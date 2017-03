Gustav Engvall återkallas till Bristol City

Turerna har varit många kring Engvall som varit "så gott som klar" sedan mitten av februari. Nu står det klart att anfallaren återkallas av engelsmännen då ytterligare en skada har uppstått.

0 KOMMENTARER 290 VISNINGAR 0 KOMMENTARER290 VISNINGAR JOHN AVESKÄR

2017-03-16 14:37:08

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-03-16 14:45:00

Djurgården

2017-03-16 14:37:08

Djurgården

2017-03-14 12:15:00

Djurgården

2017-03-14 08:00:00

Djurgården

2017-03-13 15:06:48

Djurgården

2017-03-13 13:30:00

Djurgården

2017-03-13 08:00:00

Djurgården

2017-03-12 17:13:00

Djurgården

2017-03-12 14:26:00

Djurgården

2017-03-10 13:20:00

ANNONS:

I måndags gick Djurgården ut med nyheten att Gustav Engvall är mer eller mindre klar för en utlåning och att anfallaren kommer träna med DIF. Efter en skada på anfallaren Milan Djuric står det nu klart att Engvall återkallas av managern Lee Johnson. Djurgårdens sportchef Bosse Andersson är förvånad över beskedet, och även huvudpersonen själv ska vara förkrossad över läget.– Det är klart att det är förvånande och vi vet inte mer just nu. men det är den 16 mars idag och den 31 mars så stänger svenska transferfönstret. Det konstiga är att de återkallar Gustav på torsdag när de har match på fredag mot Huddersfield och sedan har de nästa match den 1 april. Gustav har inte varit med i matchtruppen för att han ska gå på lån. Så det är klart att det här beskedet är mycket förvånande utifrån den kontakt vi har haft i januari-februari och för Gustavs del så är han förkrossad och chockad. Han har ju suttit i diskussion med Bristol om det här och mår väldigt dåligt nu. Han har sett fram emot att spela matcher för oss i Djurgården och kunna vara med i U21-EM i sommar. Så det är chockartat för oss alla, men oavsett hur det går för Gustav har vi ett ansvar att se till att han mår bra här och nu. Sedan får vi se vad som händer innan den 31 mars, säger Bosse till Djurgårdens hemsida.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Turerna har varit många kring Engvall som varit "så gott som klar" sedan mitten av februari. Nu står det klart att anfallaren återkallas av engelsmännen då ytterligare en skada har uppstått.Blåränderna gick in i Svenska Cupens grupp 6 som storfavoriter till ett avancemang, men redan efter två omgångar stod det klart att Brommapojkarna eller Degerfors skulle göra upp om en plats i kvartsfinalerna. Nu ger Forum 1891:s Fabian Ahlstrand, Gustaf Franz, Mikael Udén Heyman och John Aveskär sin syn läget i DIF, där de försöker svara på några av de frågor som har diskuterats livligt i Djurgårdskretsar.Idag gjorde Gustav Engvall sitt första träningspass med Djurgården. På sidan av planen satt en annan anfallare, nämligen den 23-årige provspelaren Haruna Zambuk Garba och inspekterade sin potentiella framtida klubb. Forum1891 pratade med nigerianen efter träningen som fått en bra uppfattning av Djurgården efter den korta tiden han spenderat i huvudstaden. - Det är ett välkomnande och bra lag. Av träningen att döma så har laget en bra fysik och bra sammanhållning."Jag är övertygad om att missväxtåren är förbi", skriver Gustaf Franz i en krönika om att äntligen blicka framåt - på allvar.Forum 1891 var på plats under Gustav Engvalls första träning med Djurgården och fick en intervju med anfallaren som lånas in från Bristol City.Forum1891 har kontaktat Philip Hellquist om stegen han tagit nere i Österrike, jämförelsen mellan Allsvenskan och österrikiska Bundesliga och saknaden av Djurgården. - I dag kan jag avgöra en match på helt egen hand, säger Philip.En utdragen affär är till slut i hamn. Gustav Engvall ansluter till Djurgården på lån säsongen ut. Efter att anfallsfrågan gäckat klubben under försäsongen är det en lättnad att Engvall efter alla turer är klar - men är han rätt man?På Djurgårdens 126-årsdag verkar det vara klart. Anfallaren Gustav Engvall, 20, ansluter till DIF. – Vi är överens, säger Bosse Andersson till Aftonbladet.Simon Tibbling lämnade Djurgården, efter 80 matcher för föreningen, i November 2014 för FC Groningen i norra Holland. Senast jag intervjuade honom var våren 2014 och sen dess har Simon radat fram framgångar. Spelaren jag intervjuar idag har hunnit ta Groningens första titel någonsin, vunnit U21-EM och blivit utsedd av fansen till lagets bästa spelare, samt mycket mer.