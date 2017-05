Glänsande Kim Källström: "Det blir rätt behagligt till slut"

Kim Källström var återigen enastående. Touchen och säkerheten i de korta såväl som de långa passningarna gör att man nästan behöver nypa sig i armen över den unika kvalitén på den här nivån som Kim besitter. Dock drog mittfältsgeneralen på sig sitt tredje gula kort vilket innebär att han missar matchen mot Örebro på söndag.

- Så är det ju. Efter två kommer tre, finns inte så mycket att säga om. Kändes som det var en ganska klar varning också, sade Kim i den mixade zonen efter matchen.

De dryga 17 000 som hade tagit sig till Stockholmsarenan blev minst sagt bjudna på en show utan dess like i en match som innehöll nästintill allt: drömmål, bra nivå matchen igenom och spänning ända fram till att Stefan Johannesson satte pipan i munnen och blåste av matchen. Det enda som saknades var en vinnare.



- Två bra lag, båda vill spela fotboll, hög kvalité på mycket, en del fina mål. Jag tycker att Norrköping börjar matchen ganska bra men sen från de att de gör sina två mål tycker jag att det är vi som har kontroll på matchen. Vi skapar chanser så det kändes väldigt trist när han på ett jävla drömskott gjorde 3-2, det var inte alls rättvist. Men det är skönt att vi fick med oss en poäng till slut, inte minst för moralen. Det hade ju varit väldigt surt om vi hade, precis som mot Malmö, åkt på en snöplig förlust igen när vi är värda så mycket mer, analyserade Kim matchen.



Det blev inte så mycket dueller mellan de förre detta guldkamraterna Källström och Daniel Sjölund i den på förhand så intressanta duellen. Kim passar på att hylla "Daja".

- Duktig och klok spelare, spelar mycket på rutin och har en roll som passar honom väldigt bra. Det kändes bra, vi kom inte i så många dueller men det är en väldigt duktig spelare. Generellt är Norrköping ett väldigt fint lag.



Hur ser du på framtiden, känslan i gruppen så här sex matcher in på säsongen?

- Positiv, jättepositiv. Jag tycker att vi lärt känna varandra bättre och bättre, det är en bra stämning, vi spelar bra fotboll och vi är väldigt offensiva och försöker göra det bra. Vi har haft ett tufft spelprogram med matcher mot många bra lag och vi har en bit upp till toppen. Malmö är ju starka, de har ju en bredd också som vi kanske inte har på samma sätt och ta ett exempel som när vi mötte dem så slängde de ju in klasspelare för att vända matchen, och riktigt där är vi ju inte än. Men vi krigar på, kniper en poäng här och där så får vi se hur långt det räcker.



Som du säger ett tufft spelschema med många matcher. Hur känns kroppen?

- Den känns okej, det var lite speciellt andra matchen när man inte spelat på gräs på ett tag. Men det är ju så, konstgräs är ju som det är, men man vänjer sig så det blir rätt behagligt till slut.



Innan matchen idag har de senaste två matcherna mot Malmö och Halmstad spelats på naturgräs. Men Kim påpekar att övergången från konstgräs till naturgräs eller tvärtom inte ställer till problem utan det handlar mer om underlagens kvalité.



- Jag tror det handlar mer om kvalitén på mattan. När vi kom ner till Malmö exempelvis tyckte jag inte det var några problem förutom första fem-tio minuterna då man hade lite problem, för det blir en annan touch på bollen. I Halmstad däremot, där planen var väldigt risig, så blev det ganska stor skillnad på spelet under hela matchen.



Det är många djurgårdare som undrar varför det inte är du som tar straffarna?

- I Malmö så fick jag en smäll och visste faktiskt inte ens att det var straff förrän jag kom upp till mittlinjen. Då tog han (Magnus Eriksson) straffen och efter att han satte den är det naturligt att han fortsatte mot HBK. Det är bra för Mange och det lyser verkligen om honom, han har ju ett enormt självförtroende och det är just det vi behöver, att våra offensiva spelare dunkar dit mål efter mål.



