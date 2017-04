Gustav Engvall (till höger).

Gustav Engvall kallas tillbaka till Bristol City - igen

Under fredagen presenterades Gustav Engvall som klar för Djurgården och de flesta var övertygade om att alla turer med Bristol City äntligen var över. Men så är inte fallet.

Tredje gången gillt lät rubriken i går. Djurgårdens sportchef Bosse Andersson har flera gånger under vintern försökt låna Gustav Engvall från Bristol City, men skador på andra anfallsspelare hos britterna har gjort att 20-åringen kallats tillbaka två gånger. Men i går, under transferfönstret sista dag, var affären äntligen igenom och Djurgården meddelade att anfallaren lånas fram till sommaren.



Men enligt uppgifter till Forum 1891 skickades inte alla papper in i tid till förbundet vilket betyder att övergången inte gick igenom. En enormt besviken Gustav Engvall tvingas nu alltså för tredje gången åka tillbaka till Bristol i hopp om att kunna ta en plats i laget som slåss för överlevnad i Championship.



En transfersoppa utan dess like har alltså återigen stoppats. Forum 1891 har sökt Djurgårdens sportchef Bosse Andersson utan framgång.

2017-04-01 12:05:00

