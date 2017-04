Häcken - Djurgården 0-0: Delad pott i en fysisk batalj

Efter en helg där fotbollen har känts sekundär gästade Djurgården Bravida Arena och BK Häcken i Blårändernas bortapremiär. 2000 Djurgårdare reste till Göteborg och bidrog till en stämning som fick en att undra om man verkligen spelade på bortaplan. Utöver en härlig atmosfär så fick åskådarna se ett fysiskt spel, en hel del gula kort samt en del olyckliga situationer som resulterade i befarade skador.





Efter premiären mot



Andreas Isaksson



Felix Beijmo -



Kerim Mrabti - Kevin Walker - Kim Källström - Othman El Kabir



Magnus Eriksson -



Bänk: Niklas Gunnarsson, Jonathan Augustinsson, Haruna Garba



Skador i fokus under en första halvlek med fysiskt spel

Den tillresta bortaklacken sjöng igång matchen och skapade ett massivt tryck på Bravida Arena. På planen märktes det av att det var två lag som ville mycket. Redan efter två minuters spel skulle ex-Djurgårdaren Alexander Faltsetas kollidera med Kevin Walker i en tuff duell, där den nye Häckenspelaren tvingades till ett tidigt byte. Djurgården inledde piggt och hade ett tydligt grepp om matchen under de första tio minuterna. Efter en dryg kvart skulle även Blåränderna skapa matchens första målchans när Kim Källström visade upp sin känsliga vänsterfot. Källström frispelade Othman El Kabir med en elegant chippassning där El Kabir förmodligen inte insåg hur mycket tid han hade med Häckens

Häcken skulle äta sig in i matchen efter en dryg kvart, och bollinnehavet fördelades väldigt jämnt mellan lagen. Varken göteborgarna eller DIF lyckades dock skapa några riktigt heta lägen, utan det blev mest halvchanser genom Paulinho för Häcken samt Othman El Kabir för Djurgården. I den 38:e minuten var dock olyckan framme på nytt, denna gång efter en otäck kollision mellan Gustav Engvall och Jasmin Sudic som resulterade i att båda spelarna fick bytas ut. 0-0 stod sig halvleken ut, där det ändå var ett visst övertag för Djurgården.

– Vi ligger bra defensivt och vinner boll högt upp i planen. Men vi måste kunna straffa dem också, den delen måste vi få ordning på. Det är fortfarande mycket nya spelare och så fick vi en skada på Gustav nu också, så vi har inte fått någon riktig kontinuitet än. Väldigt bra tendenser men sedan måste vi som sagt komma till målchanserna också, förklarade Djurgårdens försvarsgeneral Jonas Olsson för Cmores Patrik Westberg under halvtidsvilan.



Isaksson räddade DIF

Blåränderna inledde även den andra halvleken piggt, och Özcans Melkemichels önskemål om mer "bestämdhet i sista tredjedelen" var nära att bära frukt direkt. Efter ett etablerat anfall slog Felix Beijmo ett fint inlägg som en framstormande Tino Kadewere var centimeter från att nå i målområdet. Göteborgarna skulle dock replikera snabbt, där brasilianaren Paulinho skulle testa Andreas Isaksson i den 53:e minuten. På en omställning hamnade bollen tillslut hos Paulinho strax utanför straffområdet, som drog till med ett välplacerat avslut vid Isakssons högra stolpe. "Isak" skulle dock visa sina spetskvaliteter med en kvick reflexräddning, även om den tungt landslagsmeriterade målvakten fick sträcka ut och använda sina samtliga 196 cm för att mota avslutet. Häcken skapade även ett farligt skott i samband med en hörna minuterna efter, men även denna gång kunde Isaksson parrera.

Djurgården skulle dock återigen koppla ett visst grepp om matchen, mycket tack vare Kim Källströms blick och spelfördelning. Dock skulle skadorna fortsätta att dugga tätt. Hemmalagets

– De försvarar sig väl men det är vi som har chanserna i en svår bortamatch och eftersom vi förlorade premiären behövde vi poäng för att komma igång. Lite synd men samtidigt tar vi med oss en poäng. Visst har vi mer att jobba med men det är vi som har de vassaste chanserna, sedan gäller det att sätta dit den. Men vi tuggar på, sa Kim Källström till Cmore efter matchen.



