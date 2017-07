Fem snabba reflektioner kring Djurgårdens seger

Djurgården vann övertygande mot Kalmar i den första matchen efter uppehållet. Målen gjordes av Magnus Eriksson (2), Othman El Kabir och Gustav Engvall.

Haris Radetinac

Går inte att börja någon annanstans. Efter två år av skadehelvete var Haris Radetinac tillbaka på planen till supportrarnas stora glädje. Han hoppade in i den 85:e minuten och var otroligt spelsugen. Nu får vi hoppas att vi snart får se honom som startspelare igen i jakten på topplaceringarna.



Magnus Erikssons målform

Så otroligt viktigt att Magnus Eriksson fortsätter producera mål. Åtta mål och ensam ledning i skytteligan.



Othman El Kabir

El Kabir har fått utstå en hel del kritik för sitt spel och inte minst för sin poängproduktion. Idag lossnade det med ett klassmål när han snärtar in bollen i bortre krysset som följdes sedan upp med en assist till Erikssons andra mål. Viktigt för hans självförtroende!



Özcans byte av Kim

Visserligen skedde bytet i den 80:e minuten, vilket i sig inte är anmärkningsvärt. Men Özcan gestikulerade och såg minst sagt missnöjd ut över Kims beslutsfattande under den första halvleken. Özcan berättade på presskonferensen att han var besviken på att Kim försökte hitta den avgörande passningen för tidigt och för ofta men dementerade samtidigt att det var anledningen till varför han blev utbytt.



Gustav Engvalls mål

Det snyggaste målet hitintills den här säsongen för DIF:s del! Målet var även hans sjunde mål för säsongen vilket innebar att Djurgården innehar både ettan och tvåan i skytteligatoppen.









FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-07-03 22:00:00

