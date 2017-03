Felix Beijmo (till höger) är klar för Djurgården.

Felix Beijmo klar för Djurgården

Den 19-årige högerbacken Felix Beijmo har varit ett hett villebråd där det har ryktats om främst Malmö FF och Djurgården. Nu står det klart att den unge försvararen har skrivit på ett fyraårsavtal med Blåränderna.





– Det känns fantastiskt att det äntligen är klart. Jag ser fram emot att börja spela allsvensk fotboll i en förening som är på väg framåt. Det här kan bli riktigt bra, berättar Felix som såg Djurgården som det bästa steget i hans fotbollskarriär. Jag har haft en del alternativ men i slutändan var Djurgården det val som tilltalade mig mest. De kändes som att de var mest angelägna om att få dit mig och att det fanns en bra plats för mig att komma in, sätta ett avtryck och hjälpa laget. Så det var många olika bitar som föll på plats med Djurgården och att det handlar om Stockholm med många kompisar på plats bidrog också, säger Felix Beijmo.



Djurgårdens sportchef Bosse Andersson är givetvis glad över sitt nyförvärv, och ser en enorm potential i sin nye ytterback.

– Det är med stor stolthet och glädje vi konstaterar att Felix har valt Djurgården. Han har varit tydlig med att det var det bästa alternativet för honom. Vi har en överenskommelse med BP och han ansluter till oss från och med fredag, säger Bosse som ser många intressanta egenskaper i Beijmo. Han har haft en otrolig utveckling. Dels under förra året och även under inledningen av 2017 vilket vi såg exempel på i cupmatchen när vi mötte BP. Han har dessutom spelat samtliga matcher med svenska P19-landslaget i Elite Round när de kvalificerade sig till EM. Felix är en framtida modern ytterback som är väldigt mogen i sitt spel och har extrema offensiva egenskaper, säger Bosse Andersson.



Kontraktet med Felix Beijmo är på fyra år, och 19-åringen kommer spela i tröja nummer 22.



Felix Beijmo

Född: 1998-01-31

Position: Högerback

Längd: 185 cm

Vikt: 77 kg

Moderklubb: IF Brommapojkarna

Landskamper: 12 U19-landskamper, 9 U17-landskamper

Felix Beijmo inledde sitt fotbollsspelande i Brommapojkarna och den 3:e april 2015 fick han även debutera för laget i Superettan , endast 17 år och 62 dagar gammal. Det blev sammanlagt 10 matcher i Superettan 2015 innan laget åkte ur. 2016 blev det spel i Division 1 Norra där Beijmo var given (24 starter) och starkt bidragande till BP:s återkomst till Superettan. Nu står det klart att det blir spel i Djurgården, där ett fyraårigt långt kontrakt är påskrivet.– Det känns fantastiskt att det äntligen är klart. Jag ser fram emot att börja spela allsvensk fotboll i en förening som är på väg framåt. Det här kan bli riktigt bra, berättar Felix som såg Djurgården som det bästa steget i hans fotbollskarriär. Jag har haft en del alternativ men i slutändan var Djurgården det val som tilltalade mig mest. De kändes som att de var mest angelägna om att få dit mig och att det fanns en bra plats för mig att komma in, sätta ett avtryck och hjälpa laget. Så det var många olika bitar som föll på plats med Djurgården och att det handlar om Stockholm med många kompisar på plats bidrog också, säger Felix Beijmo.Djurgårdens sportchef Bosse Andersson är givetvis glad över sitt nyförvärv, och ser en enorm potential i sin nye ytterback.– Det är med stor stolthet och glädje vi konstaterar att Felix har valt Djurgården. Han har varit tydlig med att det var det bästa alternativet för honom. Vi har en överenskommelse med BP och han ansluter till oss från och med fredag, säger Bosse som ser många intressanta egenskaper i Beijmo. Han har haft en otrolig utveckling. Dels under förra året och även under inledningen av 2017 vilket vi såg exempel på i cupmatchen när vi mötte BP. Han har dessutom spelat samtliga matcher med svenska P19-landslaget i Elite Round när de kvalificerade sig till EM. Felix är en framtida modern ytterback som är väldigt mogen i sitt spel och har extrema offensiva egenskaper, säger Bosse Andersson.Kontraktet med Felix Beijmo är på fyra år, och 19-åringen kommer spela i tröja nummer 22.Född: 1998-01-31Position: HögerbackLängd: 185 cmVikt: 77 kgModerklubb: IF BrommapojkarnaLandskamper: 12 U19-landskamper, 9 U17-landskamper

