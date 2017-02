Håglöst DIF förlorade mot bra motstånd

?Efter 1-0-segern mot Debrecen gjorde idag Djurgården upp om gruppsegern i Atlantic Cup där den kroatiska serieledaren HNK Rijeka stod som motståndare, som i sin första match slog AFG Århus med hela 3-0. Dagens match slutade med en uddamålsförlust, 1-0, vilket får ses som ett rättvist resultat då Djurgården inte kom upp till någon högre nivå idag.

Med ett tufft träningsupplägg och match så sent som i onsdags valde Özcan att göra två förändringar i startelvan till den här matchen. Jacob Une Larsson ersatte Tim Björkström på högerbacksplatsen och centralt i backlinjen klev Niklas Gunnarsson in och bildade mittbackslås tillsammans med Alexander Michel , som imponerat hitintills samt Besard Sabovic tog plats istället för en vilande Kerim Mrabti centralt. Offensivt var det dock inga förändringar sedan matchen mot Debrecen men något uppseendeväckande fick Jawo återigen chansen från start.Med Jawos bristande kvaliteter i kombination med hans oförmåga att hitta målet kan man inte kräva mer av DIF:s anfallsspel. Något som förkroppsligade detta var när Jawo i den 33:e minuten fick ett drömläge. Men Jawo hade varken koll på boll eller kropp och kom inte ens till avslut.Tänk er att ni ska bjuda på middag. Du har de bästa råvarorna, men du saknar huvudingrediensen. Då är det svårt att leverera den bästa maträtten. Likaså gäller DIF:s anfallsspel. Jag tycker att man redan efter de två föregående matcherna kan se skillnad i anfallsspelet. Det är friare tyglar och mer dynamiskt vilket jag berömt innan och den offensiva trion bakom Jawo har imponerat tillsammans. Men utan spetsen längst fram är det svårt att fullända anfallsspelet och därmed förblir middagen ingen kulinarisk upplevelse.Özcan fortsatte laborera i kaptensfrågan. Idag var det Andreas Isaksson som fick äran att bära kaptenbindeln.Djurgården fick under inledningen av matchen rikta in sig på försvarsspel. Det märks att den kroatiska serieledaren är mitt inne i sin säsong och tidigt framgick det att laget är bra mycket mer bollskickliga än Debrecen. Djurgården inledde återigen aggressivt men hade det svårare att erövra bollen då Rijeka förflyttade den bra och lät inte DIF bjudas på någonting. Rijeka skapade även matchens första målchans i den 12:e minuten då en Rijekaspelare fick på ett bra skott några meter utanför straffområdet, som tur för DIF:s del missade skottet mål.Tio minuter efter skulle Rijeka få utdelning av sitt fina passningsspel. Efter ett långt anfall med flera kortpassningar avslutades anfallet med ett fint instick mellan Othman El Kabir i en ovan försvarsroll och Elliott Käck. Ett överlag tamt DIF-försvar agerade hjälplöst när anfallet avslutades med att Rijekas anfallare enkelt kunde rulla in bollen i öppet mål.Fullt rättvist resultat då DIF inte skapat mycket och tvingats rikta stort fokus på försvarsspel under de första 30 minuterna, till skillnad från förra matchen mot Debrecen då det var DIF som ägde spelet. Mitt i allt bolltrillande av Rijeka så kunde Djurgården i den 27:e minuten skapa sin första målchans. Besard Sabovic nöp påpassligt bollen av en Rijeka-spelare på mittplan, DIF kom i numerärt överläge och Besard släppte ut bollen till höger till Daniel Berntsen, som dock inte förvaltade läget.Berntsen skulle 13 minuter senare få en ytterligare målchans. Efter att spelet stått och vägt stack Djurgården upp i ett anfall genom Elliott Käck som snyggt kombinerade sig fram och serverade ”Berra” till ett ytterligare läge. Men återigen såg han obeslutsam ut och skottet sköts utanför.Ingen strålande halvlek direkt, huvudbry hos Özcan, som minst sagt såg konfundersam ut på TV-bilderna. 