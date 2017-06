Forum 1891 rankar: Vårens höjdare

Forum 1891 listar vårens bästa ögonblick, prestationer och annat DIF-relaterat. Vem har varit vårens utropstecken och vem har överraskat? Fabian Ahlstrand och John Aveskär listar sina höjdare under våren 2017.

Vårens bästa: Magnus Eriksson. Med 6 mål och 5 assists på 12 matcher som högermittfältare så är det svårt att välja någon annan. Delad skytte - och poängligaledare i Allsvenskan, och har tillsammans med Felix Beijmo bildat en av Allsvenskans vassaste högerkanter. Håller produktionen i sig under sommaren och hösten kommer ”Mange” vara uppe i samma poängproduktion som Andreas Johansson och Kim Källström under guldåren.



Vårens utropstecken: Felix Beijmo. Många hade koll på att den 19-årige högerbacken var en stor talang, men vem hade trott att omställningen från Division 1 till Allsvenskan skulle gå såhär snabbt? Beijmo har gått från klarhet till klarhet och det ryktas redan nu att utländska klubbar har ögonen på högerbacken, endast tre månader efter sin övergång till DIF.



Vårens överraskning: Gustav Engvall .Det snackades om många forwardsalternativ under deadline day på transferfönstret, och en hel del blev lite besvikna när det var Engvall som presenterades istället för Emir Kujovic. Med vårsäsongen

summerad får vi ge rätt till Bosse Andersson och Özcan Melkemichel, som hittade helt rätt anfallare för sitt spelsystem. Engvall har producerat 6 mål framåt men har även gett spelare som Magnus Eriksson lite arbetsro med sitt djupledshot. Ser nu ut att återvända till Bristol, och det kommer bli svårt att ersätta Engvall.



Vårens ögonblick: Magnus Erikssons kvittering mot IFK Norrköping. I en alldeles galen match fick vi även uppleva vårens allra fetaste ögonblick. När Magnus Eriksson dunkade in sin kvitteringsprojektil utbröt vild eufori på Stockholmsarenans olika sektioner. Redan en YouTube-klassiker.



Vårens prestation: Andreas Isakssons frisparksräddning i Örebro. Vi visste att vi fick in Allsvenskans bästa målvakt i Isaksson, och under våren har han gett det uttalandet tyngd. ”Isak” har varit den trygga gubben längst bak och har stått för många matchavgörande räddningar, där räddningen på Nordin Gerzics frispark i Örebro är den vassaste. Gerzics skott är riktigt bra, och det ska vara mål, men Isaksson gör en fantastisk enhandsräddning som får en att tänka på Peter Schmeichel.



Vårens mål: Gustav Engvalls 0-3 mot Örebro. Själva avslutet är väl inget spektakulärt, men förspelet är bland det vassare man har sett på många år. Med ett högt bolltempo nöter man sakta ned Örebro på ett tiki-taka-vis innan Magnus Eriksson hittar en fri Gustav Engvall i straffområdet som kan nicka in 0-3. Ett vackert lagmål som förtjänar att lyftas fram.



Vårens assist: Elliot Käck till Gustav Engvall, 1-0 mot Elfsborg. Djurgården hade problem med målskyttet under Svenska Cupen och de inledande omgångarna i Allsvenskan, men i omgång tre mot Elfsborg skulle det lossna ordentligt. Redan i den andra minuten spelades Gustav Engvall fri av Elliot Käck med en perfekt krossboll på 40-50 meter. Engvall kunde enkelt placera in 1-0 och DIF tog sin första seger för säsongen, men Elliot Käcks assist till 1-0 målet var inte att leka med.



Vårens seger: Halmstad borta, 0-1. Det finns inget skönare än 1-0-segrar och inte var segern mot Halmstad mindre skön med tanke på att den var oförtjänt och kom efter en felbedömd straff. Djurgården var totalt iskalla matchen igenom men nog var det ingen som klagade i efterhand när Aliou Badji billigt fick med sig en straff i slutskedet som Magnus Eriksson slog in.





2017-06-16 17:58:00

