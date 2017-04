Gustav Engvall inför Häcken: ”Det har absolut gått framåt"

Forum 1891 var under lördagen på plats på Kaknäs för att följa det sista träningspasset innan matchen mot BK Häcken och passade även på att snacka upp matchen med Gustav Engvall.

Det var mycket skratt och glädje när Djurgården idag genomförde det sista träningspasset innan avresan till Göteborg. Özcan och laget slipade på de sista detaljerna, allt ifrån ett anfall mot försvarsspel på helplan där "B-elvan" som Häcken förväntas spela till fasta situationer. Efter träningen ryckte jag tag i Gustav Engvall för en kortare intervju inför matchen i morgon.



Känner du dig varm i kläderna nu efter drygt en vecka i klubben?

- Jo men det tycker jag! Varje pass har varit bra och så klart är det inte bara jag som haft uppgift att lära känna laget utan de andra i laget har behövt lära känna mig som spelare. Det har absolut gått framåt.



I morgon väntar Häcken på bortaplan, ett på förhand tippat topplag. Vad är dina tankar om matchen?

- Tuff motståndare! Häcken har en väldigt bra trupp, från målvakt till anfallare, dessutom är de väldigt starka på hemmaplan. Men vi ska spela vårt spel och straffa Häcken där de har sina svagheter.



Vad det verkar kommer ni spela 4-2-3-1 i morgon, hur ser du på din roll i den formationen?

- Jag har både spelat 4-4-2 och 4-2-3-1 så jag är van med den rollen. Det kommer bli bra oavsett vad det blir i morgon.



Premiären blev minst sagt inte riktigt vad vi hade hoppats på. Hur är stämningen i truppen, känner ni någon extra press att vinna nu?

- Det är klart vi känner att vi vill vinna matcher. Vi spelar i Djurgår´n allihopa där det är krav och med den truppen vi har så ska vi vinna och det är det som gäller i morgon.



Hur har träningsveckan varit?

- Den har varit bra tycker jag. Jag känner mig i bra form och bra att få tiden med varandra och jag tycker att truppen har växt lite, idag på träningen är det bra försvarsspel och bra när vi har bollen så vi har utvecklats under veckan sen får vi hoppas att vi utvecklas ytterligare i morgon också.



Du har ju spelat i IFK Göteborg tidigare. Känns det något extra att spela mot Häcken?

- Nej det skulle jag väl inte säga. Inte mer än att jag mött dem några gånger, gjort något mål på dem och mött flera av spelarna tidigare vilket gör att jag har bra koll på dem. Det ska bli kul att åka till Göteborg och spela match!



Vad blir resultatet i morgon då?

- Vi vinner med 2-0. Jacob Une Larsson gör mål på hörna och jag gör det andra!



Vi önskar Engvall och övriga lagkamrater lycka till i morgon så ses vi nere i Göteborg för att sjunga för vår stolthet, vårt lag och vår stad!



Truppen

1. Andreas Isaksson

30. Tommi Vaiho



3. Elliot Käck

4. Jacob Une Larsson

5. Niklas Gunnarsson

12. Jonathan Augustinsson

13. Jonas Olsson

19. Marcus Hansson

22. Felix Beijmo



6. Jesper Karlström

7. Magnus Eriksson

8. Kevin Walker

10. Kerim Mrabti

16. Kim Källström

58. Othman El Kabir



17. Gustav Engvall

24. Tinotenda Kadewere

29. Haruna Garba



2017-04-08

