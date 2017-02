Niklas Gunnarsson i en duell med Alexander Isak.

Gunnarsson skadebesked - berättar för Forum 1891

Niklas Gunnarsson satt på läktaren när Djurgården föll i Svenska Cupen med 1-2. Nu berättar ytterförsvararen för Forum 1891 hur nära spel han är. - Det är frustrerande att sitta på läktaren, säger Gunnarsson.









- Nu känner jag grabbarna, det är kul. Vi har tränat stenhårt på försäsongen och har tränat bra i Portugal.



"Tillbaka om 1-2 veckor"

Men när DIF mötte

- Jag hoppas vara tillbaka om 1-2 veckor. Men vi har inte satt någon gräns. Det viktigaste är att jag tränar och att jag snart är i spel igen.

Hur var det att se förlustmatchen mot Degerfors på läkaren?

- En tråkig start på säsongen, inte alls som vi hade väntat oss. Men man ser i cupen att saker kan hända. aik hade tur igår och Göteborg hade tur mot



"Ingen rolig stämning"

Hur var det att inte vara med?

- Det är frustrerande att sitta på läktaren. Jag är här för att spela och hjälpa till. Jag var i omklädningsrummet efter matchen. Det var ingen rolig stämning, såklart. Vi är ledsna och förbannade, men sen måste vi gå vidare och ta nästa match.

Avslutningvis: Hur är det att ha Kim Källström i laget?