1-0 till Rijeka.Özcan valde att göra två byten till den andra halvleken. Joseph Ceesay, som hitintills fått stort förtroende, ersatte Daniel Berntsen på högerkanten. Jawo klev också ut och lämnade plats åt vänsterbacken Jonathan Augustinsson , vilket ledde till att Elliott Käck tog vänstermittfältsplatsen och Othman El Kabir klev upp på topp tillsammans med Eriksson, samtidigt som DIF övergick till ett 4-4-2.Djurgården inledde den andra halvleken bättre än den första. Ett mer cyniskt DIF började lyfta längre bollar i djupet som ”Mange” och Othman jobbade på och detta resulterade i fler hörnor och några frisparkar på offensiv planhalva. Men ett håglöst DIF kunde inte förvalta dessa lägen.I den 70:e minuten gjorde DIF fyra byten. Besard Sabovic ersattes av Marcus Hansson , Jacob Une Larsson ersattes av Souleymané Kone, Mihlali Mayambela ersatte Elliott Käck och Junior Zindoga klev in istället för Otham El Kabir. Dessa byten gav ingen större effekt ur en matchsynvinkel.Men två lägen skulle man få. I den 86:e minuten skapade DIF äntligen en målchans på en fast situation. Eriksson slog in den, Rijekas målvakt missbedömde bollen och Jonathan Augustinsson fick en gyllene chans, men nickade över. Och i den sista sekunden fick Augustinsson en ytterligare chans när han kom in i straffområdet och blev fälld, men domaren friade. Mer än så blev det inte. Matchen slutade 1-0 till Rijeka.Att Djurgården förlorar mot den kroatiska serieledaren, som är mitt under säsong är ingen fy skam i sig. Den största besvikelsen är att DIF såg en aning idéfattigt ut och skapade väldigt lite, sett till 90 minuter. Ska man vara orolig? Nej, jag tycker inte det. Med dagens startelva under en allsvensk säsong skulle jag vara glad om DIF skulle klara sig kvar och just nu inväntar man nyförvärven, vilket vi kan vara säkra på att de kommer. Det som får mig att oroas är dock hur pass sena vi är. Om drygt två veckor dras tävlingssäsongen igång och än har inte Özcan fått chansen att matcha en duglig elva inför allvaret. Sen står jag kritisk till hur Jawo kan få chansen från start. Jawo kommer inte få många chanser i allsvenskan och i nuläget gör han sig bättre som vikarie till Wille Bäckström i DIFTV. På bänken sitter en 18-årig provspelare, redo att göra allt för att spela till sig ett kontrakt i DIF och idag får han inte mer än 20 minuter på sig att bevisa sina kvaliteter. Varför denna prioritering? Nåja, om några veckor anländer Aliou Badji och förhoppningsvis några andra nya tunga nyförvärv.Och då kommer vår mästerkock Özcan Melkemichel kunna göra sitt för att utnyttja ingredienserna och servera en maträtt i världsklass!Andreas Isaksson (kapten)Jacob Une Larsson(Kone 70) – Alexander Michel – Niklas Gunnarsson – Elliot Käck (Hansson 70)Kevin Walker – Besard Sabovic (Mayambela 70)Daniel Berntsen (Augustinsson 45) – Magnus Eriksson – Othman El Kabir (Zindoga 70) Amadou Jawo (Ceesay 70)Avbytare: Tommi Vaiho , Oscar Johnsson, Jonathan Augustinsson, Tim Björkström, Joseph Ceesay, Marcus Enström, Marcus Hansson, Souleymane Kone, Wilhelm Loeper, Mihlali Mayambela, Junior ZindogaDjurgården – RijekaReslutat: 0-1, Franko Andrijasevic (22´)