En märklig fotbollsmatch där fyra spelare tvingades utgå på grund av skador samt där ytterliggare två (Juhani Ojala och Kari Arkivuo, båda i Häcken) spelade med skadekänningar. Sett till matchbilden känner man sig lite besviken med en poäng, även om de flesta Blåränder hade tagit resultatet på förhand. Gustav Engvall utgick i den 38:e minuten och tränaren Özcan Melkemichel var orolig. Förhoppningsvis är det inget allvarligt, och att Gustav kan vara tillbaka på planen snart. Vi måste även uppmärksamma Jasmin Sudic som byttes ut samtidigt som Engvall. Häckenspelaren har sedan tidigare kommit tillbaka från tre (!) korsbandsskador, och vi hoppas nu alla på att mittbacken inte ska behöva genomlida en fjärde. Krya på dig Jasmin!



Häcken - Djurgården

Slutresultat: 0-0 (0-0)

Domare: Glenn Nyberg

Publik: 5541 (Uppskattningsvis cirka 2000 Djurgårdare)

Varningar DIF: Magnus Eriksson, Tino Kadewere, Othman El Kabir, Kevin Walker, Kim Källström



Djurgårdens lag och byten: Andreas Isaksson - Felix Beijmo, Jacob Une Larsson, Jonas Olsson, Elliot Käck - Kerim Mrabti (Jonathan Augustinsson, 89), Kevin Walker, Kim Källström, Othman El Kabir (Haruna Garba, 84) - Magnus Eriksson, Gustav Engvall (Tino Kadewere, 38)

Ej inbytta spelare: Tommi Vaiho, Niklas Gunnarsson, Marcus Hansson, Jesper Karlström