0 KOMMENTARER 402 VISNINGAR 0 KOMMENTARER402 VISNINGAR JOHN AVESKÄR

2017-03-30 21:03:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-03-30 21:16:00

Djurgården

2017-03-30 21:03:00

Djurgården

2017-03-29 10:14:00

Djurgården

2017-03-28 21:16:00

Djurgården

2017-03-28 14:05:00

Djurgården

2017-03-28 09:36:00

Djurgården

2017-03-27 10:02:00

Djurgården

2017-03-26 19:10:00

Djurgården

2017-03-25 18:24:00

Djurgården

2017-03-25 17:27:34

ANNONS:

Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Den 19-årige högerbacken Felix Beijmo har varit ett hett villebråd där det har ryktats om främst Malmö FF och Djurgården. Nu står det klart att den unge försvararen har skrivit på ett fyraårsavtal med Blåränderna.I slutet av 2016 stod det klart att Djurgården hade gjort en riktigt tung rekrytering. Och det handlade inte om någon spelare den här gången, utan om Ola Danhard. Mannen som kallats ”Mister BP” efter sina nästan 30 framgångsrika år med att bygga upp och utveckla Sveriges kanske största talangfabrik skulle nu hjälpa Djurgården att utveckla sin ungdomsverksamhetForum 1891 var ute på Kaknäs och bevakade dagens träningspass.Forum 1891 har träffat Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel inför den allsvenska premiären.Försäsongen är över och om mindre än en vecka möter Djurgården den allsvenska nykomlingen IK Sirius på Stockholmsarenan. I skrivande stund är 18 678 biljetter sålda, och förväntningarna är stora. I denna panel går Forum 1891 igenom genrepet mot Viking, Jonas Olsson och förväntningar på premiären. I panelen finns Fabian Ahlstrand, Gustaf Franz, Mikael Udén Heyman och John Aveskär.Som trogen Offside-prenumerant var ”Bästa vinnarlagen på 2000-talet i allsvenskan”-artikeln i senaste numret en trevlig läsning för oss djurgårdare där självklart DIF:s lag från 2003 stod som segrare. Jag blev inspirerad och har därmed satt ihop en drömelva av DIF-spelare under 2000-talet som med ett SM-guld hade stått sig bra i den listan.Nu är det endast en vecka kvar till den allsvenska premiären. Resultaten och prestationerna är bättre, nyförvärven har börjat rulla in och truppen är snart klar. Från att gått runt och känts sig oroad att Djurgården inte var redo inför den allsvenska premiären har femöringen vänts och oron har förbytts till optimism och förväntan.Den stora snackisen inför det Allsvenska genrepet mot norska Viking Stavanger stavades Jonas Olsson, och trots att mittbacken endast hunnit med ett träningspass med DIF så kastades Olsson in i startelvan omgående. Trots en svagare första halvlek kunde Djurgården resa sig och vinna med 2-0 efter mål av Magnus Eriksson och Daniel Berntsen.Jonas Olsson debuterade i den blårandiga tröjan på ett blåsigt Grimsta IP, och han fick inleda med en vinst. Trots en knackig första halvlek reste sig Djurgården i den andra och vann tillslut med 2-0. Målskyttar blev Magnus Eriksson och Daniel Berntsen.