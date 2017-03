debut för Olsson

Genrep utan udd på Grimsta i morgon

I morgon genrepar Djurgården mot Viking Stavanger på Grimsta IP. Ett genrep brukar vara en match som ger lite indikationer på vad laget står, men i morgon saknar matchen udd. Flera spelare är borta på landslagsuppdrag och nog kan vi förvänta oss minst ett nyförvärv till innan serien startar vilket innebär att vi inte kommer kunna dra några större slutsatser av elvan i morgon.

0 KOMMENTARER 248 VISNINGAR 0 KOMMENTARER248 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-03-24 21:05:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-03-24 21:05:00

Djurgården

2017-03-24 18:27:00

Djurgården

2017-03-24 18:12:06

Djurgården

2017-03-24 13:00:00

Djurgården

2017-03-24 08:00:00

Djurgården

2017-03-23 20:43:00

Djurgården

2017-03-23 11:45:00

Djurgården

2017-03-19 16:47:00

Djurgården

2017-03-18 19:09:00

Djurgården

2017-03-18 17:00:26

ANNONS:

Djurgårdsfamiljen har efter en omtumlande försäsong fått luft under vingarna. Biljettförsäljningen till premiären går bra, Jonas Olsson och Haruna Garba blev klara för Djurgården under de senaste dagarna och idag ryktades det om ytterligare nyförvärv i form av Emir Kujovic och en så kallad Mr.X. Djurgården är grädden på moset i en allsvenska som är hetare än någonsin. I morgon debuterar Jonas Olsson i den blårandiga tröjan och Haruna Garba gör sitt andra framträdande för klubben. I fallet Garba är jag lite förvånad att kontraktet skrevs på innan matchen i morgon, men tolkar det som ett tydligt tecken på att Garba har imponerat tillräckligt på den korta tiden han varit här, vilket är enbart positivt.Besard Sabovic blev idag klar för en utlåning till Brommapojkarna under 2017. När jag intervjuade honom för snart en månad sedan hade han stora mål inför säsongen men med den hårdnande konkurrensen där det ser ut som att Kerim flyttas ner bredvid Kim på mittfältet finns det nu ingen plats för Besard helt enkelt. Helt rätt att låna ut honom en säsong till en klubb som han representerat under stora delar av sitt liv. Han får en hel säsong på seniornivå i ett BP som imponerade stort i Svenska Cupen och seglat upp som en favorit till att ta hem Superettan i år.I morgon när Viking Stavanger står som motståndare blir det ett genrep utan någon egentligen dignitet. DIF har Jacob Une Larsson och Kerim Mrabti borta på landslagsuppdrag och Kim Källström har en känning som gör att han vilas. Detta betyder att elvan i morgon med all sannolikhet skiljer sig från den vi ställer upp med i premiären och vi ska därför inte dra allt för stora slutsatser av lagspelet i morgon.Potentiell startelva:IsakssonBjörkström - Gunnarsson - Olsson - KäckEriksson - Karlström - Walker - El KabirGarba - KadewereKommentar: jag tror inte Özcan frångår sitt 4-4-2 från matchen senast mot Tromsö som var ett fall framåt spelmässigt. Det mest intressanta i morgon blir att se Olsson i den blårandiga tröjan och Haruna Garba i sin andra match. Hoppas även att Badji får minst en halvlek i morgon. Annars så slår jag ett slag för Jesper Karlström. Med tanke på att Kerim och Kim missar matchen i morgon öppnas chansen för Karlström att bevisa sina kvaliteter och han har sett väldigt bra ut på träningarna och även stått för bra insatser när han fått chansen att spela i matcherna.Avsparkstid: 14:00Plats: Grimsta IPMer info hittar du på DIF.seI morgon genrepar Djurgården mot Viking Stavanger på Grimsta IP. Ett genrep brukar vara en match som ger lite indikationer på vad laget står, men i morgon saknar matchen udd. Flera spelare är borta på landslagsuppdrag och nog kan vi förvänta oss minst ett nyförvärv till innan serien startar vilket innebär att vi inte kommer kunna dra några större slutsatser av elvan i morgon.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Den nigerianske anfallaren Haruna Garba har skrivit på ett treårsavtal med Djurgården.Enligt uppgifter till Forum 1891 satsar Djurgården på ett stort anfallsnamn och ett alternativ är Emir Kujovic.Bosse Andersson kommenterar värvningen av Jonas Olsson och arbetet de sista dagarna på transferfönstret - Jag kan inte nog säga vilken respekt jag har för West Bromwichs arbete.Jonas Olsson är klar för Djurgården. 34-åringen har skrivit på ett avtal som sträcker sig två år framöver. En fantastisk värvning på alla vis. Forum1891 var på plats på Kaknäs för att höra vad nyförvärvet hade att säga om att komma till sin nya klubb. - Sedan jag för första gången tänkte över min situation i England så har Djurgården varit nummer ett, säger en glad Olsson.Djurgården har officiellt presenterat mittbacken Jonas Olsson som värvas från Premier League-klubben West Bromwich.Forum1891 pratade med en av gårdagens målskyttar Othman El Kabir om matchen och den egna formen.Blåränderna slog gästande Tromsö på Danderyd Arena med 3-1 efter mål av Tino Kadewere, Haruna Garba och Othman El Kabir. Övergången till 4-4-2 samt tillskotten i anfallet gav frukt, och även om en del frågetecken finns kvar så fanns det en hel del positivt att ta med sig.Blåränderna slog gästande Tromsö på Danderyd Arena med 3-1 efter mål av Tino Kadewere, Haruna Garba och Othman El Kabir. Övergången till 4-4-2 samt tillskotten i anfallet gav frukt, och även om en del frågetecken finns kvar så fanns det en hel del positivt att ta med sig.