Det är svårt att inleda en text utan att adressera det fruktansvärda som hände i Stockholm under fredagseftermiddagen. BK Häcken bjöd in alla bortasupportar med stor värme och vid avspark hölls en tyst minut. Djurgårdens IF, BK Häcken och samtliga 5541 åskådare stod för en fin och vördnadsfull öppning av matchen, ett stort tack till er alla!Efter premiären mot Sirius spekulerades det om att Özcan Melkemichel och hans tränarteam skulle byta formation till söndagens möte med Häcken. Under veckan rapporterades det om att man hade spelat med en 4-2-3-1-uppställning på träningen. Det blev tillslut en 4-4-2 från Özcan, där Magnus Eriksson gick upp som släpande anfallare samtidigt som Kevin Walker tog en plats på centrala mittfältet. Özcan valde att formera följande elva:Andreas Isaksson Jacob Une Larsson - Jonas Olsson - Elliot KäckKerim Mrabti - Kevin Walker - Kim Källström - Othman El KabirMagnus Eriksson - Gustav Engvall Bänk: Tommi Vaiho Marcus Hansson , Jesper Karlström, Tino Kadewere Den tillresta bortaklacken sjöng igång matchen och skapade ett massivt tryck på Bravida Arena. På planen märktes det av att det var två lag som ville mycket. Redan efter två minuters spel skulle ex-Djurgårdaren Alexander Faltsetas kollidera med Kevin Walker i en tuff duell, där den nye Häckenspelaren tvingades till ett tidigt byte. Djurgården inledde piggt och hade ett tydligt grepp om matchen under de första tio minuterna. Efter en dryg kvart skulle även Blåränderna skapa matchens första målchans när Kim Källström visade upp sin känsliga vänsterfot. Källström frispelade Othman El Kabir med en elegant chippassning där El Kabir förmodligen inte insåg hur mycket tid han hade med Häckens Christoffer Källqvist . Yttern fick inte till avslutet, utan Källqvist kunde rädda utan större problem.Häcken skulle äta sig in i matchen efter en dryg kvart, och bollinnehavet fördelades väldigt jämnt mellan lagen. Varken göteborgarna eller DIF lyckades dock skapa några riktigt heta lägen, utan det blev mest halvchanser genom Paulinho för Häcken samt Othman El Kabir för Djurgården. I den 38:e minuten var dock olyckan framme på nytt, denna gång efter en otäck kollision mellan Gustav Engvall och Jasmin Sudic som resulterade i att båda spelarna fick bytas ut. 0-0 stod sig halvleken ut, där det ändå var ett visst övertag för Djurgården.– Vi ligger bra defensivt och vinner boll högt upp i planen. Men vi måste kunna straffa dem också, den delen måste vi få ordning på. Det är fortfarande mycket nya spelare och så fick vi en skada på Gustav nu också, så vi har inte fått någon riktig kontinuitet än. Väldigt bra tendenser men sedan måste vi som sagt komma till målchanserna också, förklarade Djurgårdens försvarsgeneral Jonas Olsson för Cmores Patrik Westberg under halvtidsvilan.Blåränderna inledde även den andra halvleken piggt, och Özcans Melkemichels önskemål om mer "bestämdhet i sista tredjedelen" var nära att bära frukt direkt. Efter ett etablerat anfall slog Felix Beijmo ett fint inlägg som en framstormande Tino Kadewere var centimeter från att nå i målområdet. Göteborgarna skulle dock replikera snabbt, där brasilianaren Paulinho skulle testa Andreas Isaksson i den 53:e minuten. På en omställning hamnade bollen tillslut hos Paulinho strax utanför straffområdet, som drog till med ett välplacerat avslut vid Isakssons högra stolpe. "Isak" skulle dock visa sina spetskvaliteter med en kvick reflexräddning, även om den tungt landslagsmeriterade målvakten fick sträcka ut och använda sina samtliga 196 cm för att mota avslutet. Häcken skapade även ett farligt skott i samband med en hörna minuterna efter, men även denna gång kunde Isaksson parrera.Djurgården skulle dock återigen koppla ett visst grepp om matchen, mycket tack vare Kim Källströms blick och spelfördelning. Dock skulle skadorna fortsätta att dugga tätt. Hemmalagets Gustav Berggren fick lämna tidigt i den andra halvleken, och några minuter senare skulle även vänsterbacken Kari Arkivuo få problem med skadekänning. Göteborgarnas vänsterback kunde dock inte genomföra ett byte på grund av att Häcken hade använt samtliga tre, så finländaren fick bita ihop. Arkivuo hade problem med att löpa, men trots att DIF spelade (i stort sett) med en man mer så kunde man inte skapa några riktigt heta chanser under den sista halvtimmen. Trots bortaföljets starka stöd slutade matchen 0-0, och Blåränderna får resa hem till Stockholm med en poäng i bagaget.– De försvarar sig väl men det är vi som har chanserna i en svår bortamatch och eftersom vi förlorade premiären behövde vi poäng för att komma igång. Lite synd men samtidigt tar vi med oss en poäng. Visst har vi mer att jobba med men det är vi som har de vassaste chanserna, sedan gäller det att sätta dit den. Men vi tuggar på, sa Kim Källström till Cmore efter matchen.En märklig fotbollsmatch där fyra spelare tvingades utgå på grund av skador samt där ytterliggare två (Juhani Ojala och Kari Arkivuo, båda i Häcken) spelade med skadekänningar. Sett till matchbilden känner man sig lite besviken med en poäng, även om de flesta Blåränder hade tagit resultatet på förhand. Gustav Engvall utgick i den 38:e minuten och tränaren Özcan Melkemichel var orolig. Förhoppningsvis är det inget allvarligt, och att Gustav kan vara tillbaka på planen snart. Vi måste även uppmärksamma Jasmin Sudic som byttes ut samtidigt som Engvall. Häckenspelaren har sedan tidigare kommit tillbaka från tre (!) korsbandsskador, och vi hoppas nu alla på att mittbacken inte ska behöva genomlida en fjärde. Krya på dig Jasmin!Slutresultat: 0-0 (0-0)Domare: Glenn NybergPublik: 5541 (Uppskattningsvis cirka 2000 Djurgårdare)Varningar DIF: Magnus Eriksson, Tino Kadewere, Othman El Kabir, Kevin Walker, Kim KällströmAndreas Isaksson - Felix Beijmo, Jacob Une Larsson, Jonas Olsson, Elliot Käck - Kerim Mrabti (Jonathan Augustinsson, 89), Kevin Walker, Kim Källström, Othman El Kabir (Haruna Garba, 84) - Magnus Eriksson, Gustav Engvall (Tino Kadewere, 38)Ej inbytta spelare: Tommi Vaiho, Niklas Gunnarsson, Marcus Hansson, Jesper Karlström