0 KOMMENTARER 968 VISNINGAR 0 KOMMENTARER968 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-05-02 13:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-05-02 13:30:00

Djurgården

2017-05-02 09:49:32

Djurgården

2017-05-02 08:05:00

Djurgården

2017-05-01 22:29:43

Djurgården

2017-04-30 17:24:00

Djurgården

2017-04-27 22:50:00

Djurgården

2017-04-27 21:40:00

Djurgården

2017-04-26 22:12:00

Djurgården

2017-04-24 22:45:00

Djurgården

2017-04-24 22:07:31

ANNONS:

Kim Källström var återigen enastående. Touchen och säkerheten i de korta såväl som de långa passningarna gör att man nästan behöver nypa sig i armen över den unika kvalitén på den här nivån som Kim besitter. Dock drog mittfältsgeneralen på sig sitt tredje gula kort vilket innebär att han missar matchen mot Örebro på söndag. - Så är det ju. Efter två kommer tre, finns inte så mycket att säga om. Kändes som det var en ganska klar varning också, sade Kim i den mixade zonen efter matchen.En fartfylld match med många (fina) mål mellan Djurgården och IFK Norrköping slutar tillslut 3-3 efter att Tino kvitterat i matchens slutsekunder.Magnus Eriksson - hatad, fruktad, älskad, matchvinnare och nu även skytteligaledare. 27-åringen visar en fantastisk form med fem mål i de senaste fyra matcherna. Forum 1891 fick en pratstund med tvåmålsskytten i den mixade zonen efter matchen. - Jag känner mig i bra form och självförtroendet är på topp och får jag lägen så sätter jag dem, vilket är positivt.Det var ingen tråkig fotbollsmatch som de 17 104 åskådarna på Stockholmsarenan fick bevittna när IFK Norrköping gästade Djurgården. DIF reste sig tre gånger om i en galen match som hade allt utom en vinnare efter 93 minuters spel.Djurgården kommer till matchen i morgon med lite andrum efter den orättvisa segern i torsdags mot Halmstad borta på Örjans vall. Härnäst väntar ett Norrköping, som precis som DIF, är lite svåra att placera var de står formmässigt men har, efter en tuff start på säsongen, tagit sig samman och kommer till ett soligt Stockholm med vind i seglet efter två raka segrar.Djurgården gjorde en dålig insats under torsdagskvällen borta mot Halmstad. Trots den dåliga prestationen kunde man vinna med 0–1 efter att Magnus Eriksson slagit in en straff i slutminuterna.Djurgården behövde studsa tillbaks efter förlusten mot Malmö senast. Resultatmässigt gjorde man det efter att Magnus Eriksson slagit in 0–1 på straff i slutminuterna. Men spelmässigt var det långt ifrån bra.I allsvenskans hittills bästa match för säsongen stod Djurgården upp bra mot Sveriges bästa lag. När matcherna nu duggar tätt har Djurgården suddat ut många av de frågetecken som ställdes efter omgång ett och två, inte minst i anfallsspelet och i morgon är förhoppningen att lagets revanschlusta kanaliseras till en bra prestation och tre poäng.Djurgården åkte ner för vad som på förhand var årets tuffaste bortamatch, Malmö borta. Det blev händelserik match som DIF ledde. Men i slutet av matchen tappade laget det och Malmö kunde vinna med 3–2 i en match som Djurgården var väl värda minst en poäng.Ett hastigt ihophafsat lag. En tränare som aldrig haft en större klubb. En svajig försäsong och en avskräckande premiär. Då kan väl en bortamatch mot Malmö i Allsvenskans blott fjärde omgång bara sluta med förlust? Jo det gjorde den också. Men långt ifrån på det sättet som belackarna väntade. Djurgården anno 2017 har något riktigt bra på gång.