modern och med en satsning som råder med en fantastisk arena. All respekt till Stadion som är legendarisk sådan men Stockholmsarenan är i en klass för sig.



Stadion är dock naturgräs till skillnad från Stockholmsarenan. I vilken ringhörna hittar man dig i den debatten?

- Trots att jag är uppvuxen med konstgräs så är jag anti det. I landslaget har jag spelat på naturgräs hela tiden och jag gillar det mer. Egentligen är jag själv en bättre spelare på konstgräs måste jag säga, det gynnar mitt spel mer men riktig fotboll ska spela på naturgräs med lera under skorna efter matcherna och bollen ska studsa lite hit och dit.



Varför är du bättre på konstgräs?

- Jag har ju växt upp med konstgräs och spelat så offantligt många timmar på det och lärt känna underlaget bättre. Det är ju skillnad i studs och det är mer förutsägbart. Slår du en passning åt en riktning så går den dit också. Jag har ju lärt mig det och spelar efter de principerna, till skillnad från andra som kommer från naturgräs och inte vana med lite hårdare studsar och så vidare.



Något som är nytt i år är ju bollen, alla lag spelar i år med samma boll (Select) jämfört med tidigare. Vad tycker du om den nya bollen?

- Jag tycker den är riktigt bra. Jag blev faktiskt ganska överraskad första gången, den är väldigt lätt. De här adidas-bollarna som man spelat med tidigare har varit lite mer oförutsägbara och när man exempelvis sköt visste man inte riktigt var den skulle hamna.



Lägger du stor värdering i bollar annars?

- Nej, faktiskt inte, eller det fanns en boll som jag verkligen avskydde och det var Elfsborgs Umbrobollar, de var riktigt hemska.



Hur tror att det går på måndag då?

- Jag tror vi vinner. Om jag spelar, då jävlar!



Forum 1891 riktar ett stort tack till Felix Beijmo för pratstunden och hälsar honom hjärtligt välkommen till världens finaste förening