0 KOMMENTARER 33 VISNINGAR 0 KOMMENTARER33 VISNINGAR JOHN AVESKÄR

2017-04-09 22:20:42

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-04-09 22:20:42

Djurgården

2017-04-09 22:07:00

Djurgården

2017-04-08 20:15:00

Djurgården

2017-04-08 08:00:00

Djurgården

2017-04-04 11:06:00

Djurgården

2017-04-03 23:54:53

Djurgården

2017-04-03 02:15:59

Djurgården

2017-04-02 20:44:00

Djurgården

2017-04-02 17:00:00

Djurgården

2017-04-02 11:03:00

ANNONS:

Efter en helg där fotbollen har känts sekundär gästade Djurgården Bravida Arena och BK Häcken i Blårändernas bortapremiär. 2000 Djurgårdare reste till Göteborg och bidrog till en stämning som fick en att undra om man verkligen spelade på bortaplan. Utöver en härlig atmosfär så fick åskådarna se ett fysiskt spel, en hel del gula kort samt en del olyckliga situationer som resulterade i befarade skador.Djurgården spelade 0–0 borta mot BK Häcken under söndagseftermiddagen. Det var en tuff match där hela fem spelare skadade sig allvarligt under matchen.Forum 1891 var under lördagen på plats på Kaknäs för att följa det sista träningspasset innan matchen mot BK Häcken och passade även på att snacka upp matchen med Gustav Engvall.Inför bortamatchen mot Häcken på söndag kommer Özcan genomföra ett formationsbyte till 4-2-3-1 samt några intressanta förändringar i startelvan.Det som skulle ha blivit champagne blev istället till gravöl. Men en premiärmatch är alltid en premiärmatch, och en sådan kommer aldrig att betyda mer än vad vi tillåter den att betyda. Det viktigaste just nu är därför att ha lite tålamod. För det kommer att bli bättre.Den allsvenska premiären var äntligen här under måndagskvällen då IK Sirius gästade Stockholmsarenan under hemmapremiären inför 26 648 åskådare. I Djurgården kom man till matchen med lätta fötter efter ett starkt transferfönster, men efter 90 minuters spel stod det klart att en hel del jobb kvarstår för Özcan Melkemichel och hans ledarstab.Det blåser positiva vindar runt Djurgården och efter ett starkt transferfönster har en del tippat DIF högt i tabellen. Truppen har en fin mix av rutin och talang, föreningens ekonomi är stark och intresset är skyhögt! John Aveskär skriver i sin inför säsongen-krönika om en förening som är påväg framåt!Nu är det äntligen dags. Efter en lång försäsong med ett fantastisk transferfönster av Bosse som toppen på berget och debaclet i Svenska Cupen som djupaste dal. Summa summarum har försäsongen med alla värvningar givit otroliga förhoppningar och med tanke på haussen till i morgon har matchen potential att bli den bästa premiären, tamejfan någonsin!Efter sju sorger till placeringar och åtta bedrövelser. DIF kan äntligen blicka framåt mot en ny tid i klubbens historia. Gustaf Franz skriver i sin inför säsongen-krönika om en cirkel som är sluten.Forum 1891 fick under fredagskvällen en längre pratstund med nyförvärvet Felix Beijmo som berättar om flytten till Djurgården, framtiden och premiären mot Sirius. - Jag har faktiskt varit inne en del på YouTube sedan jag blev klar och kollat klipp på Djurgårdens supportrar. Jag förväntar mig en högklassig stämning på måndag!